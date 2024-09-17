https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/bakan-kurum-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-yavas-ile-bir-araya-geldi-1088129293.html
Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile bir araya geldi
Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile bir araya geldi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T16:50+0300
2024-09-17T16:50+0300
2024-09-17T16:50+0300
politika
murat kurum
mansur yavaş
çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belediye başkanları ile görüşmelerine devam ediyor. Bakan Kurum son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.Sosyal medya hesabından görüşmeye dair detayları paylaşan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/milliyet-yazari-sahin-mansur-yavas-chp-ile-kopruleri-atti-1088109364.html
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murat kurum, mansur yavaş, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı
murat kurum, mansur yavaş, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı
Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile bir araya geldi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belediye başkanları ile görüşmelerine devam ediyor.
Bakan Kurum son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.
Sosyal medya hesabından görüşmeye dair detayları paylaşan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı bakanlığımızda kabul ettik. Ankara’nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek.