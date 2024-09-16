Meteoroloji'den İstanbul ve birçok şehir için kritik uyarı: Dolu yağışı, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:03
23 dk
SESLİ HABER
ABD'den okul bombalayan İsrail'e 164 milyon dolarlık silah onayı
09:42
1 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
10:14
1 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
10:33
3 dk
SESLİ HABER
Norveç Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
11:10
1 dk
ÖZEL HABER
Karadeniz’in bitmeyen isyanı: Devlet kimdir, devlet benim
11:25
13 dk
SESLİ HABER
'Batı'da ifade özgürlüğü dönemi sona eriyor'
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Trump-Harris münzarasına damga vuran “hile”
12:11
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
12:24
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
18:11
2 dk
SESLİ HABER
40 yıl sürmüştü: Türkiye'ye iade edilen 14 tarihi eser için tören düzenlendi
18:21
2 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
19:04
19 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa'dan akran zorbalığıyla mücadelede yeni yöntem: Okullarda telefon yasağı
20:13
2 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
20:33
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye yapay zeka çağına ne kadar hazır?
20:44
3 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
20:56
1 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
21:42
3 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
22:14
2 dk
ÖZEL HABER
Tehlike saçan ilaca karşı uzmanı uyardı: 'Zayıflatan' diyabet ilacı Türkiye pazarına giriyor
22:36
7 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
22:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MEB ders kitabında İslam Dünyası’ndaki bilim insanlarıyla ilgili yanlışlar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/meteorolojiden-istanbul-ve-bircok-sehir-icin-kritik-uyari-dolu-yagisi-kuvvetli-saganak-ve-firtina-1088051952.html
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok şehir için kritik uyarı: Dolu yağışı, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok şehir için kritik uyarı: Dolu yağışı, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil birçok ili kapsayan yeni hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul'da süren yağışlar devam edecek ve ani sel... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T07:16+0300
2024-09-16T07:16+0300
hava
hava durumu
sıcak hava
türkiye
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
yağmur
yağmur suyu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1c/1080136958_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_4536ff9e7767d0afd20d6d5875a80be5.jpg
MGM'nin son tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Çanakkale, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Niğde ve Kayseri'nin bazı bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların Sinop, Ardahan, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli olması öngörülüyor.Hava sıcaklıkları düşüyorKuzey ve iç bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklıkların düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde ciddi bir değişiklik öngörülmüyor.Rüzgar ve dolu uyarısıMeteoroloji, güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarların yanı sıra, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlü hafif ve orta kuvvette rüzgar beklendiğini belirtti. Ayrıca, yer yer dolu yağışı ihtimali bulunduğundan, kişilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.Kuvvetli yağış uyarısıOrta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı kişilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.Meteoroloji'nin uyarılarına göre, özellikle riskli bölgelerde yaşayan kişilerin tedbir alması ve gerekli önlemleri uygulamaları büyük önem taşıyor.Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?MARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale ve İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 27°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 27°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 26°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 29°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 25°CAz bulutluİZMİR °C, 30°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 31°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 28°CAz bulutluAKDENİZAz bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Mersin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 31°CAz bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutluHATAY °C, 30°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 28°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu, Çankırı, Sivas ve Yozgat çevreleri ile Niğde'nin güney, Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 25°CParçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerini yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 25°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 29°CParçalı bulutluSİNOP °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 26°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 23°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 27°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVABatı Akdeniz'de fırtına; Karadeniz ile Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde doğusu 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle ve akşam batısı 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle ve akşam 1,0 m; Görüş: İyi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/trabzonspor-besiktas-derbisi-sonrasi-senol-gunesten-itiraf-1088051793.html
türkiye
samsun
sinop
artvin
ankara
izmir
bursa
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1c/1080136958_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_b553d912e638c5568134ecf107da96f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
samsun hava durumu, hava durumu istanbul, meteoroloji istanbul, istanbul'da hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava, hava, mgm istanbul, ankara hava durumu, hava durumu ankara, meteoroloji ankara, ankara hava, 16 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu
samsun hava durumu, hava durumu istanbul, meteoroloji istanbul, istanbul'da hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava, hava, mgm istanbul, ankara hava durumu, hava durumu ankara, meteoroloji ankara, ankara hava, 16 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok şehir için kritik uyarı: Dolu yağışı, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

07:16 16.09.2024
© AA / Mehmet Murat Önelİstanbul'un Kağıthane ilçesinde kısa süreli dolu yağışı görüldü
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kısa süreli dolu yağışı görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© AA / Mehmet Murat Önel
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil birçok ili kapsayan yeni hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul'da süren yağışlar devam edecek ve ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava şartlarına karşı uyarılar yapıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? İste 16 Eylül hava durumu...
MGM'nin son tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Çanakkale, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Niğde ve Kayseri'nin bazı bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların Sinop, Ardahan, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Kuzey ve iç bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklıkların düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde ciddi bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgar ve dolu uyarısı

Meteoroloji, güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarların yanı sıra, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlü hafif ve orta kuvvette rüzgar beklendiğini belirtti. Ayrıca, yer yer dolu yağışı ihtimali bulunduğundan, kişilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Kuvvetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı kişilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.
Meteoroloji'nin uyarılarına göre, özellikle riskli bölgelerde yaşayan kişilerin tedbir alması ve gerekli önlemleri uygulamaları büyük önem taşıyor.

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale ve İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Mersin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu, Çankırı, Sivas ve Yozgat çevreleri ile Niğde'nin güney, Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerini yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'de fırtına; Karadeniz ile Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde doğusu 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle ve akşam batısı 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle ve akşam 1,0 m; Görüş: İyi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili takımın eşofmanlarını giyerek ilk antrenmanına çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
SPOR
Trabzonspor Beşiktaş derbisi sonrası Şenol Güneş'ten itiraf
07:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала