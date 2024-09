https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/bati-basini-mossad-hizbullahin-bes-bin-cagri-cihazina-patlayici-yerlestirdi-1088150033.html

Batı basını: Mossad, Hizbullah’ın beş bin çağrı cihazına patlayıcı yerleştirdi

İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Lübnan Hizbullah’ın Tayvan’dan sipariş ettiği 5 bin adet taşınabilir çağrı cihazına patlayıcı yerleştirdiği belirtildi. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/12/1088149877_0:6:986:561_1920x0_80_0_0_a62ca31b34073b9a17e3a1db1f12c2fb.png

Londra merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, Lübnan’ın farklı bölgelerinde aynı anda patlaması sonucu 9 kişinin ölümüne ve 2 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan olayın arkasında İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın durduğunu bildirdi.Reuters’in haberinde, “İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad, Lübnan Hizbullah hareketi tarafından sipariş edilen Tayvan yapımı beş bin çağrı cihazına aylar önce az miktarda patlayıcı yerleştirdi” ifadesine yer verildi.Ajansa konuşan bir kaynak, Hizbullah’ın bu cihazları Tayvan’ın Gold Apollo şirketine sipariş ettiğini bildirdi. Bir diğer kaynak, 3 bin cihazın gönderilen bir kod mesajı gönderilince patladığını belirtti. Üçüncü kaynak, cihazların her birisine 3 gram patlayıcı yerleştirilmiş olabileceğini kaydetti.Al Jazeera: Cihazlara 20 gram patlayıcı yerleştirildiAl Jazeera televizyonuna konuşan bir kaynak, Lübnan’da patlayan çağrı cihazının her birisine en fazla 20 gram ağırlığında patlayıcı yerleştirildiğini söyledi.Kaynak, “Patlayan iletişim cihazlarına çok önceden bombalar yerleştirildi” ifadesini kullandı.Çağrı cihazların beş ay önce Lübnan’a getirildiğini bildiren kaynak, her bir cihazdaki patlayıcı madde ağırlığının 20 gramı geçmediğini belirterek Lübnanlı yetkililerin patlayıcıların nasıl aktif hale getirildiğini henüz çözemediğini de sözlerine ekledi.Lübnan'da, 17 Eylül Salı günü taşınabilir çağrı cihazların patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı duyurulmuştu. Aralarında İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mucteba Amani'nin de bulunduğu en az 2 bin 800 kişi yaralanmıştı. Söz konusu patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Patlama anları ülkenin birçok bölgesinde görüntülenmişti.Bazı medya kuruluşlarına göre, çağrı cihazları Hizbullah üyeleri tarafından siber müdahale ve dinlenmeye en az maruz kalan kapalı bir iletişim sistemi olması nedeniyle kullanılıyor. Onlarca cihazın aynı anda patlamasına neyin sebep olduğu henüz bilinmezken Hizbullah ve Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutuyor.ABD merkezli Axios haber sitesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lübnan’da taşınabilir çağrı cihazlarını patlatma operasyonunun İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile kabine üyeleri ve güvenlik şefleri arasında yapılan toplantılarda onaylandığını yazmıştı.

