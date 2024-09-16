Bebinca Tayfunu Şangay'ı vurdu: 'Son 75 yılın en güçlüsü'
09:53 16.09.2024 (güncellendi: 09:57 16.09.2024)
şangay
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Çin'in en büyük şehri Şangay'da Bebinca Tayfunu hayatı felç etti. Yaklaşık 10 bin kişi tahliye edildi.
Çin'in finans merkezi Şangay, yerel saatle sabah 07:30'dan itibaren saatte 151 km hıza ulaşan Bebinca Tayfunu'na teslim oldu.
Çin Merkezi Meteoroloji İdaresi'nden yapılan açıklamada, Bebinca Tayfunu'nun 1949 yılından bu yana görülen en güçlü tayfun olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Bebinca, 4906 Gloria Tayfunu'nu geçerek 1949'dan bu yana Şangay'a ulaşan en güçlü tayfun oldu" dendi.
Yerel yönetim tarafından dün yapılan açıklamada da, tayfun nedeniyle merkeze bağlı Çongming ilçesinde yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiği kaydedildi.
Çin kıyılarını etkilemesi beklenen tayfun dolayısıyla acil durum tedbirlerinin alındığı duyurulan açıklamada, tedbirler kapsamında fırtınanın doğrudan etkisine maruz kalacağı öngörülen şehir merkezinin kuzeyindeki Çongming ilçesinde yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Şehirdeki Pudong ve Hongçiao havalimanlarında saat 20.00'den itibaren tüm seferlerin iptal edildiği aktarılan açıklamada, şehir merkezindeki Yangşan Derinsu Limanı'nın boşaltılacağı kaydedildi.
Tedbirler nedeniyle 600'den fazla uçak seferi yapılamayacak.
Çin Merkezi Meteoroloji İdaresi'nden yapılan açıklamada, Bebinca Tayfunu'nun 1949 yılından bu yana görülen en güçlü tayfun olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Bebinca, 4906 Gloria Tayfunu'nu geçerek 1949'dan bu yana Şangay'a ulaşan en güçlü tayfun oldu" dendi.
Yerel yönetim tarafından dün yapılan açıklamada da, tayfun nedeniyle merkeze bağlı Çongming ilçesinde yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiği kaydedildi.
Çin kıyılarını etkilemesi beklenen tayfun dolayısıyla acil durum tedbirlerinin alındığı duyurulan açıklamada, tedbirler kapsamında fırtınanın doğrudan etkisine maruz kalacağı öngörülen şehir merkezinin kuzeyindeki Çongming ilçesinde yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Şehirdeki Pudong ve Hongçiao havalimanlarında saat 20.00'den itibaren tüm seferlerin iptal edildiği aktarılan açıklamada, şehir merkezindeki Yangşan Derinsu Limanı'nın boşaltılacağı kaydedildi.
Tedbirler nedeniyle 600'den fazla uçak seferi yapılamayacak.