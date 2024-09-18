Ukrayna'da yaşanan F-16 kazasının yankıları sürüyor: ABD'li Orgeneral Hecker'den itiraf geldi
© AFP 2023 / RADOSLAW JOZWIAKPolonya F-16 savaş uçakları
© AFP 2023 / RADOSLAW JOZWIAK
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Ukrayna'da Ağustos sonunda bir F-16 uçağının düşmesi Ukraynalı pilotların ABD yapımı savaş uçaklarını nasıl kullanacağına ilişkin soru işaretleri doğururken, ABD'li üst düzey bir komutandan hem pilotaj hem de eğitimle ilgili itiraf geldi.
ABD'nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James Hecker, Ukraynalı pilotların Batılı ülkeler tarafından tedarik edilen F-16 savaş uçaklarıyla çalışma işinde yeni olduğunu ve zorlu görevleri yerine getirme deneyiminden yoksun olduğunu vurguladı.
Ukrayna'nın teslim alınan F-16'ları kullanma konusunda temkinli bir yaklaşım sergilediğini söyleyen Hecker, "Pilotlar bu işte yeni, bu yüzden onları en riskli görevlere göndermeyecekler" dedi.
Ukrayna'nın teslim alınan F-16'ları kullanma konusunda temkinli bir yaklaşım sergilediğini söyleyen Hecker, "Pilotlar bu işte yeni, bu yüzden onları en riskli görevlere göndermeyecekler" dedi.
'Sadece hava savunma görevinde kullanılacak'
ABD'li Orgeneral Hecker, Ukrayna Hava Kuvvetleri tüm kabiliyetlerini güçlendirecek beceri ve anlayışı kazanmaya devam ederken Kiev'in envanterindeki F-16'ların büyük olasılıkla sadece hava savunma görevinde kullanılacağını kaydetti.
Kiev'in müttefiklerinin Ukraynalı F-16 pilotlarını yeterince hızlı eğitemediğini de itiraf eden Hecker, "İyi haber ise, eğitim konusunda bize yardım eden bir koalisyon var" diye konuştu.
Kiev'in müttefiklerinin Ukraynalı F-16 pilotlarını yeterince hızlı eğitemediğini de itiraf eden Hecker, "İyi haber ise, eğitim konusunda bize yardım eden bir koalisyon var" diye konuştu.
'Rusya ordusu eskisinden daha iyi halde'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ordudaki asker sayısını artırma kararını değerlendiren Hecker, Rusya ordusunun giderek genişlediğini ve eskisinden daha iyi hale geldiğini vurguladı.
Ukrayna'daki F-16 'kazası'
Ukrayna Hava Kuvvetleri, 26 Ağustos'ta bir F-16 uçağının düştüğünü ve pilot Aleksey Mes'in hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olayın ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk'u görevden almıştı.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi üyesi Maryana Bezuglaya, Ukrayna'ya bir süre önce teslim edilen F-16 savaş uçağının, birimler arası koordinasyon eksikliği nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hatası sonucu vurulduğunu ancak ülkenin askeri liderliğinin tüm suçu, ‘kontrolünü kaybettiği’ iddia edilen merhum pilota yüklediğini ifade etmişti.
Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler tarafından sağlanıyor.
Zelenskiy Ağustos başlarında F-16 uçaklarının Ukrayna’ya ulaştığını duyurmuştu. Ayrıca Zelenskiy, Ağustos sonunda F-16’ların Rusya’nın silahlı faaliyetleri sırasında füzelerin ve insansız hava araçlarının (İHA) düşürülmesi için kullanıldığını ileri sürmüştü.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olayın ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk'u görevden almıştı.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi üyesi Maryana Bezuglaya, Ukrayna'ya bir süre önce teslim edilen F-16 savaş uçağının, birimler arası koordinasyon eksikliği nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hatası sonucu vurulduğunu ancak ülkenin askeri liderliğinin tüm suçu, ‘kontrolünü kaybettiği’ iddia edilen merhum pilota yüklediğini ifade etmişti.
Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler tarafından sağlanıyor.
Zelenskiy Ağustos başlarında F-16 uçaklarının Ukrayna’ya ulaştığını duyurmuştu. Ayrıca Zelenskiy, Ağustos sonunda F-16’ların Rusya’nın silahlı faaliyetleri sırasında füzelerin ve insansız hava araçlarının (İHA) düşürülmesi için kullanıldığını ileri sürmüştü.