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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/hizbullah-10-mensubunun-daha-oldugunu-duyurdu-1088147483.html
Hizbullah 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
Hizbullah 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
Hizbullah, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla gerçekleştirilen siber saldırı sonrası yaptığı açıklamada 10 mensubunun daha öldüğünü ifade etti. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T04:55+0300
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israil- filistin çatışması
lübnan
çağrı cihazı
hizbullah
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Hizbullah, dün Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından yaptığı açıklamada, iki mensubunun öldüğünü duyurmuştu. Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 453'e çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/lubnan-saglik-bakanligi-olu-sayisinin-11-yarali-sayisinin-4-bine-yukseldigi-iddialarini-yalanladi-1088146457.html
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lübnan, çağrı cihazı, hizbullah, açıklama, israil
lübnan, çağrı cihazı, hizbullah, açıklama, israil

Hizbullah 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu

04:55 18.09.2024
© Sputnik / Abedal Kader AlbaiLübnan'daki Hizbullah
Lübnan'daki Hizbullah - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© Sputnik / Abedal Kader Albai
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Hizbullah, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla gerçekleştirilen siber saldırı sonrası yaptığı açıklamada 10 mensubunun daha öldüğünü ifade etti.
Hizbullah, dün Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından yaptığı açıklamada, iki mensubunun öldüğünü duyurmuştu. Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 453'e çıktı.
Lübnan’da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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Lübnan Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 11, yaralı sayısının 4 bine yükseldiği iddialarını yalanladı
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