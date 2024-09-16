https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/meteorolojiden-istanbul-ve-bircok-sehir-icin-kritik-uyari-dolu-yagisi-kuvvetli-saganak-ve-firtina-1088051952.html

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok şehir için kritik uyarı: Dolu yağışı, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok şehir için kritik uyarı: Dolu yağışı, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil birçok ili kapsayan yeni hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul'da süren yağışlar devam edecek ve ani sel... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T07:16+0300

2024-09-16T07:16+0300

2024-09-16T07:16+0300

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MGM'nin son tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Çanakkale, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Niğde ve Kayseri'nin bazı bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların Sinop, Ardahan, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli olması öngörülüyor.Hava sıcaklıkları düşüyorKuzey ve iç bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklıkların düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde ciddi bir değişiklik öngörülmüyor.Rüzgar ve dolu uyarısıMeteoroloji, güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarların yanı sıra, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlü hafif ve orta kuvvette rüzgar beklendiğini belirtti. Ayrıca, yer yer dolu yağışı ihtimali bulunduğundan, kişilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.Kuvvetli yağış uyarısıOrta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı kişilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.Meteoroloji'nin uyarılarına göre, özellikle riskli bölgelerde yaşayan kişilerin tedbir alması ve gerekli önlemleri uygulamaları büyük önem taşıyor.Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?MARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale ve İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 27°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 27°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 26°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 29°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 25°CAz bulutluİZMİR °C, 30°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 31°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 28°CAz bulutluAKDENİZAz bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Mersin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 31°CAz bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutluHATAY °C, 30°CParçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 28°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu, Çankırı, Sivas ve Yozgat çevreleri ile Niğde'nin güney, Kayseri'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 25°CParçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerini yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 25°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 29°CParçalı bulutluSİNOP °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 26°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 23°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 27°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVABatı Akdeniz'de fırtına; Karadeniz ile Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kuvvetli olmak üzere bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde doğusu 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle ve akşam batısı 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle ve akşam 1,0 m; Görüş: İyi.

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