https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/rus-buk-m2-hava-savunma-ekipleri-f-16lari-avlamaya-hazir-hale-getirildi-1088197103.html
Rus Buk-M2 hava savunma ekipleri F-16’ları avlamaya hazır hale getirildi
Rus Buk-M2 hava savunma ekipleri F-16’ları avlamaya hazır hale getirildi
Sputnik Türkiye
Buk-M2 hava savunma ekibinin Kaskad kod adlı komutanı, Rus ordusunun Dnepr Askeri Grubu’nda görev alan Buk-M2 hava savunma ekiplerinin, Batı'nın Ukrayna'ya... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T16:56+0300
2024-09-19T16:56+0300
2024-09-19T16:56+0300
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Sputnik’e verdiği demeçte ilgili soruyu yanıtlayan Kaskad kod adlı Buk-M2 hava savunma ekibinin komutanı, “Evet, kesinlikle hazır. Prensipte herhangi bir sorun görmüyorum. Onlarla çok kolay başa çıkabiliriz. Bu uçakları özelliklerine göre çok rahat tespit edip saldırı düzenleyebiliriz. F-16 ile karşılaşma konusunda tam teşekküllü eğitim aldık ve buna yüzde 100 hazırız” diye konuştu.Rus subay, görev yaptığı muharebe teçhizatının şu anda Kırım’ın hava sahasını koruduğunun, başlıca hedeflerinin ise insansız hava araçları (İHA) ile HIMARS ve ATACMS tipindeki füzeler olduğunun altını çizdi.Ekibin Vihr kod adlı kıdemli operatörü ise Sputnik’e demecinde, “Muharebe teçhizatımız tam da bu göreve uygun, ATACMS ve F-16 gibi hedefleri yok etmek” vurgusunu yaptı.Askerler, Kırım’ın etrafındaki hava sahasında derin kademeli hava ve füze savunma sisteminin kurulduğunu vurguladı.Ekipte yer alan Termit kod adlı asker, “(F-16 ile) bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Defalarca bizi oraya, daha yakınlara göndermelerini istedik. Çünkü F-16’ların oldukça korkak davrandığı ortaya çıktı. Bizim çok yakınımıza gelmiyorlar. Her uçağı düşürürüz” ifadelerini kullandı.Kasplya kod adlı uçaksavar füze bataryasının komutanı, birliğindeki tüm ekiplerin tam eğitimli ve koordinasyon içinde çalıştığını belirterek, “Sektörümüzde F-16 avcı uçağı görülmesi halinde ekiplerin onu sorunsuz bir şekilde imha edeceğini düşünüyorum” vurgusunu yaptı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ağustos başlarında F-16 uçaklarının Ukrayna’ya ulaştığını duyurmuştu. Ukrayna Hava Kuvvetleri, 26 Ağustos'ta bir F-16 uçağının düştüğünü ve pilot Aleksey Mes'in hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/ukraynada-yasanan-f-16-kazasinin-yankilari-suruyor-abdli-orgeneral-heckerden-itiraf-geldi-1088153905.html
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rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, buk-m2e, buk füzesi, atacms, f-16, himars, himars roket sistemi, iha
rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, buk-m2e, buk füzesi, atacms, f-16, himars, himars roket sistemi, iha
Rus Buk-M2 hava savunma ekipleri F-16’ları avlamaya hazır hale getirildi
Buk-M2 hava savunma ekibinin Kaskad kod adlı komutanı, Rus ordusunun Dnepr Askeri Grubu’nda görev alan Buk-M2 hava savunma ekiplerinin, Batı'nın Ukrayna'ya teslim ettiği ABD yapımı F-16 avcı uçaklarını önlemek ve imha etmek için özel eğitimden geçtiğini belirtti.
Sputnik’e verdiği demeçte ilgili soruyu yanıtlayan Kaskad kod adlı Buk-M2 hava savunma ekibinin komutanı, “Evet, kesinlikle hazır. Prensipte herhangi bir sorun görmüyorum. Onlarla çok kolay başa çıkabiliriz. Bu uçakları özelliklerine göre çok rahat tespit edip saldırı düzenleyebiliriz. F-16 ile karşılaşma konusunda tam teşekküllü eğitim aldık ve buna yüzde 100 hazırız” diye konuştu.
Rus subay, görev yaptığı muharebe teçhizatının şu anda Kırım’ın hava sahasını koruduğunun, başlıca hedeflerinin ise insansız hava araçları (İHA) ile HIMARS ve ATACMS tipindeki füzeler olduğunun altını çizdi.
Ekibin Vihr kod adlı kıdemli operatörü ise Sputnik’e demecinde, “Muharebe teçhizatımız tam da bu göreve uygun, ATACMS ve F-16 gibi hedefleri yok etmek” vurgusunu yaptı.
Askerler, Kırım’ın etrafındaki hava sahasında derin kademeli hava ve füze savunma sisteminin kurulduğunu vurguladı.
Ekipte yer alan Termit kod adlı asker, “(F-16 ile) bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Defalarca bizi oraya, daha yakınlara göndermelerini istedik. Çünkü F-16’ların oldukça korkak davrandığı ortaya çıktı. Bizim çok yakınımıza gelmiyorlar. Her uçağı düşürürüz” ifadelerini kullandı.
Kasplya kod adlı uçaksavar füze bataryasının komutanı, birliğindeki tüm ekiplerin tam eğitimli ve koordinasyon içinde çalıştığını belirterek, “Sektörümüzde F-16 avcı uçağı görülmesi halinde ekiplerin onu sorunsuz bir şekilde imha edeceğini düşünüyorum” vurgusunu yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,
Ağustos başlarında F-16 uçaklarının Ukrayna’ya ulaştığını
duyurmuştu. Ukrayna Hava Kuvvetleri, 26 Ağustos'ta bir F-16 uçağının düştüğünü
ve pilot Aleksey Mes'in hayatını kaybettiğini açıklamıştı
.