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Resmi Gazete'de yayınlandı: 16 ilin valisi değişti
Resmi Gazete'de yayınlandı: 16 ilin valisi değişti
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararları Vali Atama Kararnamesi'ne göre 16 ilin valisi değişti. 12 şehrin valisi ise, Vali-Mülkiye... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T00:44+0300
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türkiye
resmi gazete
vali
mülkiye başmüfettişliği
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 16 ilin valisi değişti. Vali Atama Kararnamesi'nde yayınlanan listelere göre 12 vali, vaki mülkiye başfüfettişliğine atandı.Karara göre:Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atanırken,olarak atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/resmi-gazetede-yayinlandi-hakim-ve-savcilarin-gorevde-yukselme-kararlari-listelendi-1088145281.html
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resmi gazete, valiler kararnamesi, tülay baydar bilgihan, abdullah erin, valiler kararnamesi 2024, dolar/tl, vali kararnamesi, mehmet fatih çiçekli, ibrahim akın vali, vahdettin özkan, dolar kuru, ibrahim akın, vali atamaları, aydın baruş, haberler.com
resmi gazete, valiler kararnamesi, tülay baydar bilgihan, abdullah erin, valiler kararnamesi 2024, dolar/tl, vali kararnamesi, mehmet fatih çiçekli, ibrahim akın vali, vahdettin özkan, dolar kuru, ibrahim akın, vali atamaları, aydın baruş, haberler.com

Resmi Gazete'de yayınlandı: 16 ilin valisi değişti

00:44 19.09.2024 (güncellendi: 00:50 19.09.2024)
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© İHA
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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararları Vali Atama Kararnamesi'ne göre 16 ilin valisi değişti. 12 şehrin valisi ise, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 16 ilin valisi değişti. Vali Atama Kararnamesi'nde yayınlanan listelere göre 12 vali, vaki mülkiye başfüfettişliğine atandı.
Karara göre:
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara,
Bolu Valisi Erkan Kılıç
Amasya Valisi Yılmaz Doruk,
Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu,
Burdur Valisi Türker Öksüz,
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim.
Çorum Valisi Zülküf Dağlı,
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz,
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever,
Artvin Valisi Cengiz Ünsal,
Manisa Valisi Enver Ünlü,
Şırnak Valisi Cevdet Atay,
Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atanırken,
Konya Valisi Vahdettin Özkan Manisa Valisi olarak,
Kırklareli Valisi Birol Ekinci Şırnak Valisi olarak,
Uşak Valisi Turan Ergün Artvin Valisi,
Isparta Valisi Aydın Baruş Gümüşhane Valisi
İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın Konya Valisi
Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan Amasya Valisi
Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan Çorum Valisi
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan Burdur Valisi
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli Karaman Valisi
Vali Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin Isparta Valisi
Vali Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan Sakarya Valisi
Bursa Gemlik Kaymakamı Uğur Turan Kırklareli Valisi
İstanbul Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya Bitlis Valisi
Hatay İskenderun Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek Kırşehir Valisi
İstanbul Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın Bolu Valisi
Ankara Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş Uşak Valisi
olarak atandı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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