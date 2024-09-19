https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/cumhurbaskani-erdogan-tff-heyetini-kabul-etti-1088219120.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan TFF heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TFF heyetini kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T18:42+0300
2024-09-19T18:42+0300
2024-09-19T18:42+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ibrahim hacıosmanoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
ak parti
beştepe
külliye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu külliyede ağırladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ziyarette TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a A Milli Futbol Takımının imzalı EURO 2024 formasını hediye etti.Toplantıda Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/trabzonspor---kayserispor-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1088216258.html
türkiye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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recep tayyip erdoğan, ibrahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, ak parti, beştepe, külliye, cumhurbaşkanlığı külliyesi
recep tayyip erdoğan, ibrahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, ak parti, beştepe, külliye, cumhurbaşkanlığı külliyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TFF heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 12 numaralı Milli takım formasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu külliyede ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ziyarette TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a A Milli Futbol Takımının imzalı EURO 2024 formasını hediye etti.
Toplantıda Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
Kimsenin etkisi altında kalmadan vereceğiniz doğru kararlar Türk futbolunun önünü açacaktır. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda maruz kaldığımız türlü ayak oyunlarına rağmen elde ettiğimiz önemli başarı Türk futbolcusunun ne kadar kabiliyetli olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Federasyonumuzdan futbola husumetin ve holiganlığın girmemesi noktası azami hassasiyet göstermesini bekliyorum