Türkiye
Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi
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Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi
Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T21:05+0300
2024-09-18T21:27+0300
dünya
fed
fed
fed faiz kararı
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 2020'den bu yana ilk kez indirdi. Fed, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi. ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.Politika faizinin indirilme kararı açıklamasında, enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek 4.75-5.00 arasına indirilmesine karar verildiği ifade edildi.Fed en son 2020 yılında faiz indirmiştiFed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine dair endişelerle politika faiz oranını %0-0.25 aralığına indirmiş ve parasal genişleme uygulamaya başlamıştı.Ülkede yükselen enflasyon karşısında, 2022'de varlık alım operasyonunu sonlandırarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den itibaren 11 kez faiz artırmış ve toplamda faiz oranını 525 baz puan yükseltmişti.Bankanın politika faizi, bu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak %5.25-5.50 aralığına yükselmişti.
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fed faiz oranları, fed toplantısı tarihleri, federal reserve para politikası, fed enflasyon hedefi, fed kararları, fed bilançosu, fed faiz artırımı, fed açıklamaları, fed ekonomik tahminler, fed ve abd ekonomisi, dolar kaç tl, dolar tl, 1 dolar kaç tl, euro tl, euro kuru, euro kaç tl, usd tl, tl euro, dolar kac tl, tl dolar, sterlin kaç tl, dolar kaç, dolar to tl, usd try, euro lira, dolar kuru, dolar ne kadar, faiz kararı ne zaman merkez bankası, merkez bankası faiz kararı, merkez bankası faiz kararı eylül 2024

Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi

21:05 18.09.2024 (güncellendi: 21:27 18.09.2024)
© AP Photo / Andrew Harnik ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz
 ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 2020'den bu yana ilk kez indirdi. Fed, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi. ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.
Politika faizinin indirilme kararı açıklamasında, enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek 4.75-5.00 arasına indirilmesine karar verildiği ifade edildi.

Fed en son 2020 yılında faiz indirmişti

Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine dair endişelerle politika faiz oranını %0-0.25 aralığına indirmiş ve parasal genişleme uygulamaya başlamıştı.
Ülkede yükselen enflasyon karşısında, 2022'de varlık alım operasyonunu sonlandırarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den itibaren 11 kez faiz artırmış ve toplamda faiz oranını 525 baz puan yükseltmişti.
Bankanın politika faizi, bu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak %5.25-5.50 aralığına yükselmişti.
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