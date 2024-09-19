https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/arda-turan-derbide-kazanmasini-istedigi-takimi-acikladi-1088219608.html
Arda Turan derbide kazanmasını istediği takımı açıkladı
Arda Turan derbide kazanmasını istediği takımı açıkladı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak derbi mücadelesiyle ilgili... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T19:09+0300
2024-09-19T19:09+0300
2024-09-19T19:09+0300
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galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan hafta sonu yapılacak derbi maçında Galatasaray'ın kazanmasını istedi.Eyüpspor, 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını Kemerburgaz’da bulunan tesislerinde sürdüren Eyüpspor hocası Arda Turan, basın mensupları ile buluştu.Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanır?Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak derbi mücadelesiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Teknik Direktör Arda Turan "Saha içinde kalan, eğlenceli, keyifli, iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olmasını diliyorum. Çünkü çok yorulduk bu anlamda. Öyle de bir derbi olacağına inanıyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum. Pazar günü Beşiktaş'la maçımız var, oyuna konsantre olmak istiyoruz. Güzel bir derbi olsun. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım Eyüpspor'un başarısı" ifadesinde bulundu.Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?Fenerbahçe ile Galatasaray 21 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 20:00'de Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
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Arda Turan derbide kazanmasını istediği takımı açıkladı
Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak derbi mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Arda Turan derbiyi Galatasaray'ın kazanması halinde mutlu olacağını belirtti.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan hafta sonu yapılacak derbi maçında Galatasaray'ın kazanmasını istedi.
Eyüpspor, 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını Kemerburgaz’da bulunan tesislerinde sürdüren Eyüpspor hocası Arda Turan, basın mensupları ile buluştu.
Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanır?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak derbi mücadelesiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Teknik Direktör Arda Turan "Saha içinde kalan, eğlenceli, keyifli, iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olmasını diliyorum. Çünkü çok yorulduk bu anlamda. Öyle de bir derbi olacağına inanıyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum. Pazar günü Beşiktaş'la maçımız var, oyuna konsantre olmak istiyoruz. Güzel bir derbi olsun. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım Eyüpspor'un başarısı" ifadesinde bulundu.
Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?
Fenerbahçe ile Galatasaray 21 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 20:00'de Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.