https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/milyonlarca-calisanin-maasini-dogrudan-etkileyecek-enflasyon-beklentisine-gore-asgari-ucrete-zam-ne-1088053318.html

Milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan etkileyecek: Enflasyon beklentisine göre asgari ücrete zam ne kadar olur?

Milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan etkileyecek: Enflasyon beklentisine göre asgari ücrete zam ne kadar olur?

Sputnik Türkiye

Yeni asgari ücretin belirlenmesine 3.5 ay kala, hükümetin enflasyon tahminleri netleşmeye başladı. Orta Vadeli Program’a (OVP) göre, yıl sonunda enflasyonun... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T07:46+0300

2024-09-16T07:46+0300

2024-09-16T07:46+0300

zam

enflasyon

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

2024

2025 yılı

maaş

brüt maaş

net maaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg

Hükümet, yıl sonu enflasyon beklentisini OVP ile revize etti. 2024 yılı enflasyonunun yüzde 41.5’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu beklenti, milyonlarca çalışan, memur ve emeklinin maaş zammında belirleyici olacak. Özellikle asgari ücretin zam oranı bu veriler ışığında değerlendirilecek.Asgari ücrette zam oranı ne olacak?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, yıl sonu enflasyonunun yüzde 41,5 olmasının beklendiğini belirterek, asgari ücretin bu seviyenin altında kalmayacağını ifade etti. Yılmaz, asgari ücrete yüzde 45 ile yüzde 50 oranında bir zam yapılabileceğini ve yeni maaşın 24 bin 500 TL ile 25 bin 000 TL arasında olacağını öngördü.Refah payı gündeme gelebilir mi?Asgari ücrette sadece enflasyon değil, refah payı da belirleyici olabilir. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşacak. Geçmiş dönemlerde enflasyonun üzerine refah payı eklenerek asgari ücret belirlenmişti. Bu yıl da refah payının gündeme gelmesi mümkün.2025 ve sonrası i̇çin beklentilerOVP’ye göre, 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 17.5, 2026 yılı için yüzde 9,7 ve 2027 yılı için yüzde 7 olarak belirlendi. Bu düşüş eğilimi, önümüzdeki yıllarda asgari ücret zamlarının daha düşük olacağına işaret ediyor. Yılmaz, "Bu yıl yapılacak yüksek zam, önümüzdeki yılların en büyük artışı olabilir." dedi.Asgari ücretle ilgili tüm gelişmeler, milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Enflasyon verileri ve hükümetin politika hedefleri doğrultusunda yapılacak zam, çalışanların maaşlarını doğrudan etkileyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/meteorolojiden-istanbul-ve-bircok-sehir-icin-kritik-uyari-dolu-yagisi-kuvvetli-saganak-ve-firtina-1088051952.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2025 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, temmuzda asgari ücrete zam var mı, asgari ücrete ara zam olacak mı