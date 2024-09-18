https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/hizbullah-10-mensubunun-daha-oldugunu-duyurdu-1088147483.html
Hizbullah 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
Hizbullah 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
Hizbullah, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla gerçekleştirilen siber saldırı sonrası yaptığı açıklamada 10 mensubunun daha öldüğünü ifade etti. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T04:55+0300
2024-09-18T04:55+0300
2024-09-18T04:55+0300
israil- filistin çatışması
lübnan
çağrı cihazı
hizbullah
açıklama
israil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069299411_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24872c9e1a8ce4cbe639ce73bf53e5e4.jpg
Hizbullah, dün Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından yaptığı açıklamada, iki mensubunun öldüğünü duyurmuştu. Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 453'e çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/lubnan-saglik-bakanligi-olu-sayisinin-11-yarali-sayisinin-4-bine-yukseldigi-iddialarini-yalanladi-1088146457.html
lübnan
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069299411_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5636f88f0d1cb3b82e2ffd7f927490f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lübnan, çağrı cihazı, hizbullah, açıklama, israil
lübnan, çağrı cihazı, hizbullah, açıklama, israil
Hizbullah 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
Hizbullah, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla gerçekleştirilen siber saldırı sonrası yaptığı açıklamada 10 mensubunun daha öldüğünü ifade etti.
Hizbullah, dün Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından yaptığı açıklamada, iki mensubunun öldüğünü duyurmuştu. Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 453'e çıktı.