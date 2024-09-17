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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fenerbahçemizi Şampiyonlar Ligi'nde izlemek isterdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fenerbahçemizi Şampiyonlar Ligi'nde izlemek isterdik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Acun Ilıcalı'nın da toplantıda olduğu görüldü. 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T17:21+0300
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futbol
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recep tayyip erdoğan
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,Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, Fenerbahçe Spor Kulübünün yönetimini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.Fenerbahçe'nin, 117 yıllık mazisiyle milyonlarca taraftarıyla, yetiştirdiği kıymetli sporcuları ve tarihe geçen başarılarıyla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ayrılıkları değil, ortak noktalarımızı, paydamızı büyütmeye ihtiyacımız var'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hem umut verdiğini hem de işlerinin hiç de kolay olmadığını gösterdiğini ifade etti."Futbol kalitesi bakımından bizim öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki yapılan haksızlıklar bile hedeflerimizle aramıza girmesin." diyen Erdoğan, yüksek motivasyonla çalışmaya, yenilenmeye ve eksikleri gidermeye devam edeceklerini dile getirdi.Yakaladıkları ivmeyi sürdürdükleri takdirde gelecek turnuvalarda daha iyi yerlerde olacaklarından en küçük bir şüphe duymadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:'Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum'Erdoğan, her zaman olduğu gibi bu sezon da Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğini, vakit buldukça maçlarını izlemeye çalıştığını aktardı.Avrupa'daki eleme maçları sebebiyle sezona daha erken başlayan Fenerbahçe'nin ilk maçtan beri dinamizmini sahaya başarıyla yansıtmaya devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
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fenerbahçe, ali koç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
fenerbahçe, ali koç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fenerbahçemizi Şampiyonlar Ligi'nde izlemek isterdik

17:21 17.09.2024
© CUMHURBAŞKANLIĞI-AW289422Ali Koç ve Erdoğan
Ali Koç ve Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© CUMHURBAŞKANLIĞI-AW289422
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Acun Ilıcalı'nın da toplantıda olduğu görüldü.
,Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde yaptığı konuşmada, Fenerbahçe Spor Kulübünün yönetimini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Fenerbahçe'nin, 117 yıllık mazisiyle milyonlarca taraftarıyla, yetiştirdiği kıymetli sporcuları ve tarihe geçen başarılarıyla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mazisinde tarih yatan Fenerbahçe, bugün de taraftarının ve kendisine gönül veren milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Diğer kulüplerimiz gibi Fenerbahçe'mizi de her ihtiyacında destekledik, Fenerbahçe'nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. Fenerbahçe inşallah bundan sonra da göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir.

Burada şu hususu özellikle ifade etmek isterim, spor kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir ama özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar milletçe hepimizin başarısıdır. Bu anlayışla Fenerbahçe'mizin başarılarını Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz. Hep beraber, el birliği, gönül birliği içinde Türk futbolunu güçlendirmenin mücadelesini vermemiz önemlidir."

'Ayrılıkları değil, ortak noktalarımızı, paydamızı büyütmeye ihtiyacımız var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hem umut verdiğini hem de işlerinin hiç de kolay olmadığını gösterdiğini ifade etti.
"Futbol kalitesi bakımından bizim öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki yapılan haksızlıklar bile hedeflerimizle aramıza girmesin." diyen Erdoğan, yüksek motivasyonla çalışmaya, yenilenmeye ve eksikleri gidermeye devam edeceklerini dile getirdi.
Yakaladıkları ivmeyi sürdürdükleri takdirde gelecek turnuvalarda daha iyi yerlerde olacaklarından en küçük bir şüphe duymadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu başarılara ulaşmanın yolu sadece maddiyattan geçmiyor. Liglerimizin kalitesinin, izlenirliğinin, marka değerinin, oynanan maçlarda fair play ile özellikle rekabet seviyesinin de yükseltilmesi icap ediyor. Her fırsatta spor kulüplerimize şunu hatırlatıyorum, artık kısır tartışmaları, sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım.

Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde buna çok ihtiyacımız var. Etrafımız adeta ateş çemberiyle kuşatılmışken bizim daha fazla birbirimizi anlamaya, dinlemeye, empati kurmaya ihtiyacımız var. Ayrılıkları değil, ortak noktalarımızı, ortak paydamızı büyütmeye ihtiyacımız var. Her zaman söylüyorum, sporun birleştirici gücüne ihtiyacımız var. Bu konuda tüm takımlarımızdan, yöneticilerimizden ve sporcularımızdan azami hassasiyet bekliyoruz."

'Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum'

Erdoğan, her zaman olduğu gibi bu sezon da Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğini, vakit buldukça maçlarını izlemeye çalıştığını aktardı.
Avrupa'daki eleme maçları sebebiyle sezona daha erken başlayan Fenerbahçe'nin ilk maçtan beri dinamizmini sahaya başarıyla yansıtmaya devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni teknik direktör ve futbolcularla kadrosunu önemli ölçüde güçlendiren, ligde de yoluna namağlup şekilde devam eden Fenerbahçe'mizi elbette Şampiyonlar Ligi'nde izlemek, o heyecanı tekrar yaşamak isterdik ancak şanssız bir şekilde elendik.

Önümüzdeki hafta başlayacak Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Avrupa maçlarında Fenerbahçe'ye ve diğer kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Haziran ayında yapılan 90. Olağan Kongrede yeniden kulüp başkanlığına seçilen Sayın Ali Koç'u ve siz yönetim kurulunu tebrik ediyor, her birinize Rabb'imden üstün başarılar temenni ediyorum. Ziyaretiniz için tekrar teşekkür ederim."

Neslihan Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
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