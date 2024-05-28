https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/donerin-fiyatini-fazla-bulunca-bufede-rastgele-ates-acti-1084290992.html
Dönerin fiyatını fazla bulunca büfeye rastgele ateş açtı
Dönerin fiyatını fazla bulunca büfeye rastgele ateş açtı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yediği dönerin fiyatını pahalı bulunca çalışanlarla tartışıp büfede silahla rastgele ateş eden şüpheli yakalandı. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T20:47+0300
2024-05-28T20:47+0300
2024-05-28T20:49+0300
türkiye
döner
fiyat
fahiş fiyat
silahlı saldırı
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İstanbul Zeytinburnu'nda yediği dönerin fiyatını fazla bulunca büfede silahla ateş açan kişi yakalandı.Sümer Mahallesi 18. Sokak’taki büfeye gelen 21 yaşındaki Emre B. yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca çalışanlarla tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla dükkanda rastgele ateş ederek kaçtı.Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar büfenin camlarına isabet etti.İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.Bu arada, şüphelinin olay sonrası kaçış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/vedat-milorun-hayran-kaldigi-donerciden-buyuk-iddia-doner-kastamonudan-cikmistir-1084235402.html
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döner, fiyat, fahiş fiyat, silahlı saldırı
döner, fiyat, fahiş fiyat, silahlı saldırı
Dönerin fiyatını fazla bulunca büfeye rastgele ateş açtı
20:47 28.05.2024 (güncellendi: 20:49 28.05.2024)
İstanbul'da yediği dönerin fiyatını pahalı bulunca çalışanlarla tartışıp büfede silahla rastgele ateş eden şüpheli yakalandı.
İstanbul Zeytinburnu'nda yediği dönerin fiyatını fazla bulunca büfede silahla ateş açan kişi yakalandı.
Sümer Mahallesi 18. Sokak’taki büfeye gelen 21 yaşındaki Emre B. yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca çalışanlarla tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla dükkanda rastgele ateş ederek kaçtı.
Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar büfenin camlarına isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.
Bu arada, şüphelinin olay sonrası kaçış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.