https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/kizilyildiz---benfica-macinda-turk-gecesi-kerem-ve-orkundan-2-gol-1088221468.html
Kızılyıldız - Benfica maçında Türk gecesi: Kerem ve Orkun'dan 2 gol
Kızılyıldız - Benfica maçında Türk gecesi: Kerem ve Orkun'dan 2 gol
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Benfica, Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında Türk oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T20:41+0300
2024-09-19T20:41+0300
2024-09-19T21:49+0300
spor
kerem aktürkoğlu
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Şampiyonlar Ligi Kızılyıldız - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü ilk yarıda gol attı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Kızılyıldız'ın sahasında Benfica'yı ağırladığı maçta Galatasaray'dan transfer olan Kerem Aktürkoğlu takımdaki ilk Şampiyonlar Ligi golünü 9. dakikada attı. Benfica'da oynayan bir diğer Türk oyuncu Orkun Kökçü de 29.dakikada Kızılyıldız ağlarına golünü attı. Kızılyıldız'ın 86.dakikada bulduğu golü ile 2-1 tamamlanan maçta 3 puan Portekiz takımının oldu.Kızılyıldız-Benfica maçı hangi kanalda?Kızılyıldız - Benfica maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlandı. Benfica Kızılyız'ı 2-1 yendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/trabzonspor---kayserispor-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1088216258.html
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Kızılyıldız - Benfica maçında Türk gecesi: Kerem ve Orkun'dan 2 gol
20:41 19.09.2024 (güncellendi: 21:49 19.09.2024)
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Benfica, Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında Türk oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den 2 gol geldi. Peki, Kızılyıldız - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi Kızılyıldız - Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü ilk yarıda gol attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Kızılyıldız'ın sahasında Benfica'yı ağırladığı maçta Galatasaray'dan transfer olan Kerem Aktürkoğlu takımdaki ilk Şampiyonlar Ligi golünü 9. dakikada attı. Benfica'da oynayan bir diğer Türk oyuncu Orkun Kökçü de 29.dakikada Kızılyıldız ağlarına golünü attı. Kızılyıldız'ın 86.dakikada bulduğu golü ile 2-1 tamamlanan maçta 3 puan Portekiz takımının oldu.
Kızılyıldız-Benfica maçı hangi kanalda?
Kızılyıldız - Benfica maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlandı. Benfica Kızılyız'ı 2-1 yendi.