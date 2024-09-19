https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/lubnandaki-patlamalarin-bilancosu-belli-oldu-37-olu-2-bin-931-yarali-1088215827.html
Lübnan'daki patlamaların bilançosu belli oldu: 37 ölü, 2 bin 931 yaralı
Lübnan'daki patlamaların bilançosu belli oldu: 37 ölü, 2 bin 931 yaralı
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Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad düzenlediği basın toplantısında, Salı ve Çarşamba günü meydana gelen patlamalarda ölü sayısının 37'ye yükseldiğini; toplam... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T17:12+0300
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Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad düzenlediği basın toplantısında, Çarşamba günü meydana gelene çok sayıda telsizin patlatılması sonucu ölenlerin sayısının 25'e yaralananların sayısının 608'e çıktığını duyurdu.Ebyad, yaralıların 61'inin yoğun bakımda ve durumlarının kritik olduğunu kaydetti.Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarındaki eş zamanlı patlamalarda 12 kişinin öldüğünü hatırlatan Ebyad, söz konusu saldırılarda yaralananların sayısının 1343'ü orta ve ağır olmak üzere 2 bin 323 olduğunu aktardı.Sağlık Bakanlığı patlamalarda 2'si çocuk, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını belirtmişti.'Saldırılar bekliyorduk'Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, “Mevcut ekonomik kriz ışığında, Lübnan'daki sağlık sistemi krizlerle başa çıkma gücünü ve yeteneğini gösteriyor. Gazze'deki olayların başlangıcından bu yana, Lübnan'a çok sayıda yaralıya yol açacak saldırılar bekliyorduk, bu nedenle geçen Ekim ayından bu yana aktif olan acil servis, yoğun tatbikatlar yaparak ve hastaların transferini ve dağıtımını etkili bir şekilde koordine ederek bu duruma iyi hazırlandı" cümlelerini kaydetti.Saldırıların doğası gereği daha fazla çalışma gerektirdiğinin altını çizen Ebyad, şu cümleleri kaydetti:Irak'tan gelen yardımla ilgili olarak da konuşan Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, “İki önemli husus var, birincisi manevi boyut; bu durumda Lübnan halkının yalnız olmadığını ve Irak, Türkiye, Suriye, Mısır, Ürdün ya da İran'dan yanlarında duran dostları olduğunu bilmesi önemlidir ve dün Irak'tan iki sevkiyat geldiği ve daha fazlası da yolda olduğu için yardımlar gelmeye başladı ve ikincisi de, özellikle her gün tırmanış mesajları aldığımız için, olası bir tırmanışa hazırlık olarak ilaç ve tıbbi malzeme stoklarını arttırmanın önemi" cümlelerini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/beyrutta-siber-saldiri-iran-buyukelci-dahil-1000den-fazla-yarali-1088133125.html
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lübnan, lübnan ordusu, telsiz, patlama, bilanço, ölü, yaralı
lübnan, lübnan ordusu, telsiz, patlama, bilanço, ölü, yaralı
Lübnan'daki patlamaların bilançosu belli oldu: 37 ölü, 2 bin 931 yaralı
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad düzenlediği basın toplantısında, Salı ve Çarşamba günü meydana gelen patlamalarda ölü sayısının 37'ye yükseldiğini; toplam yaralı sayısının ise 2 bin 323'ü ilk gün olmak üzere 2 bin 931'e yükseldiğini açıkladı.
Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad düzenlediği basın toplantısında, Çarşamba günü meydana gelene çok sayıda telsizin patlatılması sonucu ölenlerin sayısının 25'e yaralananların sayısının 608'e çıktığını duyurdu.
Ebyad, yaralıların 61'inin yoğun bakımda ve durumlarının kritik olduğunu kaydetti.
Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarındaki eş zamanlı patlamalarda 12 kişinin öldüğünü hatırlatan Ebyad, söz konusu saldırılarda yaralananların sayısının 1343'ü orta ve ağır olmak üzere 2 bin 323 olduğunu aktardı.
Sağlık Bakanlığı patlamalarda 2'si çocuk, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını belirtmişti.
Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, “Mevcut ekonomik kriz ışığında, Lübnan'daki sağlık sistemi krizlerle başa çıkma gücünü ve yeteneğini gösteriyor. Gazze'deki olayların başlangıcından bu yana, Lübnan'a çok sayıda yaralıya yol açacak saldırılar bekliyorduk, bu nedenle geçen Ekim ayından bu yana aktif olan acil servis, yoğun tatbikatlar yaparak ve hastaların transferini ve dağıtımını etkili bir şekilde koordine ederek bu duruma iyi hazırlandı" cümlelerini kaydetti.
Saldırıların doğası gereği daha fazla çalışma gerektirdiğinin altını çizen Ebyad, şu cümleleri kaydetti:
Saldırıların doğası gereği bu konunun daha fazla çalışma gerektirdiği sarih. Bu nedenle bu tür bir paniğe tanık olmak doğaldır ancak sağlık kurumları içinde hastalara mümkün olan en kısa sürede bakım sağlamak için büyük çaba sarf ettik. Sağlık sektörünü yoran şey, 7 Ekim'den beri hazırlanmaya başlamış olmasıydı, bu nedenle çok sayıda yaralıyı almaya hazırdık.
Irak'tan gelen yardımla ilgili olarak da konuşan Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, “İki önemli husus var, birincisi manevi boyut; bu durumda Lübnan halkının yalnız olmadığını ve Irak, Türkiye, Suriye, Mısır, Ürdün ya da İran'dan yanlarında duran dostları olduğunu bilmesi önemlidir ve dün Irak'tan iki sevkiyat geldiği ve daha fazlası da yolda olduğu için yardımlar gelmeye başladı ve ikincisi de, özellikle her gün tırmanış mesajları aldığımız için, olası bir tırmanışa hazırlık olarak ilaç ve tıbbi malzeme stoklarını arttırmanın önemi" cümlelerini dile getirdi.