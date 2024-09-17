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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ukraynali-uzmanlar-suriyedeki-teroristleri-iha-uretimi-konusunda-egitmeye-basladi-1088104028.html
‘Ukraynalı uzmanlar Suriye'deki teröristleri İHA üretimi konusunda eğitmeye başladı’
‘Ukraynalı uzmanlar Suriye'deki teröristleri İHA üretimi konusunda eğitmeye başladı’
Sputnik Türkiye
Suriye'nin İdlib bölgesine gelen Ukraynalı askeri uzmanların, eski adı El Nusra Cephesi olan Heyet-i Tahrir Şam (HTŞ) terör örgütü mensuplarına insansız hava... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T07:31+0300
2024-09-17T08:22+0300
ukrayna krizi
ukrayna
suriye
idlib
ukrayna ordusu
heyeti tahriri şam (htş)
insansız hava aracı (iha)
iha
ukrayna savunma bakanlığı
kirill budanov
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Suriyeli bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Ukraynalı askerler, (Heyet-i Tahrir Şam’a bağlı) Türkmen İşçi Partisi ile birlikte İHA üretimi ve modernizasyonu konusu üzerinde çalışıyor. Amaçları İHA’ların savaş ve keşif kabiliyetini artırmak” ifadesini kullandı.Kaynak, teröristlerin Ukrayna’dan en az 250 İHA montajı için bileşen aldığını söyledi.‘Rusya’ya karşı ikinci cephe konusunda anlaştılar’Kiev rejiminin, ABD ile koordinasyon halinde, yakın gelecekte Suriye'de Rus güçlerine karşı yeni bir cephe açmak amacıyla HTŞ militanlarına yeni teknolojiler konusunda aktif olarak eğittiği bildirildi.Kaynak, “Bir grup Ukraynalı istihbarat yetkilisi, yeni (İHA üretimi) teknolojinin hatalarını ayıkladıktan sonra, Rus güçlerine karşı saldırıları koordine etmek ve planlamak amacıyla bir ay önce birkaç kez İdlib'i ziyaret etti” şeklinde konuştu.Kaynak, “Ukraynalılar ve Amerikalılar, Suriye'deki Rus güçlerine karşı yeni bir cephe açmak için Ukrayna'daki çatışmaları Suriye'ye taşıyor” diye kaydetti.Daha önce Sputnik’in bir kaynağı, İdlib’de teröristlerin kontrolündeki bölgede 250 Ukraynalı askeri uzmanın bulunduğunu bildirmişti.Budanov, HTŞ lideriyle görüşmüştüSuriye'de yayın yapan Al Vatan gazetesi, İdlib'deki muhalefet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı Kirill Budanov'un İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki teröristleri Rusya'yla çatışmalara çekebilmek için HTŞ elebaşı Ebu Muhammed Culani'yle sürekli irtibat halinde olduğunu yazmıştı.Rusya'nın tepkisiRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna istihbarat temsilcilerinin Suriye'deki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde bulunduğunu ve yeni alçak saldırılar için militanları yanına çektiğini söylemişti.Kiev'in Rusya topraklarında gerçekleştirmeyi planladığı alçak terör eylemleri için HTŞ militanlarını elemanlamaya çalıştığını aktaran Lavrov, "Ukrayna istihbaratı diğer bölgelerle ilgileniyor. Şimdiden gözlerini daha güneye, Afrika kıtasındaki Sahra-Sahel bölgesine çevirdiklerini unutmayalım. Söz konusu bölgede, yanlarına çektikleri aşırılık yanlılarıyla birlikte, birçok ülkenin silahlı kuvvetlerine terör saldırıları düzenliyorlar" demişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, söz konusu habere ilişkin olarak, Kiev rejiminin uzun süredir desteklediği teröristlerle kurduğu temasların Rusya’ya karşı terör saldırılarında ‘yabancı bayrak’ kullanımı taktiğine uygun olduğunu belirtmişti.Zaharova, sorunun daha da büyük olduğuna dikkat çekerek Kiev’in, Washington ve Londra'nın geleneksel olarak arkasında olduğu yeni bir uluslararası terör örgütüne dönüştüğünün altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/suriye-basini-ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanov-idlibdeki-el-nusra-elebasiyla-surekli-1088062416.html
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ukrayna, suriye, idlib, ukrayna ordusu, heyeti tahriri şam (htş), insansız hava aracı (iha), iha, ukrayna savunma bakanlığı, kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, rusya, sergey lavrov, mariya zaharova
ukrayna, suriye, idlib, ukrayna ordusu, heyeti tahriri şam (htş), insansız hava aracı (iha), iha, ukrayna savunma bakanlığı, kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, rusya, sergey lavrov, mariya zaharova

‘Ukraynalı uzmanlar Suriye'deki teröristleri İHA üretimi konusunda eğitmeye başladı’

07:31 17.09.2024 (güncellendi: 08:22 17.09.2024)
© REUTERS / Khalil AshawiNusra Cephesi (El Kaide)
Nusra Cephesi (El Kaide) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© REUTERS / Khalil Ashawi
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Suriye'nin İdlib bölgesine gelen Ukraynalı askeri uzmanların, eski adı El Nusra Cephesi olan Heyet-i Tahrir Şam (HTŞ) terör örgütü mensuplarına insansız hava aracı (İHA) üretimi ve modernizasyonu konusunda eğitim vermeye başladığı belirtildi.
Suriyeli bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Ukraynalı askerler, (Heyet-i Tahrir Şam’a bağlı) Türkmen İşçi Partisi ile birlikte İHA üretimi ve modernizasyonu konusu üzerinde çalışıyor. Amaçları İHA’ların savaş ve keşif kabiliyetini artırmak” ifadesini kullandı.
Kaynak, teröristlerin Ukrayna’dan en az 250 İHA montajı için bileşen aldığını söyledi.

‘Rusya’ya karşı ikinci cephe konusunda anlaştılar’

Kiev rejiminin, ABD ile koordinasyon halinde, yakın gelecekte Suriye'de Rus güçlerine karşı yeni bir cephe açmak amacıyla HTŞ militanlarına yeni teknolojiler konusunda aktif olarak eğittiği bildirildi.
Kaynak, “Bir grup Ukraynalı istihbarat yetkilisi, yeni (İHA üretimi) teknolojinin hatalarını ayıkladıktan sonra, Rus güçlerine karşı saldırıları koordine etmek ve planlamak amacıyla bir ay önce birkaç kez İdlib'i ziyaret etti” şeklinde konuştu.
Kaynak, “Ukraynalılar ve Amerikalılar, Suriye'deki Rus güçlerine karşı yeni bir cephe açmak için Ukrayna'daki çatışmaları Suriye'ye taşıyor” diye kaydetti.
Daha önce Sputnik’in bir kaynağı, İdlib’de teröristlerin kontrolündeki bölgede 250 Ukraynalı askeri uzmanın bulunduğunu bildirmişti.

Budanov, HTŞ lideriyle görüşmüştü

Suriye'de yayın yapan Al Vatan gazetesi, İdlib'deki muhalefet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı Kirill Budanov'un İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki teröristleri Rusya'yla çatışmalara çekebilmek için HTŞ elebaşı Ebu Muhammed Culani'yle sürekli irtibat halinde olduğunu yazmıştı.

Rusya'nın tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna istihbarat temsilcilerinin Suriye'deki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde bulunduğunu ve yeni alçak saldırılar için militanları yanına çektiğini söylemişti.
Kiev'in Rusya topraklarında gerçekleştirmeyi planladığı alçak terör eylemleri için HTŞ militanlarını elemanlamaya çalıştığını aktaran Lavrov, "Ukrayna istihbaratı diğer bölgelerle ilgileniyor. Şimdiden gözlerini daha güneye, Afrika kıtasındaki Sahra-Sahel bölgesine çevirdiklerini unutmayalım. Söz konusu bölgede, yanlarına çektikleri aşırılık yanlılarıyla birlikte, birçok ülkenin silahlı kuvvetlerine terör saldırıları düzenliyorlar" demişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, söz konusu habere ilişkin olarak, Kiev rejiminin uzun süredir desteklediği teröristlerle kurduğu temasların Rusya’ya karşı terör saldırılarında ‘yabancı bayrak’ kullanımı taktiğine uygun olduğunu belirtmişti.
Zaharova, sorunun daha da büyük olduğuna dikkat çekerek Kiev’in, Washington ve Londra'nın geleneksel olarak arkasında olduğu yeni bir uluslararası terör örgütüne dönüştüğünün altını çizmişti.
Maj. Gen. Kyrylo Budanov, Ukraine's military intelligence chief attends the forum Ukraine 2024, Sunday, Feb. 25, 2024. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
Ukrayna krizi
Suriye basını: Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov, İdlib'deki 'El Nusra' elebaşıyla sürekli görüşüyor
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