Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fenerbahçemizi Şampiyonlar Ligi'nde izlemek isterdik

"Mazisinde tarih yatan Fenerbahçe, bugün de taraftarının ve kendisine gönül veren milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Diğer kulüplerimiz gibi Fenerbahçe'mizi de her ihtiyacında destekledik, Fenerbahçe'nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. Fenerbahçe inşallah bundan sonra da göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir.

Burada şu hususu özellikle ifade etmek isterim, spor kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir ama özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar milletçe hepimizin başarısıdır. Bu anlayışla Fenerbahçe'mizin başarılarını Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz. Hep beraber, el birliği, gönül birliği içinde Türk futbolunu güçlendirmenin mücadelesini vermemiz önemlidir."