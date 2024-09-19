https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/merkez-bankasi-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak-1088186951.html
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında eylül ayı faiz oranlarını belirleyerek saat... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T04:32+0300
2024-09-19T04:32+0300
2024-09-19T04:56+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
eylül
politika faizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069261475_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7240a7659e0ce7a20f9b8d54c6c6ad9c.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) eylül ayı faiz oranlarını belirlemek için toplanacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.Yılın dokuzuncu faiz kararı ise saat 14.00’te açıklanacak.Ağustos ayında ne karar alınmıştı?Merkez Bankası, son toplantısında ağustos ayı politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.5 aydır sabit Merkez Bankası Politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkarmıştı. Ardından 5 ay sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43.14'e, dolar/TL beklentisi ise 37.16'ya gerilemişti. Ankette, büyüme beklentileri de düşüş göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/fed-politika-faizini-4-yil-aradan-sonra-ilk-kez-indirdi-1088181374.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069261475_457:0:1897:1080_1920x0_80_0_0_33320958df4b85a6c80520908a5ef6a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dolar tl, dolar kaç tl, 1 dolar kaç tl, euro tl, euro kaç tl, euro/tl, döviz, euro ne kadar, doviz, usd tl, usd try, dolar kac tl, tl euro, sterlin kaç tl, tl dolar, döviz kuru, dolar kaç, dolar to tl, euro lira, merkez bankası faiz kararı, merkez bankası faiz kararı eylül 2024, merkez bankası, merkez bankası faiz kararı, merkez bankası kur, merkez bankası faiz kararı ne zaman, merkez bankası faiz kararı ne olur
dolar tl, dolar kaç tl, 1 dolar kaç tl, euro tl, euro kaç tl, euro/tl, döviz, euro ne kadar, doviz, usd tl, usd try, dolar kac tl, tl euro, sterlin kaç tl, tl dolar, döviz kuru, dolar kaç, dolar to tl, euro lira, merkez bankası faiz kararı, merkez bankası faiz kararı eylül 2024, merkez bankası, merkez bankası faiz kararı, merkez bankası kur, merkez bankası faiz kararı ne zaman, merkez bankası faiz kararı ne olur
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
04:32 19.09.2024 (güncellendi: 04:56 19.09.2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında eylül ayı faiz oranlarını belirleyerek saat 14.00’te yılın dokuzuncu faiz kararını açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) eylül ayı faiz oranlarını belirlemek için toplanacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.
Yılın dokuzuncu faiz kararı ise saat 14.00’te açıklanacak.
Ağustos ayında ne karar alınmıştı?
Merkez Bankası, son toplantısında ağustos ayı politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.
Merkez Bankası Politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkarmıştı. Ardından 5 ay sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi
'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43.14'e, dolar/TL beklentisi ise 37.16'ya gerilemişti. Ankette, büyüme beklentileri de düşüş göstermişti.