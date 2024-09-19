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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/merkez-bankasi-faiz-karari-ne-zaman-aciklanacak-1088186951.html
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında eylül ayı faiz oranlarını belirleyerek saat... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T04:32+0300
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ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) eylül ayı faiz oranlarını belirlemek için toplanacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.Yılın dokuzuncu faiz kararı ise saat 14.00’te açıklanacak.Ağustos ayında ne karar alınmıştı?Merkez Bankası, son toplantısında ağustos ayı politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.5 aydır sabit Merkez Bankası Politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkarmıştı. Ardından 5 ay sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43.14'e, dolar/TL beklentisi ise 37.16'ya gerilemişti. Ankette, büyüme beklentileri de düşüş göstermişti.
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

04:32 19.09.2024 (güncellendi: 04:56 19.09.2024)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında eylül ayı faiz oranlarını belirleyerek saat 14.00’te yılın dokuzuncu faiz kararını açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) eylül ayı faiz oranlarını belirlemek için toplanacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.
Yılın dokuzuncu faiz kararı ise saat 14.00’te açıklanacak.

Ağustos ayında ne karar alınmıştı?

Merkez Bankası, son toplantısında ağustos ayı politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.

5 aydır sabit

Merkez Bankası Politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkarmıştı. Ardından 5 ay sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43.14'e, dolar/TL beklentisi ise 37.16'ya gerilemişti. Ankette, büyüme beklentileri de düşüş göstermişti.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
DÜNYA
Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi
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