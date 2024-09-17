https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/bakan-kurum-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-yavas-ile-bir-araya-geldi-1088129293.html

Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile bir araya geldi

Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T16:50+0300

2024-09-17T16:50+0300

2024-09-17T16:50+0300

politika

murat kurum

mansur yavaş

çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belediye başkanları ile görüşmelerine devam ediyor. Bakan Kurum son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.Sosyal medya hesabından görüşmeye dair detayları paylaşan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/milliyet-yazari-sahin-mansur-yavas-chp-ile-kopruleri-atti-1088109364.html

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Sputnik Türkiye

murat kurum, mansur yavaş, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı