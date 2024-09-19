https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/resmi-gazetede-yayinlandi-16-ilin-valisi-degisti-1088184683.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: 16 ilin valisi değişti
Resmi Gazete'de yayınlandı: 16 ilin valisi değişti
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararları Vali Atama Kararnamesi'ne göre 16 ilin valisi değişti. 12 şehrin valisi ise, Vali-Mülkiye... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T00:44+0300
2024-09-19T00:44+0300
2024-09-19T00:50+0300
türkiye
resmi gazete
vali
mülkiye başmüfettişliği
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 16 ilin valisi değişti. Vali Atama Kararnamesi'nde yayınlanan listelere göre 12 vali, vaki mülkiye başfüfettişliğine atandı.Karara göre:Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atanırken,olarak atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/resmi-gazetede-yayinlandi-hakim-ve-savcilarin-gorevde-yukselme-kararlari-listelendi-1088145281.html
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resmi gazete, valiler kararnamesi, tülay baydar bilgihan, abdullah erin, valiler kararnamesi 2024, dolar/tl, vali kararnamesi, mehmet fatih çiçekli, ibrahim akın vali, vahdettin özkan, dolar kuru, ibrahim akın, vali atamaları, aydın baruş, haberler.com
Resmi Gazete'de yayınlandı: 16 ilin valisi değişti
00:44 19.09.2024 (güncellendi: 00:50 19.09.2024)
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararları Vali Atama Kararnamesi'ne göre 16 ilin valisi değişti. 12 şehrin valisi ise, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 16 ilin valisi değişti. Vali Atama Kararnamesi'nde yayınlanan listelere göre 12 vali, vaki mülkiye başfüfettişliğine atandı.
Kırşehir
Valisi Hüdayar Mete Buhara,
Amasya
Valisi Yılmaz Doruk,
Bitlis
Valisi Erol Karaömeroğlu,
Burdur
Valisi Türker Öksüz,
Karaman
Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim.
Çorum
Valisi Zülküf Dağlı,
Sakarya
Valisi Yaşar Karadeniz,
Gümüşhane
Valisi Alper Tanrısever,
Artvin
Valisi Cengiz Ünsal,
Manisa
Valisi Enver Ünlü,
Şırnak
Valisi Cevdet Atay,
Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atanırken,
Konya
Valisi Vahdettin Özkan Manisa
Valisi olarak,
Kırklareli
Valisi Birol Ekinci Şırnak
Valisi olarak,
Uşak
Valisi Turan Ergün Artvin
Valisi,
Isparta
Valisi Aydın Baruş Gümüşhane
Valisi
İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
İbrahim Akın Konya
Valisi
Göç İdaresi Başkan Yardımcısı
Önder Bakan Amasya
Valisi
Mülkiye Başmüfettişi
Ali Çalgan Çorum
Valisi
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı
Tülay Baydar Bilgihan Burdur
Valisi
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Fatih Çiçekli Karaman
Valisi
Vali Mülkiye Başmüfettişi
Abdullah Erin Isparta
Valisi
Vali Mülkiye Başmüfettişi
Rahmi Doğan Sakarya
Valisi
Bursa Gemlik Kaymakamı
Uğur Turan Kırklareli
Valisi
İstanbul Sancaktepe Kaymakamı
Ahmet Karakaya Bitlis
Valisi
Hatay İskenderun Kaymakam
ı Mustafa Sefa Demiryürek Kırşehir
Valisi
İstanbul Ümraniye Kaymakamı
Abdülaziz Aydın Bolu
Valisi
Ankara Etimesgut Kaymakamı
Naci Aktaş Uşak
Valisi