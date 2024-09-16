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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/suriye-basini-ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanov-idlibdeki-el-nusra-elebasiyla-surekli-1088062416.html
Suriye basını: Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov, İdlib'deki 'El Nusra' elebaşıyla sürekli görüşüyor
Suriye basını: Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov, İdlib'deki 'El Nusra' elebaşıyla sürekli görüşüyor
Sputnik Türkiye
Donbass'ta verdiği büyük zayiat nedeniyle Suriye'deki militanları Rusya'ya karşı kullanmak isteyen Ukraynalı yetkililerin İdlib'deki teröristlerle sürekli... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T11:11+0300
2024-09-16T11:11+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
ukrayna savunma bakanlığı
kirill budanov
ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov
suriye
idlib
el nusra
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Suriye'de yayın yapan Al Vatan gazetesi, İdlib'deki muhalefet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı Kirill Budanov'un bu konuyla ilgili faaliyetlerine dikkat çekti.Al Vatan'a göre Budanov, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki teröristleri Rusya'yla çatışmalara çekebilmek için Heyet-i Tahrir Şam (HTŞ, eski adı El Nusra Cephesi) terör örgütünün elebaşı Ebu Muhammed Culani'yle sürekli irtibat halinde."Rus ordusuna karşı savaşmak için Ukrayna'ya gönderilmek üzere teröristlerin/paralı askerlerin satışı amacıyla Budanov ve Culani arasındaki kesintisiz temas devam ediyor" denen haberde, önceliğin Sovyet sonrası ülkelerden giden militanlara verildiği, eğitim ve Ukrayna'ya transfer sürecinin en az 2 ay sürdüğü aktarıldı.Ukrayna'nın son 2 ay içinde bazı teröristleri İdlib'den çatışma bölgesine gönderdiğinin altını çizen Al Vatan, İdlib'in batısından ve (komşu) Lazkiye ilinin kuzeyinden gelen son verilerin Kiev'in bu bölgelerde son zamanlarda yürüttüğü istihbarat faaliyetleriyle Kafkasyalı militanları, Rusları, Uygurları seferber etmeyi amaçladığını, tüm bu teröristlerin Rusya'yı düşman olarak gördüğünü ekledi.Aydınlık gazetesi, Suriye’deki Rus askerlerine gizli operasyonlar yürütmek üzere PKK/PYD ile işbirliği yaptığı ortaya çıkan Kiev yönetiminin, İdlib’i işgal eden HTŞ teröristleri ile irtibat kurarak bazı radikal Çeçen ve Gürcü teröristlerin serbest bırakılmasını istediğini yazmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna istihbarat temsilcilerinin Suriye'deki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde bulunduğunu ve yeni alçak saldırılar için militanları yanına çektiğini söylemişti.Kiev'in Rusya topraklarında gerçekleştirmeyi planladığı alçak terör eylemleri için HTŞ militanlarını elemanlamaya çalıştığını aktaran Lavrov, "Ukrayna istihbaratı diğer bölgelerle ilgileniyor. Şimdiden gözlerini daha güneye, Afrika kıtasındaki Sahra-Sahel bölgesine çevirdiklerini unutmayalım. Söz konusu bölgede, yanlarına çektikleri aşırılık yanlılarıyla birlikte, birçok ülkenin silahlı kuvvetlerine terör saldırıları düzenliyorlar" demişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, söz konusu habere ilişkin olarak, Kiev rejiminin uzun süredir desteklediği teröristlerle kurduğu temasların Rusya’ya karşı terör saldırılarında ‘yabancı bayrak’ kullanımı taktiğine uygun olduğunu belirtmişti.Zaharova, sorunun daha da büyük olduğuna dikkat çekerek Kiev’in, Washington ve Londra'nın geleneksel olarak arkasında olduğu yeni bir uluslararası terör örgütüne dönüştüğünün altını çizmişti.
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, suriye, idlib, el nusra, el nusra cephesi, heyet tahrir şam, hayat tahrir eş-şam/nusra, heyet tahrir şam (htş), heyet tahrir el şam (htş), ebu muhammed el culani, ebu muhammed el-culani
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, suriye, idlib, el nusra, el nusra cephesi, heyet tahrir şam, hayat tahrir eş-şam/nusra, heyet tahrir şam (htş), heyet tahrir el şam (htş), ebu muhammed el culani, ebu muhammed el-culani

Suriye basını: Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov, İdlib'deki 'El Nusra' elebaşıyla sürekli görüşüyor

11:11 16.09.2024
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaMaj. Gen. Kyrylo Budanov, Ukraine's military intelligence chief attends the forum Ukraine 2024, Sunday, Feb. 25, 2024. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Maj. Gen. Kyrylo Budanov, Ukraine's military intelligence chief attends the forum Ukraine 2024, Sunday, Feb. 25, 2024. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Donbass'ta verdiği büyük zayiat nedeniyle Suriye'deki militanları Rusya'ya karşı kullanmak isteyen Ukraynalı yetkililerin İdlib'deki teröristlerle sürekli temas halinde olduğu ifade edildi.
Suriye'de yayın yapan Al Vatan gazetesi, İdlib'deki muhalefet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı Kirill Budanov'un bu konuyla ilgili faaliyetlerine dikkat çekti.

Al Vatan'a göre Budanov, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki teröristleri Rusya'yla çatışmalara çekebilmek için Heyet-i Tahrir Şam (HTŞ, eski adı El Nusra Cephesi) terör örgütünün elebaşı Ebu Muhammed Culani'yle sürekli irtibat halinde.

"Rus ordusuna karşı savaşmak için Ukrayna'ya gönderilmek üzere teröristlerin/paralı askerlerin satışı amacıyla Budanov ve Culani arasındaki kesintisiz temas devam ediyor" denen haberde, önceliğin Sovyet sonrası ülkelerden giden militanlara verildiği, eğitim ve Ukrayna'ya transfer sürecinin en az 2 ay sürdüğü aktarıldı.

Ukrayna'nın son 2 ay içinde bazı teröristleri İdlib'den çatışma bölgesine gönderdiğinin altını çizen Al Vatan, İdlib'in batısından ve (komşu) Lazkiye ilinin kuzeyinden gelen son verilerin Kiev'in bu bölgelerde son zamanlarda yürüttüğü istihbarat faaliyetleriyle Kafkasyalı militanları, Rusları, Uygurları seferber etmeyi amaçladığını, tüm bu teröristlerin Rusya'yı düşman olarak gördüğünü ekledi.

Aydınlık gazetesi, Suriye’deki Rus askerlerine gizli operasyonlar yürütmek üzere PKK/PYD ile işbirliği yaptığı ortaya çıkan Kiev yönetiminin, İdlib’i işgal eden HTŞ teröristleri ile irtibat kurarak bazı radikal Çeçen ve Gürcü teröristlerin serbest bırakılmasını istediğini yazmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna istihbarat temsilcilerinin Suriye'deki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde bulunduğunu ve yeni alçak saldırılar için militanları yanına çektiğini söylemişti.

Kiev'in Rusya topraklarında gerçekleştirmeyi planladığı alçak terör eylemleri için HTŞ militanlarını elemanlamaya çalıştığını aktaran Lavrov, "Ukrayna istihbaratı diğer bölgelerle ilgileniyor. Şimdiden gözlerini daha güneye, Afrika kıtasındaki Sahra-Sahel bölgesine çevirdiklerini unutmayalım. Söz konusu bölgede, yanlarına çektikleri aşırılık yanlılarıyla birlikte, birçok ülkenin silahlı kuvvetlerine terör saldırıları düzenliyorlar" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, söz konusu habere ilişkin olarak, Kiev rejiminin uzun süredir desteklediği teröristlerle kurduğu temasların Rusya’ya karşı terör saldırılarında ‘yabancı bayrak’ kullanımı taktiğine uygun olduğunu belirtmişti.

Zaharova, sorunun daha da büyük olduğuna dikkat çekerek Kiev’in, Washington ve Londra'nın geleneksel olarak arkasında olduğu yeni bir uluslararası terör örgütüne dönüştüğünün altını çizmişti.
şangay - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
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