https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/lubnandaki-patlamalarin-bilancosu-belli-oldu-37-olu-2-bin-931-yarali-1088215827.html

Lübnan'daki patlamaların bilançosu belli oldu: 37 ölü, 2 bin 931 yaralı

Lübnan'daki patlamaların bilançosu belli oldu: 37 ölü, 2 bin 931 yaralı

Sputnik Türkiye

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad düzenlediği basın toplantısında, Salı ve Çarşamba günü meydana gelen patlamalarda ölü sayısının 37'ye yükseldiğini; toplam... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T17:12+0300

2024-09-19T17:12+0300

2024-09-19T17:12+0300

dünya

lübnan

lübnan ordusu

telsiz

patlama

bilanço

ölü

yaralı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/12/1088176622_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3777cec00d4da11802042e76eb08a310.jpg

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad düzenlediği basın toplantısında, Çarşamba günü meydana gelene çok sayıda telsizin patlatılması sonucu ölenlerin sayısının 25'e yaralananların sayısının 608'e çıktığını duyurdu.Ebyad, yaralıların 61'inin yoğun bakımda ve durumlarının kritik olduğunu kaydetti.Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarındaki eş zamanlı patlamalarda 12 kişinin öldüğünü hatırlatan Ebyad, söz konusu saldırılarda yaralananların sayısının 1343'ü orta ve ağır olmak üzere 2 bin 323 olduğunu aktardı.Sağlık Bakanlığı patlamalarda 2'si çocuk, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını belirtmişti.'Saldırılar bekliyorduk'Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, “Mevcut ekonomik kriz ışığında, Lübnan'daki sağlık sistemi krizlerle başa çıkma gücünü ve yeteneğini gösteriyor. Gazze'deki olayların başlangıcından bu yana, Lübnan'a çok sayıda yaralıya yol açacak saldırılar bekliyorduk, bu nedenle geçen Ekim ayından bu yana aktif olan acil servis, yoğun tatbikatlar yaparak ve hastaların transferini ve dağıtımını etkili bir şekilde koordine ederek bu duruma iyi hazırlandı" cümlelerini kaydetti.Saldırıların doğası gereği daha fazla çalışma gerektirdiğinin altını çizen Ebyad, şu cümleleri kaydetti:Irak'tan gelen yardımla ilgili olarak da konuşan Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, “İki önemli husus var, birincisi manevi boyut; bu durumda Lübnan halkının yalnız olmadığını ve Irak, Türkiye, Suriye, Mısır, Ürdün ya da İran'dan yanlarında duran dostları olduğunu bilmesi önemlidir ve dün Irak'tan iki sevkiyat geldiği ve daha fazlası da yolda olduğu için yardımlar gelmeye başladı ve ikincisi de, özellikle her gün tırmanış mesajları aldığımız için, olası bir tırmanışa hazırlık olarak ilaç ve tıbbi malzeme stoklarını arttırmanın önemi" cümlelerini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/beyrutta-siber-saldiri-iran-buyukelci-dahil-1000den-fazla-yarali-1088133125.html

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lübnan, lübnan ordusu, telsiz, patlama, bilanço, ölü, yaralı