'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'

Bir ticari para birimi olacak ancak bu alınıp satılan bir para birimi değil de bir değişim aracı olarak kullanılacak. BRICS para birimi üzerinden ülkeler birbiriyle ticaret yapacaklar. Bu durumda da doların kullanım alanı giderek zayıflayacak. Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren de Amerika’nın uykuları kaçar. Şu an Amerika’nın uykularını kaçıran çok şey var. Bu yüzden Lübnan’daki saldırıları buradan okuyun.