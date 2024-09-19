https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rusya-deniz-kuvvetleri-komutani-pasifik-filosu-stratejik-silahlari-aninda-kullanmaya-hazir-1088218810.html
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı: Pasifik Filosu stratejik silahları anında kullanmaya hazır
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı: Pasifik Filosu stratejik silahları anında kullanmaya hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev, en güçlü ve yıkıcı silahların Pasifik Filosunun 25. Denizaltı Bölümü’nün hizmetinde bulunduğunu ve anlık... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T18:31+0300
2024-09-19T18:31+0300
2024-09-19T18:31+0300
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Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev, en güçlü ve yıkıcı silahların Pasifik Filosunun 25. Denizaltı Bölümü’nün hizmetinde bulunduğunu ve her an kullanıma hazır durumda olduğunu ifade etti.Amiral Moiseev, Pasifik Filosu’nun nükleer denizaltı stratejik füze kruvazör birliğine Nahimov Nişanı sundu, tören önceki gün birliğin Kamçatka’daki kalıcı üssünde düzenlendi. Birlik, ülkenin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesine yönelik hizmetleri, muharebe eğitimindeki yüksek performansı, cesareti ve kararlılığı nedeniyle 10 Mayıs 2024 tarihli Rusya Devlet Başkanı Kararnamesi ile ödüle laik görülmüştü.Amiral Moiseyev, Rusya Savunma Bakanlığı’nın videosunu yayınladığı ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Elbette, kullanılmaya hazır. Ben bu kuvvetlerin yönetiminde doğrudan yer alıyorum, gemilerin bu görevleri nasıl çözdüğünü görüyorum. Bunların modern gemiler olduğunu belirtmek gerekir. Bu tamamen farklı bir teknoloji seviyesidir. Her şeyden önce teknik açıdan en yüksek güvenilirliğe sahip silahtır. Silah kullanmaya hazır olma seviyesinden bahsetmiyorum bile, her an kullanılmaya hazır” diye kouştu.Amiral Moiseyev, 25. Denizaltı Bölümü’nün 50 yıldır insanlığın yarattığı en karmaşık sistemleri, ‘en güçlü ve yıkıcı silahlarla donanmış’ nükleer enerjili denizaltılarını kullandığına dikkat çekerek, bu silahların aynı zamanda güvenliği sağladığının da altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231221/rus-donanmasina-katilan-iki-nukleer-denizalti-krasnoyarsk-ve-imparator-iii-alexander---1078695303.html
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rusya, rusya deniz kuvvetleri, aleksandr moiseyev, rus pasifik filosu, rusya pasifik filosu, nükleer denizaltı
rusya, rusya deniz kuvvetleri, aleksandr moiseyev, rus pasifik filosu, rusya pasifik filosu, nükleer denizaltı
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı: Pasifik Filosu stratejik silahları anında kullanmaya hazır
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev, en güçlü ve yıkıcı silahların Pasifik Filosunun 25. Denizaltı Bölümü’nün hizmetinde bulunduğunu ve anlık olarak kullanıma hazır durumda olduğunu belirtti.
Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev, en güçlü ve yıkıcı silahların Pasifik Filosunun 25. Denizaltı Bölümü’nün hizmetinde bulunduğunu ve her an kullanıma hazır durumda olduğunu ifade etti.
Amiral Moiseev, Pasifik Filosu’nun nükleer denizaltı stratejik füze kruvazör birliğine Nahimov Nişanı sundu, tören önceki gün birliğin Kamçatka’daki kalıcı üssünde düzenlendi. Birlik, ülkenin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesine yönelik hizmetleri, muharebe eğitimindeki yüksek performansı, cesareti ve kararlılığı nedeniyle 10 Mayıs 2024 tarihli Rusya Devlet Başkanı Kararnamesi ile ödüle laik görülmüştü.
Amiral Moiseyev, Rusya Savunma Bakanlığı’nın videosunu yayınladığı ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Elbette, kullanılmaya hazır. Ben bu kuvvetlerin yönetiminde doğrudan yer alıyorum, gemilerin bu görevleri nasıl çözdüğünü görüyorum. Bunların modern gemiler olduğunu belirtmek gerekir. Bu tamamen farklı bir teknoloji seviyesidir. Her şeyden önce teknik açıdan en yüksek güvenilirliğe sahip silahtır. Silah kullanmaya hazır olma seviyesinden bahsetmiyorum bile, her an kullanılmaya hazır” diye kouştu.
Amiral Moiseyev, 25. Denizaltı Bölümü’nün 50 yıldır insanlığın yarattığı en karmaşık sistemleri, ‘en güçlü ve yıkıcı silahlarla donanmış’ nükleer enerjili denizaltılarını kullandığına dikkat çekerek, bu silahların aynı zamanda güvenliği sağladığının da altını çizdi.