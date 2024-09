https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/tavuk-doner-standartlari-degisiyor-yeni-yonetmelik-taslagi-hazirlandi-1088183714.html

Tavuk döner standartları değişiyor: Yeni yönetmelik taslağı hazırlandı

18.09.2024

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta tavuk dönerde yüzde 20 olan yağ miktarı yüzde 15’e düşürüldü.Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mevzuatta yapacağı değişiklikle ‘Kanatlı et döneri ve kanatlı eti karışımlarında’ yüzde 20 olan yağ miktarı yüzde 15’e düşürülecek. Ayrıca taslakta ilk kez Burger tanımına yer verilerek hamburgerin hazırlanış tanımı mevzuatta yer alacak. Burger tanımı taslakta, ‘Kıyılmış büyükbaş veya küçükbaş hayvan karkas etlerinin biri veya birkaçının karışımına, büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvanların yağları, lezzet vericiler ile diğer gıda bileşenlerinden biri veya birkaçı ilave edilerek çeşitli şekillerde hazırlanan pişirilmeye hazır kırmızı veya kanatlı et karışımını veya pişirilmiş et ürünü’ şeklinde belirlenecek.Sucuğun kalsiyum limiti güncelleniyorTaslaktaki bir diğer önemli değişiklik ise sucukla ilgili düzenleme olacak. Bakanlık düzenleme ile sucuk ve ısıl işlem görmüş sucuk gibi ürünlerin daha kolay sınıflandırılabilmesini hedefliyor. Ayrıca, ısıl işlem görmüş kümes hayvanı sucuğunda kullanılan kalsiyum miktarı için yeni bir sınır getirilecek.Tavuk döner fiyatı ne kadar?Türkiye'de tavuk döner fiyatları şehirlere ve gramaja göre değişiklik gösterse de 60 lira ile 120 lira arasında değişiyor.

