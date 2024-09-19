Cumhurbaşkanı Erdoğan TFF heyetini kabul etti

Kimsenin etkisi altında kalmadan vereceğiniz doğru kararlar Türk futbolunun önünü açacaktır. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda maruz kaldığımız türlü ayak oyunlarına rağmen elde ettiğimiz önemli başarı Türk futbolcusunun ne kadar kabiliyetli olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Federasyonumuzdan futbola husumetin ve holiganlığın girmemesi noktası azami hassasiyet göstermesini bekliyorum