https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/suriye-basini-ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanov-idlibdeki-el-nusra-elebasiyla-surekli-1088062416.html

Suriye basını: Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov, İdlib'deki 'El Nusra' elebaşıyla sürekli görüşüyor

Suriye basını: Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Budanov, İdlib'deki 'El Nusra' elebaşıyla sürekli görüşüyor

Sputnik Türkiye

Donbass'ta verdiği büyük zayiat nedeniyle Suriye'deki militanları Rusya'ya karşı kullanmak isteyen Ukraynalı yetkililerin İdlib'deki teröristlerle sürekli... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T11:11+0300

2024-09-16T11:11+0300

2024-09-16T11:11+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

ukrayna savunma bakanlığı

kirill budanov

ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov

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Suriye'de yayın yapan Al Vatan gazetesi, İdlib'deki muhalefet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı Kirill Budanov'un bu konuyla ilgili faaliyetlerine dikkat çekti.Al Vatan'a göre Budanov, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki teröristleri Rusya'yla çatışmalara çekebilmek için Heyet-i Tahrir Şam (HTŞ, eski adı El Nusra Cephesi) terör örgütünün elebaşı Ebu Muhammed Culani'yle sürekli irtibat halinde."Rus ordusuna karşı savaşmak için Ukrayna'ya gönderilmek üzere teröristlerin/paralı askerlerin satışı amacıyla Budanov ve Culani arasındaki kesintisiz temas devam ediyor" denen haberde, önceliğin Sovyet sonrası ülkelerden giden militanlara verildiği, eğitim ve Ukrayna'ya transfer sürecinin en az 2 ay sürdüğü aktarıldı.Ukrayna'nın son 2 ay içinde bazı teröristleri İdlib'den çatışma bölgesine gönderdiğinin altını çizen Al Vatan, İdlib'in batısından ve (komşu) Lazkiye ilinin kuzeyinden gelen son verilerin Kiev'in bu bölgelerde son zamanlarda yürüttüğü istihbarat faaliyetleriyle Kafkasyalı militanları, Rusları, Uygurları seferber etmeyi amaçladığını, tüm bu teröristlerin Rusya'yı düşman olarak gördüğünü ekledi.Aydınlık gazetesi, Suriye’deki Rus askerlerine gizli operasyonlar yürütmek üzere PKK/PYD ile işbirliği yaptığı ortaya çıkan Kiev yönetiminin, İdlib’i işgal eden HTŞ teröristleri ile irtibat kurarak bazı radikal Çeçen ve Gürcü teröristlerin serbest bırakılmasını istediğini yazmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna istihbarat temsilcilerinin Suriye'deki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde bulunduğunu ve yeni alçak saldırılar için militanları yanına çektiğini söylemişti.Kiev'in Rusya topraklarında gerçekleştirmeyi planladığı alçak terör eylemleri için HTŞ militanlarını elemanlamaya çalıştığını aktaran Lavrov, "Ukrayna istihbaratı diğer bölgelerle ilgileniyor. Şimdiden gözlerini daha güneye, Afrika kıtasındaki Sahra-Sahel bölgesine çevirdiklerini unutmayalım. Söz konusu bölgede, yanlarına çektikleri aşırılık yanlılarıyla birlikte, birçok ülkenin silahlı kuvvetlerine terör saldırıları düzenliyorlar" demişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, söz konusu habere ilişkin olarak, Kiev rejiminin uzun süredir desteklediği teröristlerle kurduğu temasların Rusya’ya karşı terör saldırılarında ‘yabancı bayrak’ kullanımı taktiğine uygun olduğunu belirtmişti.Zaharova, sorunun daha da büyük olduğuna dikkat çekerek Kiev’in, Washington ve Londra'nın geleneksel olarak arkasında olduğu yeni bir uluslararası terör örgütüne dönüştüğünün altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/bebinca-tayfunu-sangayi-vurdu-son-75-yilin-en-guclusu-1088058002.html

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