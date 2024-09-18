https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/hizbullah-10-mensubunun-daha-oldugunu-duyurdu-1088147483.html

Hizbullah 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Sputnik Türkiye

Hizbullah, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla gerçekleştirilen siber saldırı sonrası yaptığı açıklamada 10 mensubunun daha öldüğünü ifade etti. 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T04:55+0300

2024-09-18T04:55+0300

2024-09-18T04:55+0300

israil- filistin çatışması

lübnan

çağrı cihazı

hizbullah

açıklama

israil

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Hizbullah, dün Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından yaptığı açıklamada, iki mensubunun öldüğünü duyurmuştu. Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 453'e çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/lubnan-saglik-bakanligi-olu-sayisinin-11-yarali-sayisinin-4-bine-yukseldigi-iddialarini-yalanladi-1088146457.html

lübnan

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lübnan, çağrı cihazı, hizbullah, açıklama, israil