https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/fenerbahce-ve-galatasarayin-avrupadaki-rakibi-costu-gecti-az-alkmaardan-tam-9-gollu-galibiyet-1088032513.html

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi çoştu geçti: AZ Alkmaar'dan tam 9 gollü galibiyet

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi çoştu geçti: AZ Alkmaar'dan tam 9 gollü galibiyet

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde Heerenveen'i 9-1 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı. 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T07:19+0300

2024-09-15T07:19+0300

2024-09-15T07:19+0300

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Hollanda Eredivisie'in 5. haftasında AZ Alkmaar, sahasında teknik direktörlüğünü Robin van Persie'nin yaptığı Heerenveen ile karşılaştı. İlk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile geçilirken, kırmızı-beyazlılar ikinci yarıda farka koştu. Troy Parrot'un 4 golle yıldızlaştığı müsabakada AZ Alkmaar, sahadan 9-1 galip ayrıldı. Alkmaar ekibinde diğer goller Sven Mijnans, Ibrahim Sadiq, Meerdink, Kristijan Belic ve Zico Buurmeester'den geldi. Konuk ekibin tek golünü Luuk Brouwers kaydetti.AZ, bu galibiyetle 5 maç sonunda puanını 13'e yükseltti.AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile kasım ayında sahasında karşılaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/ilk-11de-baslayan-arda-gulerden-yine-etkisini-gosterdi-real-madrid-sociedadi-rahat-gecti--1088032025.html

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galatasaray sk, fenerbahçe, avrupa, futbol, avrupa futbol şampiyonası