https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/fed-politika-faizini-4-yil-aradan-sonra-ilk-kez-indirdi-1088181374.html

Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi

Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T21:05+0300

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abd merkez bankası (fed)

abd merkez bankası (fed)

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 2020'den bu yana ilk kez indirdi. Fed, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi. ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.Politika faizinin indirilme kararı açıklamasında, enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek 4.75-5.00 arasına indirilmesine karar verildiği ifade edildi.Fed en son 2020 yılında faiz indirmiştiFed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine dair endişelerle politika faiz oranını %0-0.25 aralığına indirmiş ve parasal genişleme uygulamaya başlamıştı.Ülkede yükselen enflasyon karşısında, 2022'de varlık alım operasyonunu sonlandırarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den itibaren 11 kez faiz artırmış ve toplamda faiz oranını 525 baz puan yükseltmişti.Bankanın politika faizi, bu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak %5.25-5.50 aralığına yükselmişti.

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