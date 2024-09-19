https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/hizbullah-lideri-nasrallah-lubnandaki-patlamalar-sonrasi-ilk-kez-konustu-saldirilar-savas-ilani-1088216742.html

Hizbullah lideri Nasrallah Lübnan'daki patlamalar sonrası ilk kez konuştu: 'Saldırılar savaş ilanı'

Hizbullah lideri Nasrallah Lübnan'daki patlamalar sonrası ilk kez konuştu: 'Saldırılar savaş ilanı'

Sputnik Türkiye

Hizbullah lideri Nasrallah konuşmasına, kendisini bu konuşmayı yapmaya iten şeyin son iki günde yaşanan olaylar olduğunu söyleyerek başlarken son 48 saat... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T17:29+0300

2024-09-19T17:29+0300

2024-09-19T18:06+0300

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hizbullah lideri hasan nasrallah

hasan nasrallah

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Konuşmasını üç bölüme ayıracağını söyleyen Nasrallah, son iki günün ahlaki ve insani yönü, sahadaki gerçekler ve son gelişmelerden sonra benimsenecek genel ve siyasi duruştan bahsedeceğini vurguladı.Lübnan'ın güneyindeki cephede şehit düşenlere ve son günlerdeki saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Nasrallah, yaralananlara da acil şifalar diledi.Nasrallah konuşmasında ayrıca doktorlara, yetkililere ve kan bağışında bulunanlar da dahil olmak üzere saldırı kurbanlarının tedavisine yardımcı olan herkese teşekkür etti.'İsrail sivilleri hedef aldı'Nasrallah, İsrail'in koordineli saldırılar düzenleyerek tüm kırmızı çizgileri aştığını söyledi.Saldırıların bazılarının hastaneler, eczaneler, pazar yerleri, ticari dükkanlar ve hatta konutlar, özel araçlar ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivilin bulunduğu kamuya açık yollarda gerçekleştiğini de sözlerine ekleyen Nasrallah, İsrail'in 4 binden fazla çağrı cihazının kullanımda olduğunu bilerek saldırısına çağrı cihazlarını hedef alarak başladığını vurguladı.'Saldırılar savaş ilanı'Nasrallah saldırıları 'terörist bir eylem' ve 'katliam' olarak nitelendirirken ayrıca bu saldırıların Lübnan halkına ve ülkenin egemenliğine karşı bir eylem ve savaş ilanı olduğunun da altını çizdi.'İsrail 'kasıtlı olarak' binlerce kişiyi öldürmeyi amaçladı'Nasrallah çağrı cihazlarının birçoğunun kullanım dışı olduğunu, kapatıldığını ya da saklandığını belirterek konuşmasında İsrail'in kasten binlerce Lübnanlıyı birkaç dakika içinde öldürmeyi amaçladığının altını çizdi.Nasrallah konuşmasında çeşitli senaryoları inceleyen bir dizi soruşturma komitesi oluşturduğunu belirterek herhangi bir sonuca varmadan önce tüm ayrıntıların ortaya çıkarılacağını vurguladı.Nasrallah konuşmasında, 'benzeri görülmemiş' bu saldırıların büyük bir güvenlik darbesi olduğunu da kabul ettiklerini dile getirdi.'Bu darbe bizi dize getirmedi ve getirmeyecek'Nasrallah İsrail'in ABD ve diğer teknoloji süper güçleri tarafından desteklendiği için teknolojik üstünlüğe sahip olduğunun farkında olduğunu belirttiği konuşmasında savaşta iniş ve çıkışlar olduğunu belirterek zorlu dönemi başı dik bir şekilde atlatacaklarının da sözcünü verdi.Nasrallah konuşmasında, “Ne kadar büyük ya da güçlü olursa olsun bu darbe bizi yıkamaz. Ve sizi inançla ve güvenle temin ederim ki bu sert, eşi benzeri görülmemiş darbe bizi dize getirmedi ve getirmeyecek” diye ekledi.“Bunlar çıkarılacak dersler” diyen Nasrallah, Hizbullah'ın daha da güçleneceğini dile getirdi.'Direniş, Gazze'yi desteklemeyi bırakmayacak'Nasrallah, sonuçları ve olasılıkları ne olursa olsun, Lübnan'daki direnişin Gazze'yi desteklemekten vazgeçmeyeceklerini duyurdu.Nasrallah ayrıca İsrailli yetkililere, İsrail'in kuzeyinde yerlerinden edilmiş sakinleri bölgelerine geri gönderemeyeceklerini de dile getirdi.Nasrallah, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı sona erene kadar Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki operasyonlarının durmayacağını belirterek, "Lübnan'daki direniş, Gazze'deki, Batı Şeria'daki ve tüm mazlumlardaki direnişi desteklemeyi bırakmayacak" dedi.'Hizbullah altyapısına zarar gelmedi'Nasrallah üst düzey Hizbullah yetkililerinin patlayan çağrı cihazlarının modellerini kullanmadıklarını dile getirdi.Ayrıca patlamaların Hizbullah'ın komuta, kontrol ya da altyapısını etkilemediğini belirten Nasrallah, “Sizi temin ederim ki altyapımıza dokunulamadı” cümlesini kaydetti.'Saldırılardan sonra Hizbullah daha kararlı' Hizbullah lideri Nasrallah, saldırıların Hizbullah'ın inancını, kanaatini ve hazırlığını sarsmadığını belirterek “Tam tersine bu bizi daha kararlı, daha sağlam ve daha azimli hale getirdi” dedi."Eğer İsrail'in amacı Hizbullah'ı Gazze'de yaşananlardan ayırmaksa, bu başarısız oldu" diyen Nasrallah, 'macın 'Lübnanlıların arasını açmaksa bunun da engellendiğini' sözlerine ekledi.İsrail savaş uçakları Nasrallah'ın konuşması sırasında Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptıİsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşması devam ederken Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta alçak uçuş yaptı ve sonik patlamalar gerçekleştirdi.İsrail uçakları Beyrut semalarındaki alçak uçuş sırasında ses duvarını aşarak sonik patlamalara neden oldu.Beyrut'un yanı sıra Lübnan'ın bazı bölgelerinde de İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı aktarıldı.İsrail ordusu, Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/lubnandaki-patlamalarin-bilancosu-belli-oldu-37-olu-2-bin-931-yarali-1088215827.html

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