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Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
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'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, BRICS üyelerinin doların yerine bir para birimi getirmeye koyulduklarını belirtti ve "Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
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'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
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Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları: Avrupa'nın en iyi takımları belirlendi: İlk 20'de tek Türk takımı yer aldı Lübnan'a ikinci saldırı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘ilk 4 madde’ açıklaması Yumurtada 'son kullanma tarihi' kalkıyor Fed faiz kararını açıkladı Günün öne çıkan haber başlıkları
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında gazeteci Ali Çağatay, BRICS’e dair konuştu.BRICS üyelerinin doların yerine yeni bir para birimi getirmeye hazırlandıklarını söyleyen Çağatay, “Bu para biriminin ne olacağı Kazakistan zirvesinde belli olacak muhtemelen” dedi.Çağatay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
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brics, dolar, abd
brics, dolar, abd

'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'

07:06 19.09.2024 (güncellendi: 10:09 19.09.2024)
SEYİR HALİ
'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Gazeteci Ali Çağatay, BRICS üyelerinin doların yerine bir para birimi getirmeye koyulduklarını belirtti ve "Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren de Amerika’nın uykuları kaçar" dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında gazeteci Ali Çağatay, BRICS’e dair konuştu.
BRICS üyelerinin doların yerine yeni bir para birimi getirmeye hazırlandıklarını söyleyen Çağatay, “Bu para biriminin ne olacağı Kazakistan zirvesinde belli olacak muhtemelen” dedi.
Çağatay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Bir ticari para birimi olacak ancak bu alınıp satılan bir para birimi değil de bir değişim aracı olarak kullanılacak. BRICS para birimi üzerinden ülkeler birbiriyle ticaret yapacaklar. Bu durumda da doların kullanım alanı giderek zayıflayacak. Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren de Amerika’nın uykuları kaçar. Şu an Amerika’nın uykularını kaçıran çok şey var. Bu yüzden Lübnan’daki saldırıları buradan okuyun.
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