https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/donerin-fiyatini-fazla-bulunca-bufede-rastgele-ates-acti-1084290992.html

Dönerin fiyatını fazla bulunca büfeye rastgele ateş açtı

Dönerin fiyatını fazla bulunca büfeye rastgele ateş açtı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yediği dönerin fiyatını pahalı bulunca çalışanlarla tartışıp büfede silahla rastgele ateş eden şüpheli yakalandı. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T20:47+0300

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türkiye

döner

fiyat

fahiş fiyat

silahlı saldırı

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İstanbul Zeytinburnu'nda yediği dönerin fiyatını fazla bulunca büfede silahla ateş açan kişi yakalandı.Sümer Mahallesi 18. Sokak’taki büfeye gelen 21 yaşındaki Emre B. yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca çalışanlarla tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla dükkanda rastgele ateş ederek kaçtı.Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar büfenin camlarına isabet etti.İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.Bu arada, şüphelinin olay sonrası kaçış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Sputnik Türkiye

döner, fiyat, fahiş fiyat, silahlı saldırı