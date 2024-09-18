https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/fed-politika-faizini-4-yil-aradan-sonra-ilk-kez-indirdi-1088181374.html
Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi
Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T21:05+0300
2024-09-18T21:05+0300
2024-09-18T21:27+0300
dünya
fed
fed
fed faiz kararı
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735109_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_64bc7a7cffefd4aa69fcc65f39f56e0e.jpg
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 2020'den bu yana ilk kez indirdi. Fed, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi. ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.Politika faizinin indirilme kararı açıklamasında, enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek 4.75-5.00 arasına indirilmesine karar verildiği ifade edildi.Fed en son 2020 yılında faiz indirmiştiFed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine dair endişelerle politika faiz oranını %0-0.25 aralığına indirmiş ve parasal genişleme uygulamaya başlamıştı.Ülkede yükselen enflasyon karşısında, 2022'de varlık alım operasyonunu sonlandırarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den itibaren 11 kez faiz artırmış ve toplamda faiz oranını 525 baz puan yükseltmişti.Bankanın politika faizi, bu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak %5.25-5.50 aralığına yükselmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735109_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_177a218e47ecee0455faa59f8bb0b52b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fed faiz oranları, fed toplantısı tarihleri, federal reserve para politikası, fed enflasyon hedefi, fed kararları, fed bilançosu, fed faiz artırımı, fed açıklamaları, fed ekonomik tahminler, fed ve abd ekonomisi, dolar kaç tl, dolar tl, 1 dolar kaç tl, euro tl, euro kuru, euro kaç tl, usd tl, tl euro, dolar kac tl, tl dolar, sterlin kaç tl, dolar kaç, dolar to tl, usd try, euro lira, dolar kuru, dolar ne kadar, faiz kararı ne zaman merkez bankası, merkez bankası faiz kararı, merkez bankası faiz kararı eylül 2024
fed faiz oranları, fed toplantısı tarihleri, federal reserve para politikası, fed enflasyon hedefi, fed kararları, fed bilançosu, fed faiz artırımı, fed açıklamaları, fed ekonomik tahminler, fed ve abd ekonomisi, dolar kaç tl, dolar tl, 1 dolar kaç tl, euro tl, euro kuru, euro kaç tl, usd tl, tl euro, dolar kac tl, tl dolar, sterlin kaç tl, dolar kaç, dolar to tl, usd try, euro lira, dolar kuru, dolar ne kadar, faiz kararı ne zaman merkez bankası, merkez bankası faiz kararı, merkez bankası faiz kararı eylül 2024
Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi
21:05 18.09.2024 (güncellendi: 21:27 18.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 2020'den bu yana ilk kez indirdi. Fed, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi. ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.
Politika faizinin indirilme kararı açıklamasında, enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek 4.75-5.00 arasına indirilmesine karar verildiği ifade edildi.
Fed en son 2020 yılında faiz indirmişti
Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine dair endişelerle politika faiz oranını %0-0.25 aralığına indirmiş ve parasal genişleme uygulamaya başlamıştı.
Ülkede yükselen enflasyon karşısında, 2022'de varlık alım operasyonunu sonlandırarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den itibaren 11 kez faiz artırmış ve toplamda faiz oranını 525 baz puan yükseltmişti.
Bankanın politika faizi, bu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak %5.25-5.50 aralığına yükselmişti.