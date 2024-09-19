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'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, BRICS üyelerinin doların yerine bir para birimi getirmeye koyulduklarını belirtti ve "Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T07:06+0300
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'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları:
Avrupa'nın en iyi takımları belirlendi: İlk 20'de tek Türk takımı yer aldı
Lübnan'a ikinci saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘ilk 4 madde’ açıklaması
Yumurtada 'son kullanma tarihi' kalkıyor
Fed faiz kararını açıkladı
Günün öne çıkan haber başlıkları
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında gazeteci Ali Çağatay, BRICS’e dair konuştu.BRICS üyelerinin doların yerine yeni bir para birimi getirmeye hazırlandıklarını söyleyen Çağatay, “Bu para biriminin ne olacağı Kazakistan zirvesinde belli olacak muhtemelen” dedi.Çağatay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
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brics, dolar, abd
'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
07:06 19.09.2024 (güncellendi: 10:09 19.09.2024)
Gazeteci Ali Çağatay, BRICS üyelerinin doların yerine bir para birimi getirmeye koyulduklarını belirtti ve "Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren de Amerika’nın uykuları kaçar" dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında gazeteci Ali Çağatay, BRICS’e dair konuştu.
BRICS üyelerinin doların yerine yeni bir para birimi getirmeye hazırlandıklarını söyleyen Çağatay, “Bu para biriminin ne olacağı Kazakistan zirvesinde belli olacak muhtemelen” dedi.
Çağatay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Bir ticari para birimi olacak ancak bu alınıp satılan bir para birimi değil de bir değişim aracı olarak kullanılacak. BRICS para birimi üzerinden ülkeler birbiriyle ticaret yapacaklar. Bu durumda da doların kullanım alanı giderek zayıflayacak. Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren de Amerika’nın uykuları kaçar. Şu an Amerika’nın uykularını kaçıran çok şey var. Bu yüzden Lübnan’daki saldırıları buradan okuyun.