https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/arda-turan-derbide-kazanmasini-istedigi-takimi-acikladi-1088219608.html

Arda Turan derbide kazanmasını istediği takımı açıkladı

Arda Turan derbide kazanmasını istediği takımı açıkladı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak derbi mücadelesiyle ilgili... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T19:09+0300

2024-09-19T19:09+0300

2024-09-19T19:09+0300

spor

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derbi

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan hafta sonu yapılacak derbi maçında Galatasaray'ın kazanmasını istedi.Eyüpspor, 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını Kemerburgaz’da bulunan tesislerinde sürdüren Eyüpspor hocası Arda Turan, basın mensupları ile buluştu.Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanır?Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak derbi mücadelesiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Teknik Direktör Arda Turan "Saha içinde kalan, eğlenceli, keyifli, iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olmasını diliyorum. Çünkü çok yorulduk bu anlamda. Öyle de bir derbi olacağına inanıyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum. Pazar günü Beşiktaş'la maçımız var, oyuna konsantre olmak istiyoruz. Güzel bir derbi olsun. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım Eyüpspor'un başarısı" ifadesinde bulundu.Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?Fenerbahçe ile Galatasaray 21 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 20:00'de Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/cumhurbaskani-erdogan-tff-heyetini-kabul-etti-1088219120.html

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