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Yaşam savaşı veren Sıla bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edildi
Yaşam savaşı veren Sıla bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edildi
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebekle ilgili korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Entübe edilen bebeğin vücudunda çok sayıda diş izi tespit edilmesi... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
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Tekirdağ'da darp sonucu ağır yaralanan ve entübe edilen 2 yaşındaki Sıla bebeğin vücudunda çok sayıda diş izi tespit edildi. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren bebeğin vücudunda 3 ve 10 günlük olduğu belirlenen 42 diş izi bulundu. Sıla bebeğin vücudundaki bu izlerin kime ait olduğunun tespiti için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.Soruşturma derinleşiyorTekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Sıla bebek, ağır yaralanmış şekilde hastaneye getirildi. Doktorlar tarafından yapılan incelemede, bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve fiziksel şiddete maruz kaldığı tespit edildi. Sıla bebek ameliyat edilerek entübe edildi.Ne olmuştu?Olay, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşandı. Anne B.Y., 2 Ağustos'ta kızı Sıla'yı morluklarla hastaneye götürdü, ancak bebeğin düştüğü iddiasıyla eve gönderildi. 8 Eylül'de yeniden baygın halde hastaneye götürülen Sıla bebeğin ciddi darp izleri ve beyin kanaması olduğu ortaya çıktı. Durumu ağırlaşan bebek, şehir hastanesine sevk edildi.Cinsel i̇stismar ve gözaltılarTekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, yaptığı açıklamada, Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığını doğruladı. Adli tıp raporlarına göre bebeğin cinsel istismara uğradığı kesinleşti. Soruşturma kapsamında anne B.Y., dini nikahlı eşi Sanlı Ö. ve olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı. B.Y., çocuğunu ihmal suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu da koruma altına alındı.Anne B.Y.'nin ifadesiUyuşturucu kullanmaktan ve polise tehditten suç kaydı olduğu belirlenen anne B.Y.'nin ifadesi, ortaya çıktı. B.Y. ifadesinde, "İş olduğunda çocuğumu Kani A.'nın evine bırakıyordum. İlk olayda bana çocuğumun düştüğünü söylediler. Eve gelip, çocuğuma baktığımda vücudunda morluklar vardı. Hastaneye götürdüm, çocuğun düştüğünü söyledim, daha sonra tedavisini yapıp eve gönderdiler. En son yaşanan olayda komşuma gidip, çocuğuma baktığımda yine morlukların olduğunu gördüm. Baygındı, ben de 112'yi çağırdım. Sonrasında Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdük. Oradan şehir hastanesine sevk ettiler" ifadelerini kullandı.
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Yaşam savaşı veren Sıla bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edildi

16:10 14.09.2024
© AA / Halis Akyıldız17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel'in cenazesi
17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel'in cenazesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© AA / Halis Akyıldız
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Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebekle ilgili korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Entübe edilen bebeğin vücudunda çok sayıda diş izi tespit edilmesi soruşturmayı derinleştirdi.
Tekirdağ'da darp sonucu ağır yaralanan ve entübe edilen 2 yaşındaki Sıla bebeğin vücudunda çok sayıda diş izi tespit edildi. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren bebeğin vücudunda 3 ve 10 günlük olduğu belirlenen 42 diş izi bulundu. Sıla bebeğin vücudundaki bu izlerin kime ait olduğunun tespiti için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.

Soruşturma derinleşiyor

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Sıla bebek, ağır yaralanmış şekilde hastaneye getirildi. Doktorlar tarafından yapılan incelemede, bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve fiziksel şiddete maruz kaldığı tespit edildi. Sıla bebek ameliyat edilerek entübe edildi.

Ne olmuştu?

Olay, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşandı. Anne B.Y., 2 Ağustos'ta kızı Sıla'yı morluklarla hastaneye götürdü, ancak bebeğin düştüğü iddiasıyla eve gönderildi. 8 Eylül'de yeniden baygın halde hastaneye götürülen Sıla bebeğin ciddi darp izleri ve beyin kanaması olduğu ortaya çıktı. Durumu ağırlaşan bebek, şehir hastanesine sevk edildi.

Cinsel i̇stismar ve gözaltılar

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, yaptığı açıklamada, Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığını doğruladı. Adli tıp raporlarına göre bebeğin cinsel istismara uğradığı kesinleşti. Soruşturma kapsamında anne B.Y., dini nikahlı eşi Sanlı Ö. ve olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı. B.Y., çocuğunu ihmal suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca ailenin 5 yaşındaki diğer çocuğu da koruma altına alındı.

Anne B.Y.'nin ifadesi

Uyuşturucu kullanmaktan ve polise tehditten suç kaydı olduğu belirlenen anne B.Y.'nin ifadesi, ortaya çıktı. B.Y. ifadesinde, "İş olduğunda çocuğumu Kani A.'nın evine bırakıyordum. İlk olayda bana çocuğumun düştüğünü söylediler. Eve gelip, çocuğuma baktığımda vücudunda morluklar vardı. Hastaneye götürdüm, çocuğun düştüğünü söyledim, daha sonra tedavisini yapıp eve gönderdiler. En son yaşanan olayda komşuma gidip, çocuğuma baktığımda yine morlukların olduğunu gördüm. Baygındı, ben de 112'yi çağırdım. Sonrasında Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdük. Oradan şehir hastanesine sevk ettiler" ifadelerini kullandı.
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
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