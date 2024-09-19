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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/fedten-beklenmedik-faiz-indirimi-gram-altin-icin-rakam-verildi-piyasalar-nasil-etkilenecek--1088187499.html
Yıllar sonra FED'ten beklenmedik faiz indirimi: Rekor kıran altın FED kararı sonrası yükselişe geçti
Yıllar sonra FED'ten beklenmedik faiz indirimi: Rekor kıran altın FED kararı sonrası yükselişe geçti
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, beklentilerin üzerinde bir hamle yaparak politika faizini 50 baz puan... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T06:59+0300
2024-09-19T08:51+0300
ekonomi
yarım gram altın
gram altın
altın
külçe altın
fed
fed
fed faiz kararı
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
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Özellikle altın ve borsa piyasalarında yeni beklentiler gündeme gelirken, ekonomistlerin değerlendirmeleri de yatırımcılar için yol gösterici oldu.Fed’in bu kararı, para ve emtia piyasalarında bir süredir fiyatlanan 25 ve 50 baz puanlık faiz indirimi senaryolarından yüksek olanını gerçeğe dönüştürdü. Ekonomist Hikmet Baydar yaptığı açıklamada, piyasanın büyük ölçüde 25 baz puanlık indirim beklediğini, ancak 50 baz puan indirimi bekleyenlerin de olduğunu belirtti. Baydar, "Fed’in resesyon kaygıları arttı ve bu nedenle agresif bir adım attı," ifadelerini kullandı.Altın ve borsa ne yöne gidecek?Fed’in kararı sonrası piyasaların nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Hikmet Baydar, bu hamlenin dolarda değer kaybını hızlandıracağını ve ons altının yeniden 2 bin 700 dolarlara doğru hareketlenebileceğini öngörüyor. Baydar’a göre, resesyon endişeleri artarsa bu durum borsa için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Ancak faiz indirimi sonrası piyasalarda canlanma yaşanırsa borsanın bu gelişmeye pozitif tepki verebileceğini belirtiyor.Milliyet'in haberine göre, ABD’deki faiz indiriminin, borsa için kısa vadede olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Baydar, "Bu karar, dolara karşı tüm emtiaların fiyatlarında artış anlamına gelir" dedi.Gram altın yükselişe devam edecek mi?Altın yatırımcıları için de kritik değerlendirmelerde bulunan Baydar, ons altındaki yükselişin gram altını da yukarı yönlü etkileyeceğini söyledi. Dolar/TL kurundaki büyük bir düşüş beklemediğini ifade eden Baydar, gram altının ons fiyatına paralel olarak yükseleceğini öngörüyor. Uzun vadede ise gram altının 3 bin TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtti.Baydar, "Orta vadede yukarı yönlü sinyaller devam ediyor. Gram altın yıl sonunda 3 bin TL’yi görebilir," diyerek, özellikle Ortadoğu’daki olası sıcak gelişmelerin bu süreci hızlandırabileceğine dikkat çekti.Dolar/TL'de yatay seyirDoların küresel çapta değer kaybı, TL karşısında da gevşeme sinyalleri veriyor. Baydar, dolar/TL’de sınırlı bir düşüş olabileceğini ancak bu düşüşün çok büyük olmayacağını belirtti. Küresel gelişmelerin doların zayıflamasını desteklediğini söyleyen Baydar, "Global konjonktür dolara karşı olumsuz bir ortam yaratıyor" dedi.
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Yıllar sonra FED'ten beklenmedik faiz indirimi: Rekor kıran altın FED kararı sonrası yükselişe geçti

06:59 19.09.2024 (güncellendi: 08:51 19.09.2024)
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dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, beklentilerin üzerinde bir hamle yaparak politika faizini 50 baz puan indirdi ve yüzde 5.00 seviyesine çekti. Ekonomist Hikmet Baydar, gram altının 3 bin TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtti.
Özellikle altın ve borsa piyasalarında yeni beklentiler gündeme gelirken, ekonomistlerin değerlendirmeleri de yatırımcılar için yol gösterici oldu.
Fed’in bu kararı, para ve emtia piyasalarında bir süredir fiyatlanan 25 ve 50 baz puanlık faiz indirimi senaryolarından yüksek olanını gerçeğe dönüştürdü. Ekonomist Hikmet Baydar yaptığı açıklamada, piyasanın büyük ölçüde 25 baz puanlık indirim beklediğini, ancak 50 baz puan indirimi bekleyenlerin de olduğunu belirtti. Baydar, "Fed’in resesyon kaygıları arttı ve bu nedenle agresif bir adım attı," ifadelerini kullandı.

Altın ve borsa ne yöne gidecek?

Fed’in kararı sonrası piyasaların nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Hikmet Baydar, bu hamlenin dolarda değer kaybını hızlandıracağını ve ons altının yeniden 2 bin 700 dolarlara doğru hareketlenebileceğini öngörüyor. Baydar’a göre, resesyon endişeleri artarsa bu durum borsa için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Ancak faiz indirimi sonrası piyasalarda canlanma yaşanırsa borsanın bu gelişmeye pozitif tepki verebileceğini belirtiyor.
Milliyet'in haberine göre, ABD’deki faiz indiriminin, borsa için kısa vadede olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Baydar, "Bu karar, dolara karşı tüm emtiaların fiyatlarında artış anlamına gelir" dedi.

Gram altın yükselişe devam edecek mi?

Altın yatırımcıları için de kritik değerlendirmelerde bulunan Baydar, ons altındaki yükselişin gram altını da yukarı yönlü etkileyeceğini söyledi. Dolar/TL kurundaki büyük bir düşüş beklemediğini ifade eden Baydar, gram altının ons fiyatına paralel olarak yükseleceğini öngörüyor. Uzun vadede ise gram altının 3 bin TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtti.
Baydar, "Orta vadede yukarı yönlü sinyaller devam ediyor. Gram altın yıl sonunda 3 bin TL’yi görebilir," diyerek, özellikle Ortadoğu’daki olası sıcak gelişmelerin bu süreci hızlandırabileceğine dikkat çekti.

Dolar/TL'de yatay seyir

Doların küresel çapta değer kaybı, TL karşısında da gevşeme sinyalleri veriyor. Baydar, dolar/TL’de sınırlı bir düşüş olabileceğini ancak bu düşüşün çok büyük olmayacağını belirtti. Küresel gelişmelerin doların zayıflamasını desteklediğini söyleyen Baydar, "Global konjonktür dolara karşı olumsuz bir ortam yaratıyor" dedi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
EKONOMİ
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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