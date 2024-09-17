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Biden ve Trump telefonda görüştü: 'Gizli Servis'in sağladığı koruma ile ilgili konuştuk'
Biden ve Trump telefonda görüştü: 'Gizli Servis'in sağladığı koruma ile ilgili konuştuk'
Sputnik Türkiye
Joe Biden, Donald Trump ile şüpheli suikast girişimi sonrası telefonda konuştu. Trump görüşmenin konusunun 'Gizli Servis'in sağladığı koruma' olduğunu... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T04:48+0300
2024-09-17T04:48+0300
dünya
abd
abd seçimleri
suikast
suikast girişimi
donald trump
joe biden
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ABD Başkanı Joe Biden, 15 Eylül'de ABD Başkan Adayı Donald Trump’a yönelik gerçekleşen şüpheli suikast girişiminin ardından Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden’ın 'samimi' geçen telefon görüşmesinde Trump’a 'güvende olmasından duyduğu memnuniyeti' ilettiği belirtilirken, Trump’ın ise Biden’a görüşme için teşekkür ettiği aktarıldı. Trump, kampanya ekibi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada "Çok güzel bir telefon görüşmesi yaptık. Konu Gizli Servis'in sağladığı korumaydı" ifadelerini kullandı.Soruştuma devam ediyorGizli Servis Direktörü Vekili Ronald Rowe, soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Rowe, yaptığı açıklamada, golf sahası gezisinin Trump'ın programında olmadığını belirterek, buna rağmen üst düzey güvenlik tedbirleri aldıklarını söyledi.FBI Miami Ofisi'nden sorumlu özel ajan Jeffrey Veltri, soruşturmanın devam ettiğini belirterek gerekli arama emirlerini uyguladıklarını söyledi. Şüphelinin cep telefonlarına, aracına ve elektronik eşyalarına el koyduklarını açıklayan Veltri, olay yerindeki tanıkların yanı sıra şüpheli Ryan Wesley Routh'un aile üyeleri ve eski iş arkadaşlarıyla da görüştüklerini ifade etti.
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abd, abd seçimleri, suikast, suikast girişimi, donald trump, joe biden
abd, abd seçimleri, suikast, suikast girişimi, donald trump, joe biden

Biden ve Trump telefonda görüştü: 'Gizli Servis'in sağladığı koruma ile ilgili konuştuk'

04:48 17.09.2024
© AP PhotoJoe Biden - Donald Trump
Joe Biden - Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AP Photo
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Joe Biden, Donald Trump ile şüpheli suikast girişimi sonrası telefonda konuştu. Trump görüşmenin konusunun 'Gizli Servis'in sağladığı koruma' olduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, 15 Eylül'de ABD Başkan Adayı Donald Trump’a yönelik gerçekleşen şüpheli suikast girişiminin ardından Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden’ın 'samimi' geçen telefon görüşmesinde Trump’a 'güvende olmasından duyduğu memnuniyeti' ilettiği belirtilirken, Trump’ın ise Biden’a görüşme için teşekkür ettiği aktarıldı. Trump, kampanya ekibi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada "Çok güzel bir telefon görüşmesi yaptık. Konu Gizli Servis'in sağladığı korumaydı" ifadelerini kullandı.

Soruştuma devam ediyor

Gizli Servis Direktörü Vekili Ronald Rowe, soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Rowe, yaptığı açıklamada, golf sahası gezisinin Trump'ın programında olmadığını belirterek, buna rağmen üst düzey güvenlik tedbirleri aldıklarını söyledi.
FBI Miami Ofisi'nden sorumlu özel ajan Jeffrey Veltri, soruşturmanın devam ettiğini belirterek gerekli arama emirlerini uyguladıklarını söyledi. Şüphelinin cep telefonlarına, aracına ve elektronik eşyalarına el koyduklarını açıklayan Veltri, olay yerindeki tanıkların yanı sıra şüpheli Ryan Wesley Routh'un aile üyeleri ve eski iş arkadaşlarıyla da görüştüklerini ifade etti.
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