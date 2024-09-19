https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/1088200890.html
FETÖ’nün hedefinde hangi ülke var?
FETÖ’nün hedefinde hangi ülke var?
Sputnik Türkiye
FETÖ’nün Avustralya’daki okullarından Pinnacle Koleji’nde 16 yaşındaki bir öğrencinin ihmal sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Fethi Yılmaz'ın konuğu... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T11:04+0300
2024-09-19T11:04+0300
2024-09-19T13:08+0300
fethi yilmaz’la yazi-yorum
radyo
radyo
enes kanter
hakan şükür
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
avustralya
yeni zelanda
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FETÖ’nün hedefinde hangi ülke var?
Sputnik Türkiye
Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programında bugünün konu başlıkları:
FETÖ’nün hedefinde hangi ülke var?
Son 1 yılda 1 milyon kişi emekli oldu
Yemek kartları için Danıştay noktayı koydu. Şimdi ne olacak?
Marmara Denizi komaya nasıl girdi ve nasıl çıkacak?
Günün öne çıkan haber başlıkları
Konuk: Kutalmış Gürbüz
Radyo Sputnik editörü Kutalmış Gürbüz, Yazı-Yorum programında gazeteci Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu. Gürbüz, “FETÖ’nün planını Enes Kanter devreye soktu: Ölen çocuğu unutturdular” başlıklı haberini değerlendirdi.FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in manevi oğlu ve firari örgüt üyesi Enes Kanter, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya ziyaretlerde bulundu. Yeni Zelanda’da parlamentoda siyasiler tarafından ağırlanan Enes Kanter, Yeni Zelanda devlet radyosunda Türkiye’yi hedef aldı.Bir diğer firari örgüt üyesi Hakan Şükür ile birlikte Avustralya’da spor okulu açma projesine başladıklarını kaydeden Enes Kanter, FETÖ’nün spor alanındaki etkinliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.Öte yandan FETÖ’nün Avustralya’daki okullarından Pinnacle Koleji’nde 16 yaşındaki bir öğrencinin FETÖ okulunun ihmali sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.Gürbüz, Enes Kanter’in Pasifik’te ziyaret ettiği ülkeleri ve oradaki faaliyetlerini şöyle açıkladı:Fethi Yılmaz ise FETÖ’nün siyasi hamlesinin ABD ile aynı doğrultuda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:“Ziyaret ettiği okullara baktığımda, okullardan birinin üçüncü kampüsünün buraya açıldığını gördüm” diyen Gürbüz, bu okullarda bir öğrencinin hayatını kaybettiğini ve bunun unutturulduğunu şöyle anlattı:
avustralya
yeni zelanda
Sputnik Türkiye
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2024
Fethi Yılmaz
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Fethi Yılmaz
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
fetö, hakan şükür, enes kanter, fetullah gülen
fetö, hakan şükür, enes kanter, fetullah gülen
FETÖ’nün hedefinde hangi ülke var?
11:04 19.09.2024 (güncellendi: 13:08 19.09.2024)
FETÖ’nün Avustralya’daki okullarından Pinnacle Koleji’nde 16 yaşındaki bir öğrencinin ihmal sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Fethi Yılmaz'ın konuğu olan Radyo Sputnik editörü Kutalmış Gürbüz, "Olay 2021’de oluyor, 2023’te tazminat ödüyorlar, okulun yeni kampüsü bu yıl açılıyor. Avustralya hükümeti de buna engel olmuyor" dedi.
Radyo Sputnik editörü Kutalmış Gürbüz, Yazı-Yorum programında gazeteci Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu. Gürbüz, “FETÖ’nün planını Enes Kanter devreye soktu: Ölen çocuğu unutturdular” başlıklı haberini değerlendirdi.
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in manevi oğlu ve firari örgüt üyesi Enes Kanter, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya ziyaretlerde bulundu. Yeni Zelanda’da parlamentoda siyasiler tarafından ağırlanan Enes Kanter, Yeni Zelanda devlet radyosunda Türkiye’yi hedef aldı.
Bir diğer firari örgüt üyesi Hakan Şükür ile birlikte Avustralya’da spor okulu açma projesine başladıklarını kaydeden Enes Kanter, FETÖ’nün spor alanındaki etkinliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Öte yandan FETÖ’nün Avustralya’daki okullarından Pinnacle Koleji’nde 16 yaşındaki bir öğrencinin FETÖ okulunun ihmali sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Gürbüz, Enes Kanter’in Pasifik’te ziyaret ettiği ülkeleri ve oradaki faaliyetlerini şöyle açıkladı:
FETÖ’nün okulları Yeni Zelanda ve Avustralya’da faal durumda. Enes Kanter de ilk olarak Yeni Zelanda’ya gidiyor, Adalet Bakanı onu ilk önce Parlamento’da ağırlıyor. Orada sloganvari konuşuyor, ‘Türkiye’de hak ihlali var’ diye. FETÖ’ye yapılan yardımlar için teşekkür ediyor. Daha sonraki durağı Yeni Zelanda’nın yerli halkı Maoriler. Pearl of the Island isimli bir vakıf üzerinden. Avustralya’da da Selimiye Vakfı var. 90’lardan beri burada faal durumda. Pearl of the Island Vakfı üzerinden Maoriler iletişim kuruyorlar. Kritik olan şey, burada okullar ve okullarda ilkokuldan liseye kadar öğrenci yetiştiriyorlar. Devlet tarafından misafir ediliyorlar ve örgütün propagandasını yapıyorlar, sempati toplamaya çalışıyorlar. Bununla kalmayıp Türkiye aleyhine de çalışıyorlar. Yeni Zelanda devlet radyosunda saat 9’da bir programa katılıyor ve Türkiye’yi kötülüyor. Muhaliflere soykırım yapılıyor diyor. FETÖ’nün Yeni Zelanda’dan sonra en önem verdiği yer Avustralya. Pasifik, Çin’e karşı Amerika’nın en büyük müttefiki. FETÖ’nün merkez üssünün de Amerika’da olduğunu biliyoruz. Kanter, Avustralya’ya gittiğinde Fetullah Gülen’in 1992’de vaaz verdiği camiyi geziyor. Dinler arası diyalog için çalıştıklarını her fırsatta söylüyor.
Fethi Yılmaz ise FETÖ’nün siyasi hamlesinin ABD ile aynı doğrultuda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
Röportajlarında Çin’le ilgili ifadeleri var. Çin aleyhine de propaganda yapıyor. Dünyadaki siyasi hamleleri takip ediyorlar, ABD lehine olan şeyleri takip etmek zorunda oldukları için nereye giderse gitsin Çin’i hedef almak durumunda oluyor. Örgüt kutup yıldızı olarak ABD’yi gördüğü için o nereyi işaret ettiyse sözlerinin bir yerine bunu iliştiriyor.
“Ziyaret ettiği okullara baktığımda, okullardan birinin üçüncü kampüsünün buraya açıldığını gördüm” diyen Gürbüz, bu okullarda bir öğrencinin hayatını kaybettiğini ve bunun unutturulduğunu şöyle anlattı:
Pinnacle Koleji’nin üçüncü kampüsü bu sene Avustralya’da açıldı. Enes Kanter de orayı ziyaret etti. 2021 yılında Ahmad Alfarhan isimli bir öğrenci, üç öğretmen ve diğer öğrencilerle birlikte okulun çevresine çıkıyor, kayalıklarda balık tutarken kayıp düşüyor. İki öğrenci kurtuluyor, Ahmed ölüyor, üç öğretmen kurtaramıyor, yargılanıyor. FETÖ okulundaki ihmal. Bu 16 yaşındaki öğrenci kayalıklardan düşüyor, ölüyor, yargılama sırasında hakim çıkıp diyor ki: ‘Üç çocuk da ölebilirdi, yanınızda bir halat, can simidi yok’ diyor. Uzlaşmayı tercih ediyorlar, okul da varlıklı olduğu için. 421 bin dolar tazminata mahkum ediliyorlar. Açıkça 3 yetişkin, kayalıklardan düşen 3 öğrenciyi kurtaramıyor. 2 öğrenci kendi çabasıyla kurtuluyor, Ahmad Alfarhan ise hayata gözlerini yumuyor. Olay 2021’de oluyor, 2023’te tazminat ödüyorlar, okulun yeni kampüsü bu yıl açılıyor. Avustralya hükümeti de buna engel olmuyor.
Diğer firari Hakan Şükür de Enes Kanter ile birlikte buralarda spor okulu açmak istiyor. ‘Örgütün spor alanındaki etkinliğini artırmamız lazım, bu alanda geri düştük’ diyorlar. Avustralya ve Yeni Zelanda’nın Türkiye ile bir dostluğu var. Bu faaliyetlerin engellenmesi için bir şey yapıldı mı? Bunu merak ediyorum.