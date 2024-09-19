https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/kizilyildiz---benfica-macinda-turk-gecesi-kerem-ve-orkundan-2-gol-1088221468.html

Kızılyıldız - Benfica maçında Türk gecesi: Kerem ve Orkun'dan 2 gol

Kızılyıldız - Benfica maçında Türk gecesi: Kerem ve Orkun'dan 2 gol

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Benfica, Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında Türk oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T20:41+0300

2024-09-19T20:41+0300

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Şampiyonlar Ligi Kızılyıldız - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü ilk yarıda gol attı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Kızılyıldız'ın sahasında Benfica'yı ağırladığı maçta Galatasaray'dan transfer olan Kerem Aktürkoğlu takımdaki ilk Şampiyonlar Ligi golünü 9. dakikada attı. Benfica'da oynayan bir diğer Türk oyuncu Orkun Kökçü de 29.dakikada Kızılyıldız ağlarına golünü attı. Kızılyıldız'ın 86.dakikada bulduğu golü ile 2-1 tamamlanan maçta 3 puan Portekiz takımının oldu.Kızılyıldız-Benfica maçı hangi kanalda?Kızılyıldız - Benfica maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlandı. Benfica Kızılyız'ı 2-1 yendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/trabzonspor---kayserispor-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1088216258.html

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