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Narin soruşturmasında kuzenin yeni ifadeleri ortaya çıktı: 'Sustuğunuz için böyle oldu'
Narin soruşturmasında kuzenin yeni ifadeleri ortaya çıktı: 'Sustuğunuz için böyle oldu'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın soruşturmasında yeni ifadeler gündeme oturdu. Narin’in kuzeni Melike Güran, küçük... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T10:31+0300
2024-09-14T10:31+0300
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Narin’in kaybolmasının ardından köy halkının olayla ilgili bilgi sahibi olmasına rağmen sessiz kaldığı iddiaları uzun süredir konuşuluyor. Melike Güran’ın ifadesine göre, cesedin bulunduğu gün teyzesi Yasemin Gül, parmağını sallayarak annesi Maşallah Güran ve kız kardeşi Birsen’i suçladı. Gül'ün, “Sustuğunuz için bu olay böyle oldu” sözleri, olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığına dair şüpheleri artırdı. Ancak, Yasemin Gül’ün ifadesine başvurulmamış olması, bu suçlamaların ne kadar ciddi olduğunu sorgulatıyor.Soruşturmanın seyrine müdahale i̇ddialarıNarin’in kaybolduğu gün verilen çelişkili ifadeler de soruşturmanın yönünü değiştirdi. Melike Güran’ın kardeşi Birsen Güran, olay günü saat 14.00'te Narin’i gördüğünü söylediği halde, amca Salim Güran’ın yönlendirmesiyle jandarmaya "Saat 17.40'ta gördüm" dediğini itiraf etti. Bu ifade, soruşturmanın seyrine müdahale edildiğine dair ciddi iddiaları güçlendirdi.Şüpheli ses kaydı: 'Daha ölmemiş'Narin’in baş şüphelisi Salim Güran’ın telefonunda yapılan incelemeler ise dikkat çekici detaylar içeriyor. Güran ile 15 yaşındaki işçisi R.A. arasında geçen bir konuşma, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Ses kaydında Güran, “Yamacın köşesi taş, biri yerde” derken, R.A.’nın “Tamam, daha ölmemiş” yanıtını verdiği belirlendi. R.A. ise savcılık ifadesinde bu konuşmayı hatırlamadığını iddia etti.Kilit delil: Bej battaniye nerede?Soruşturmanın en önemli delillerinden biri, Narin’in öldürüldükten sonra sarıldığı bej renkli battaniye. Güvenlik güçleri, bu battaniyeyi bulmaya çalışıyor. Tutuklu Nevzat Bahtiyar, battaniyenin rengini bej olarak tanımlamıştı. Bu battaniyenin hangi eve ait olduğu tespit edilirse, cinayeti kimin işlediği daha net ortaya çıkabilir.Narin’in terliği ve asılsız i̇hbarlarNarin’in kuzeni Muhammet Kaya’nın ifadesi, küçük kızın bulunmasının neden geciktiğini açıklayabilecek nitelikte. Kaya, Narin’in kaybolduğu akşam yol ortasında bir terlik bulduğunu, ancak jandarmaya bunu söylemeyi unuttuğunu ifade etti. Ayrıca, köyde yapılan asılsız ihbarların arama çalışmalarını yanlış yönlendirdiği ve soruşturmayı sabote ettiği iddia ediliyor.Tutuklamalar artıyor, soruşturma derinleşiyorNarin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada bugüne kadar 10 kişi tutuklandı. Son olarak, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran, cinayete iştirak etmekle suçlanarak cezaevine gönderildi. Amca Salim Güran’ın, Narin’in cesedini dereye bırakan Nevzat Bahtiyar ile olan bağlantısı da inceleniyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.Adalet Bakanı Tunç: İncelemeler zaman alacakAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirterek, “Narin’in naaşından elde edilen 91 doku örneği Adli Tıp Kurumu’nda inceleniyor. Patolojik ve biyolojik tetkiklerin sonuçlanması zaman alacak” dedi.
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narin güran, ölü, ölü bulundu, ifade, ifade, yalan ifade, cinayet, çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti, çocuk istismarı, çocuk tacizi
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Narin soruşturmasında kuzenin yeni ifadeleri ortaya çıktı: 'Sustuğunuz için böyle oldu'

10:31 14.09.2024
© İHA / -AW273911Narin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© İHA / -AW273911
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Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın soruşturmasında yeni ifadeler gündeme oturdu. Narin’in kuzeni Melike Güran, küçük kızın cesedinin bulunduğu gün yaşanan bir olayı anlattı. Güran, teyzeleri Yasemin Gül'ün, "Siz sustuğunuz için bu olay böyle oldu" diyerek aileyi suçladığını söyledi.
Narin’in kaybolmasının ardından köy halkının olayla ilgili bilgi sahibi olmasına rağmen sessiz kaldığı iddiaları uzun süredir konuşuluyor. Melike Güran’ın ifadesine göre, cesedin bulunduğu gün teyzesi Yasemin Gül, parmağını sallayarak annesi Maşallah Güran ve kız kardeşi Birsen’i suçladı. Gül'ün, “Sustuğunuz için bu olay böyle oldu” sözleri, olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığına dair şüpheleri artırdı. Ancak, Yasemin Gül’ün ifadesine başvurulmamış olması, bu suçlamaların ne kadar ciddi olduğunu sorgulatıyor.

Soruşturmanın seyrine müdahale i̇ddiaları

Narin’in kaybolduğu gün verilen çelişkili ifadeler de soruşturmanın yönünü değiştirdi. Melike Güran’ın kardeşi Birsen Güran, olay günü saat 14.00'te Narin’i gördüğünü söylediği halde, amca Salim Güran’ın yönlendirmesiyle jandarmaya "Saat 17.40'ta gördüm" dediğini itiraf etti. Bu ifade, soruşturmanın seyrine müdahale edildiğine dair ciddi iddiaları güçlendirdi.

Şüpheli ses kaydı: 'Daha ölmemiş'

Narin’in baş şüphelisi Salim Güran’ın telefonunda yapılan incelemeler ise dikkat çekici detaylar içeriyor. Güran ile 15 yaşındaki işçisi R.A. arasında geçen bir konuşma, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Ses kaydında Güran, “Yamacın köşesi taş, biri yerde” derken, R.A.’nın “Tamam, daha ölmemiş” yanıtını verdiği belirlendi. R.A. ise savcılık ifadesinde bu konuşmayı hatırlamadığını iddia etti.

Kilit delil: Bej battaniye nerede?

Soruşturmanın en önemli delillerinden biri, Narin’in öldürüldükten sonra sarıldığı bej renkli battaniye. Güvenlik güçleri, bu battaniyeyi bulmaya çalışıyor. Tutuklu Nevzat Bahtiyar, battaniyenin rengini bej olarak tanımlamıştı. Bu battaniyenin hangi eve ait olduğu tespit edilirse, cinayeti kimin işlediği daha net ortaya çıkabilir.

Narin’in terliği ve asılsız i̇hbarlar

Narin’in kuzeni Muhammet Kaya’nın ifadesi, küçük kızın bulunmasının neden geciktiğini açıklayabilecek nitelikte. Kaya, Narin’in kaybolduğu akşam yol ortasında bir terlik bulduğunu, ancak jandarmaya bunu söylemeyi unuttuğunu ifade etti. Ayrıca, köyde yapılan asılsız ihbarların arama çalışmalarını yanlış yönlendirdiği ve soruşturmayı sabote ettiği iddia ediliyor.

Tutuklamalar artıyor, soruşturma derinleşiyor

Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada bugüne kadar 10 kişi tutuklandı. Son olarak, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran, cinayete iştirak etmekle suçlanarak cezaevine gönderildi. Amca Salim Güran’ın, Narin’in cesedini dereye bırakan Nevzat Bahtiyar ile olan bağlantısı da inceleniyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

Adalet Bakanı Tunç: İncelemeler zaman alacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirterek, “Narin’in naaşından elde edilen 91 doku örneği Adli Tıp Kurumu’nda inceleniyor. Patolojik ve biyolojik tetkiklerin sonuçlanması zaman alacak” dedi.
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