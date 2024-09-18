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Polis 'Trump'ın miting alanında bomba bulundu' iddiasını yalanladı
Polis 'Trump'ın miting alanında bomba bulundu' iddiasını yalanladı
Sputnik Türkiye
ABD polisi, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın miting yapacağı alanın yakınında bomba yüklü bir araç bulunduğu iddiasını yalanladı. Olayın New... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T21:59+0300
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ABD Başkan adayı Donald Trump'ın New York'ta yapacağı miting öncesi yapılan bomba ihbarının sahte olduğu açıklandı.Amerika Long Island'daki yetkililer, eski Başkan Donald Trump'ın New York'taki planlanan mitingi yakınında bir araçta patlayıcı bulunduğuna dair iddiaların doğru olmadığını duyurdu. Etkinlik alanına yakın bir noktada köpeğini eğiten bir kişinin görülüp bomba bulduğu iddiaları üzerinden sosyal medyada yayılan yalan haberin yanlış olduğu açıklandı. ABD polisi iddiaların, yerel polis departmanından isimsiz kaynaklara dayandırılan bir gazetecinin gönderisiyle başladığı, ardından Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu bazı tanınmış hesaplar tarafından X'te (eski adıyla Twitter) geniş çapta paylaşıldığı belirtildi.Ne olmuştu?ABD Başkan adayı Trump'ın New York'taki mitinginin yakınında park halindeki bir araçta K9 köpeği tarafından bomba tespit edildiği iddia edilmişti. Sosyal medyada gündem olan konu ABD polisi tarafından yalanlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/biden-ve-trump-telefonda-gorustu-gizli-servisin-sagladigi-koruma-ile-ilgili-konustuk-1088102583.html
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donald trump, suikast, suikast girişimi, abd, abd seçimleri, kamala harris, joe biden, amerika
donald trump, suikast, suikast girişimi, abd, abd seçimleri, kamala harris, joe biden, amerika

Polis 'Trump'ın miting alanında bomba bulundu' iddiasını yalanladı

21:59 18.09.2024
© AP Photo / Matt SlocumTrump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Matt Slocum
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ABD polisi, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın miting yapacağı alanın yakınında bomba yüklü bir araç bulunduğu iddiasını yalanladı. Olayın New York'ta düzenlenecek etkinlik öncesi bir kişinin köpeğini eğitirken görülüp yanlış bilgi paylaşılması sonucu ortaya çıktığı açıklandı.
ABD Başkan adayı Donald Trump'ın New York'ta yapacağı miting öncesi yapılan bomba ihbarının sahte olduğu açıklandı.
Amerika Long Island'daki yetkililer, eski Başkan Donald Trump'ın New York'taki planlanan mitingi yakınında bir araçta patlayıcı bulunduğuna dair iddiaların doğru olmadığını duyurdu. Etkinlik alanına yakın bir noktada köpeğini eğiten bir kişinin görülüp bomba bulduğu iddiaları üzerinden sosyal medyada yayılan yalan haberin yanlış olduğu açıklandı. ABD polisi iddiaların, yerel polis departmanından isimsiz kaynaklara dayandırılan bir gazetecinin gönderisiyle başladığı, ardından Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu bazı tanınmış hesaplar tarafından X'te (eski adıyla Twitter) geniş çapta paylaşıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

ABD Başkan adayı Trump'ın New York'taki mitinginin yakınında park halindeki bir araçta K9 köpeği tarafından bomba tespit edildiği iddia edilmişti. Sosyal medyada gündem olan konu ABD polisi tarafından yalanlandı.
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