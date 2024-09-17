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Tahta at oyuncağından şampiyonaya: '40 cm'de sorun yaşıyordum şimdi kolayca 80 cm'e çıkıyorum'
Tahta at oyuncağından şampiyonaya: '40 cm'de sorun yaşıyordum şimdi kolayca 80 cm'e çıkıyorum'
Sputnik Türkiye
Çocuk oyunundan başlayan tahta at yarışları, artık şampiyonaya dönüştü. Almanya’daki Tahta At Şampiyonası’na yüzlerce genç kızın yanı sıra yetişkinlerde... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T17:25+0300
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Küçük yaşlarda oyuncak bir atın kafasına iliştirilmiş sopa üzerine binerek oynanan tahta at biniciliği ya da yurt dışındaki adıyla Hobi Atı Biniciliği bir spor olma yolunda ilerliyor. Özellikle Finlandiya’da çok ciddi ilerleyen tahta at yarışları, dalga dalga yayılarak uluslararası bir şampiyonaya dönüştü, federasyonlar, kulüpler ve tahta at birlikleri kuruldu. 18 yaş altı genç kızlar arasında hobi olarak başlayan tahta at biniciliği, artık yetişkinler arasında da popüler.ABD ve Avustralya’nın ardından tahta at biniciliği şampiyonası, Almanya’da ilk kez yapıldı. 14-15 Eylül arasında Frankfurt’a gelen yüzlerce binici ve tahta atlar, çeşitli kategorilerde yarıştı. Yarışmalara 20 kadar yetişkinin de katıldığı kaydedildi. Tahta at biniciliğinin kendine özgüven kazandırdığını belirten 15 yaşındaki bir yarışmacı, başkalarıyla yarışmaktan keyif aldığını belirterek yarışma ortamlarının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.Nasıl ortaya çıktı?Etkinlikler, 2002 civarında Finlandiya'da yayıldı. Açık alanlarda temiz hava ve spor yaparak eğlenen küçük ve genç kızların bu faaliyeti, yıllar içinde işin içine jimnastiğin ve engelli yarışların katılmasıyla kısa sürede büyüdü. Biniciler, yarış kategorilerine göre tahta atları dizayn etmeye başladı, farklı tasarımlarda tahta atlar padokları doldurdu.Gelen eleştiriler: ‘Gerçek bir spor değil’Biniciler ve yarışma organizatörleri olumlu bakış açısını ve toplum kabulünü teşvik etmek isterken birçok kişi, sosyal medyada binicileri acımasızca eleştiriyor. ‘Gerçek bir spor’ olmadığı en fazla gelen eleştriler arasında yer alırken iş, sosyal medyada zorbalığına dönüşüyor.18 yaşındaki Alman bir hobi atı binicisi, eskiden alay konusu olduğunu ancak daha büyük bir grubun parçası olunca birliktelik hissiyatı yaşadığını ve daha fazla eğlendiğini ifade ediyor. TikTok’da ‘kht_duck’ hesabın sahibi Anna, bu biniciliğe başlamak isteyenler için eğitim videoları hazırlıyor. Anna, eskiden tahta atıyla 40 cm engelleri atlamakta sorun yaşarken artık 80 cm engellerin üzerinden atlayabildiğini belirtip "Hala iyi değil ve pratik gerekiyor ama kendimle gurur duyuyorum" diyor. Ancak Anna’nın videoları milyonlarca kez izlenirken yüzlerce ‘aşağılama ve nefret mesajları’ yorumlarda yer alıyor.
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tahta at yarışı, hobi at yarışı, oyuncak, at yarışı, yarış atı, almanya, finlandiya
tahta at yarışı, hobi at yarışı, oyuncak, at yarışı, yarış atı, almanya, finlandiya

Tahta at oyuncağından şampiyonaya: '40 cm'de sorun yaşıyordum şimdi kolayca 80 cm'e çıkıyorum'

17:25 17.09.2024
© AP Photo / Michael ProbstTahta at oyuncağından şampiyonaya: Almanya Tahta At Şampiyonası hafta sonu yapıldı
Tahta at oyuncağından şampiyonaya: Almanya Tahta At Şampiyonası hafta sonu yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Michael Probst
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Çocuk oyunundan başlayan tahta at yarışları, artık şampiyonaya dönüştü. Almanya’daki Tahta At Şampiyonası’na yüzlerce genç kızın yanı sıra yetişkinlerde katıldı. Gerçek bir spor olduğuna dair şüpheler bir tarafa, yüzlerce tahta at binicisi şampiyonalarda birincilik için dörtnala koşturuyor.
Küçük yaşlarda oyuncak bir atın kafasına iliştirilmiş sopa üzerine binerek oynanan tahta at biniciliği ya da yurt dışındaki adıyla Hobi Atı Biniciliği bir spor olma yolunda ilerliyor. Özellikle Finlandiya’da çok ciddi ilerleyen tahta at yarışları, dalga dalga yayılarak uluslararası bir şampiyonaya dönüştü, federasyonlar, kulüpler ve tahta at birlikleri kuruldu. 18 yaş altı genç kızlar arasında hobi olarak başlayan tahta at biniciliği, artık yetişkinler arasında da popüler.
ABD ve Avustralya’nın ardından tahta at biniciliği şampiyonası, Almanya’da ilk kez yapıldı. 14-15 Eylül arasında Frankfurt’a gelen yüzlerce binici ve tahta atlar, çeşitli kategorilerde yarıştı. Yarışmalara 20 kadar yetişkinin de katıldığı kaydedildi.
Tahta at biniciliğinin kendine özgüven kazandırdığını belirten 15 yaşındaki bir yarışmacı, başkalarıyla yarışmaktan keyif aldığını belirterek yarışma ortamlarının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.
© AP Photo / Michael ProbstTahta at oyuncağından şampiyonaya: Almanya Tahta At Şampiyonası hafta sonu yapıldı
Tahta at oyuncağından şampiyonaya: Almanya Tahta At Şampiyonası hafta sonu yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Michael Probst

Nasıl ortaya çıktı?

Etkinlikler, 2002 civarında Finlandiya'da yayıldı. Açık alanlarda temiz hava ve spor yaparak eğlenen küçük ve genç kızların bu faaliyeti, yıllar içinde işin içine jimnastiğin ve engelli yarışların katılmasıyla kısa sürede büyüdü. Biniciler, yarış kategorilerine göre tahta atları dizayn etmeye başladı, farklı tasarımlarda tahta atlar padokları doldurdu.

Gelen eleştiriler: ‘Gerçek bir spor değil’

Biniciler ve yarışma organizatörleri olumlu bakış açısını ve toplum kabulünü teşvik etmek isterken birçok kişi, sosyal medyada binicileri acımasızca eleştiriyor. ‘Gerçek bir spor’ olmadığı en fazla gelen eleştriler arasında yer alırken iş, sosyal medyada zorbalığına dönüşüyor.
@kht_duck Few months ago i had problem with changing leading leg on 40 cm and now i can easilly get over 80 cm with change. It's still not good and nead practice, but i'm proud of myself. #hobbyhorsing #hobbyhorse #khtduck #jump ♬ som original - cowz exhausted - cowzsloow
18 yaşındaki Alman bir hobi atı binicisi, eskiden alay konusu olduğunu ancak daha büyük bir grubun parçası olunca birliktelik hissiyatı yaşadığını ve daha fazla eğlendiğini ifade ediyor.
TikTok’da ‘kht_duck’ hesabın sahibi Anna, bu biniciliğe başlamak isteyenler için eğitim videoları hazırlıyor. Anna, eskiden tahta atıyla 40 cm engelleri atlamakta sorun yaşarken artık 80 cm engellerin üzerinden atlayabildiğini belirtip "Hala iyi değil ve pratik gerekiyor ama kendimle gurur duyuyorum" diyor.
Ancak Anna’nın videoları milyonlarca kez izlenirken yüzlerce ‘aşağılama ve nefret mesajları’ yorumlarda yer alıyor.
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