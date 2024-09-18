Tavuk döner standartları değişiyor: Yeni yönetmelik taslağı hazırlandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İsrail'den çağrı cihazlı saldırı: Cep telefonları da patlatılabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Vatandaşın kendi cihazları için endişelenmesine gerek yok’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
EMKADER Başkanı Suna Ülger: Çocuklarını kiraya veren aileler var
12:06
83 dk
HABER MASASI
729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanması
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Deniz suyunu kullanma suyuna dönüştürme teknikleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Almanya'ya gelen göçmenlerin suç oranında artış var. Çözümsüzlük sebebiyle AFD yükseliyor'
16:05
77 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Türk solu, Kürtlerden kopmalı mı?
17:34
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
19:20
2 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
19:43
6 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
20:04
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/tavuk-doner-standartlari-degisiyor-yeni-yonetmelik-taslagi-hazirlandi-1088183714.html
Tavuk döner standartları değişiyor: Yeni yönetmelik taslağı hazırlandı
Tavuk döner standartları değişiyor: Yeni yönetmelik taslağı hazırlandı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ taslağı ile et ürünleri ve et karışımlarına ilişkin standartlar değişiyor. Mevcut mevzuatta... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T23:14+0300
2024-09-18T23:20+0300
türkiye
döner
tavuk döner
tarım ve orman bakanlığı
tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü
gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı
gıda
gıda ürünü
esnaf
esnaf odaları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/1c/1048400713_0:1:640:361_1920x0_80_0_0_3b452d358f3c6495acc9ab9de6ef564f.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta tavuk dönerde yüzde 20 olan yağ miktarı yüzde 15’e düşürüldü.Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mevzuatta yapacağı değişiklikle ‘Kanatlı et döneri ve kanatlı eti karışımlarında’ yüzde 20 olan yağ miktarı yüzde 15’e düşürülecek. Ayrıca taslakta ilk kez Burger tanımına yer verilerek hamburgerin hazırlanış tanımı mevzuatta yer alacak. Burger tanımı taslakta, ‘Kıyılmış büyükbaş veya küçükbaş hayvan karkas etlerinin biri veya birkaçının karışımına, büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvanların yağları, lezzet vericiler ile diğer gıda bileşenlerinden biri veya birkaçı ilave edilerek çeşitli şekillerde hazırlanan pişirilmeye hazır kırmızı veya kanatlı et karışımını veya pişirilmiş et ürünü’ şeklinde belirlenecek.Sucuğun kalsiyum limiti güncelleniyorTaslaktaki bir diğer önemli değişiklik ise sucukla ilgili düzenleme olacak. Bakanlık düzenleme ile sucuk ve ısıl işlem görmüş sucuk gibi ürünlerin daha kolay sınıflandırılabilmesini hedefliyor. Ayrıca, ısıl işlem görmüş kümes hayvanı sucuğunda kullanılan kalsiyum miktarı için yeni bir sınır getirilecek.Tavuk döner fiyatı ne kadar?Türkiye'de tavuk döner fiyatları şehirlere ve gramaja göre değişiklik gösterse de 60 lira ile 120 lira arasında değişiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/donerin-fiyatini-fazla-bulunca-bufede-rastgele-ates-acti-1084290992.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/1c/1048400713_80:0:561:361_1920x0_80_0_0_b5a0b59b9f540196b8ff902341056a9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
döner fiyatları, tavuk döner standart, tavuk sucuğu standartı, sucuk mevzuatı, hamburger tanımı
döner fiyatları, tavuk döner standart, tavuk sucuğu standartı, sucuk mevzuatı, hamburger tanımı

Tavuk döner standartları değişiyor: Yeni yönetmelik taslağı hazırlandı

23:14 18.09.2024 (güncellendi: 23:20 18.09.2024)
© İHAaltın kaplama tavuk döner
altın kaplama tavuk döner - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© İHA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ taslağı ile et ürünleri ve et karışımlarına ilişkin standartlar değişiyor. Mevcut mevzuatta yapılacak değişiklikle ‘Kanatlı et döneri ve kanatlı eti karışımlarında’ yüzde 20 olan yağ miktarı yüzde 15’e düşürülecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta tavuk dönerde yüzde 20 olan yağ miktarı yüzde 15’e düşürüldü.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mevzuatta yapacağı değişiklikle ‘Kanatlı et döneri ve kanatlı eti karışımlarında’ yüzde 20 olan yağ miktarı yüzde 15’e düşürülecek. Ayrıca taslakta ilk kez Burger tanımına yer verilerek hamburgerin hazırlanış tanımı mevzuatta yer alacak. Burger tanımı taslakta, ‘Kıyılmış büyükbaş veya küçükbaş hayvan karkas etlerinin biri veya birkaçının karışımına, büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvanların yağları, lezzet vericiler ile diğer gıda bileşenlerinden biri veya birkaçı ilave edilerek çeşitli şekillerde hazırlanan pişirilmeye hazır kırmızı veya kanatlı et karışımını veya pişirilmiş et ürünü’ şeklinde belirlenecek.

Sucuğun kalsiyum limiti güncelleniyor

Taslaktaki bir diğer önemli değişiklik ise sucukla ilgili düzenleme olacak. Bakanlık düzenleme ile sucuk ve ısıl işlem görmüş sucuk gibi ürünlerin daha kolay sınıflandırılabilmesini hedefliyor. Ayrıca, ısıl işlem görmüş kümes hayvanı sucuğunda kullanılan kalsiyum miktarı için yeni bir sınır getirilecek.

Tavuk döner fiyatı ne kadar?

Türkiye'de tavuk döner fiyatları şehirlere ve gramaja göre değişiklik gösterse de 60 lira ile 120 lira arasında değişiyor.
Zeytinburnu Sümer Mahallesi 18. Sokak’taki bir büfede yediği dönerin fiyatını pahalı bulunca çalışanlarla tartışıp büfede silahla rastgele ateş eden şüpheli yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
TÜRKİYE
Dönerin fiyatını fazla bulunca büfeye rastgele ateş açtı
28 Mayıs, 20:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала