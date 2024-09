https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/polis-trumpin-miting-alaninda-bomba-bulundu-iddiasini-yalanladi-1088182310.html

Polis 'Trump'ın miting alanında bomba bulundu' iddiasını yalanladı

Sputnik Türkiye

ABD polisi, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın miting yapacağı alanın yakınında bomba yüklü bir araç bulunduğu iddiasını yalanladı.

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın New York'ta yapacağı miting öncesi yapılan bomba ihbarının sahte olduğu açıklandı.Amerika Long Island'daki yetkililer, eski Başkan Donald Trump'ın New York'taki planlanan mitingi yakınında bir araçta patlayıcı bulunduğuna dair iddiaların doğru olmadığını duyurdu. Etkinlik alanına yakın bir noktada köpeğini eğiten bir kişinin görülüp bomba bulduğu iddiaları üzerinden sosyal medyada yayılan yalan haberin yanlış olduğu açıklandı. ABD polisi iddiaların, yerel polis departmanından isimsiz kaynaklara dayandırılan bir gazetecinin gönderisiyle başladığı, ardından Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu bazı tanınmış hesaplar tarafından X'te (eski adıyla Twitter) geniş çapta paylaşıldığı belirtildi.Ne olmuştu?ABD Başkan adayı Trump'ın New York'taki mitinginin yakınında park halindeki bir araçta K9 köpeği tarafından bomba tespit edildiği iddia edilmişti. Sosyal medyada gündem olan konu ABD polisi tarafından yalanlandı.

