https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/abd-basini-ukrayna-ilk-f-16-savas-ucagini-kaybetti-1087430777.html

ABD basını: Ukrayna ilk F-16 savaş uçağını kaybetti

ABD basını: Ukrayna ilk F-16 savaş uçağını kaybetti

Sputnik Türkiye

Wall Street Journal, Ukrayna'nın 26 Ağustos'ta ilk F-16 savaş uçağını kaybettiğini ileri sürdü. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T19:21+0300

2024-08-29T19:21+0300

2024-08-29T19:42+0300

dünya

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wsj

wall street journal (wsj)

ukrayna

f-16

savaş uçağı

pilotaj hatası

pilot

kaza

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayınlanan bir yazıda, Ukrayna'nın ilk F-16 savaş uçağını kaybettiği, olayın 26 Ağustos'ta gerçekleştiği belirtildi.Makalede, “Bir ABD’li yetkilinin belirttiği üzere Ukrayna’ya ait bir F-16 savaş uçağı Pazartesi günü, ABD yapımı ilk uçağın Ukrayna’ya ulaşmasından sadece birkaç hafta sonra kaza geçirdi” ifadelerine yer verildi.Yazıda ayrıca uçak kazasının büyük bir olasılıkla pilotaj hatası sonucunda meydana geldiği ifade edildi.Ukrayna Hava Kuvvetleri kaza olayını doğrulamadı.Ukraynalı pilotların F-16 kullanma eğitimi başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler tarafından sağlanıyor. Daha önce Ukrayna’da yayın yapan Strana.ua sitesi, Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin F-16 eğitimi alan bir savaş pilotunu kaybettiğini bildirmişti. Ölüm ilanına göre pilot Aleksey Mes 26 Ağustos’ta, muharebe görevini yerine getirdiği sırada hayatını kaybetti.Vladimir Zelenskiy ağustos başlarında F-16 uçaklarının Ukrayna’ya ulaştığını duyurmuştu. Zelenskiy ayrıca önceki gün F-16’ların Rusya’nın saldırıları sırasında füzelerin ve insansız hava araçlarının (İHA) düşürülmesi için kullanıldığını ileri sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/hollanda-ukraynanin-f-16-savas-ucaklarini-rusya-semalarinda-kullanmasina-izin-verdi-1087413683.html

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abd, wsj, wall street journal (wsj), ukrayna, f-16, savaş uçağı, pilotaj hatası, pilot, kaza, uçak kazası