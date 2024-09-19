https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/resmi-gazetede-yayinlandi-16-ilin-valisi-degisti-1088184683.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: 16 ilin valisi değişti

Resmi Gazete'de yayınlandı: 16 ilin valisi değişti

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararları Vali Atama Kararnamesi'ne göre 16 ilin valisi değişti. 12 şehrin valisi ise, Vali-Mülkiye... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T00:44+0300

2024-09-19T00:44+0300

2024-09-19T00:50+0300

türkiye

resmi gazete

vali

mülkiye başmüfettişliği

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 16 ilin valisi değişti. Vali Atama Kararnamesi'nde yayınlanan listelere göre 12 vali, vaki mülkiye başfüfettişliğine atandı.Karara göre:Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atanırken,olarak atandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/resmi-gazetede-yayinlandi-hakim-ve-savcilarin-gorevde-yukselme-kararlari-listelendi-1088145281.html

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