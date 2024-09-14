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'Dünyanın en güçlü bataryasıyla' kredi kartı inceliğinde telefon üretilebilecek
'Dünyanın en güçlü bataryasıyla' kredi kartı inceliğinde telefon üretilebilecek
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, yeni bir batarya üretti. Bu batarya sayesinde kredi kartı inceliğinde telefonlar üretilebilecek, dizüstü bilgisayarların ağırlığı yarıya... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T16:51+0300
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İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacıları, Karbon fiberden üretilen güçlü ve oldukça hafif olan yeni bir batarya tasarladı.Araştırmacılara göre bu pil, çok çeşitli alanlarda kullanılabilecek. Araştırma grubu, sözde kütlesiz enerji depolamada önemli bir ilerleme kaydedildiğini bildirdi.Bu batarya sayesinde, bir dizüstü bilgisayarın ağırlığı yarıya inecek, cep telefonu bir kredi kartı kadar ince yapılabilecek veya bir elektrikli arabanın sürüş menzilini tek bir şarjla yüzde 70'e kadar artırılabilecek olduğu bildirildi.Pilin birden fazla işlevi aynı anda yerine getirebileceğini söyleyen Chalmers araştırmacısı Richa Chaudhary, 'ticari olarak kullanılabilecek olan bataryanın alüminyum kadar sert ve karbon fiber kompozitten yapılmış olduğunu' duyurdu.Daha düşük ağırlık daha az enerji gerektirirHem enerjiden tasarruf eden hem de gelecek nesilleri düşünerek, hafif ve enerji tasarruflu araçların üretiminin önemini vurgulayan araştırmacılar, telefon, bilgisayar gibi araçların yanında otomotiv ve havacılık endüstrileri için de önemli adımlar atıyor.Elektrikli hava araçlarındaki en büyük zorluğun, pil güç kaynağının enerji yoğunluğunu dengelemek olduğunu çünkü pil enerjisinin ortalama olarak jet yakıtlardan 40 kat daha ağır olduğunu söyleyen bilim insanları, yeni üretilen pillerin nispeten küçük alanlara yerleştirilebileceğini bildirdi.Bu konuda yapılan eleştirilere göre, yerleştirilen pillerin değiştirilmesi inanılmaz derecede zorlaşabileceğini çünkü yeni üretilen pillerin, yapının ayrılmaz bir parçası olarak üretileceğini söylüyor.Araştırmacılar ise, bir elektrikli arabayı çalıştırmak için gereken enerji miktarını da azaltabileceklerini iddia ediyor. Elektrikli arabalara bu piller eklenerek yüzde 70'e kadar daha uzun süre gidebileceklerini gösteren hesaplamalarda bulunduklarını belirten ekip pil üzerindeki araştırmalarını geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.Araştırmalar devam edecekPiller üzerinde birçok olasılığı araştıran ekip, 2018'de ilk kez araştırmalarını paylaştıklarında büyük ilgi görmüş, ve desteklenmişti. İlk atılımlarını 2021'de ürettikleri pille yaptılar, bir lityum-iyon bataryanın kapasitesinin yaklaşık yüzde 20’si kadar olan 24 watt-saat enerji yoğunluğuna sahip bir batarya ürettiler.Üzerinde yapılan çalışmaların devam etmesiyle bataryanın son versiyonu, kilogram başına 30 watt-saat enerji yoğunluğuna ulaşabildiği duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/hatali-sarj-pil-sagligini-dusuruyor-telefonlar-ne-zaman-sarj-edilmeli-1087811031.html
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pil, lityum pil, iyon pil, batarya, li-ion batarya, elektrikli araç, elektrikli otomobil, uçak, araştırma, isveç
pil, lityum pil, iyon pil, batarya, li-ion batarya, elektrikli araç, elektrikli otomobil, uçak, araştırma, isveç

'Dünyanın en güçlü bataryasıyla' kredi kartı inceliğinde telefon üretilebilecek

16:51 14.09.2024
© İHA / BEDİRHAN GÖKSU-AW283587telefon
telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
© İHA / BEDİRHAN GÖKSU-AW283587
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Bilim insanları, yeni bir batarya üretti. Bu batarya sayesinde kredi kartı inceliğinde telefonlar üretilebilecek, dizüstü bilgisayarların ağırlığı yarıya inecek, elektrikli arabaların sürüş menzili yüzde 70'e kadar artması umuluyor. Bu batarya sayesinde enerji tasarrufu sağlanırken daha az alan kaplayan, hafif araçlar tasarlanabilecek.
İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacıları, Karbon fiberden üretilen güçlü ve oldukça hafif olan yeni bir batarya tasarladı.
Araştırmacılara göre bu pil, çok çeşitli alanlarda kullanılabilecek. Araştırma grubu, sözde kütlesiz enerji depolamada önemli bir ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
Bu batarya sayesinde, bir dizüstü bilgisayarın ağırlığı yarıya inecek, cep telefonu bir kredi kartı kadar ince yapılabilecek veya bir elektrikli arabanın sürüş menzilini tek bir şarjla yüzde 70'e kadar artırılabilecek olduğu bildirildi.
Pilin birden fazla işlevi aynı anda yerine getirebileceğini söyleyen Chalmers araştırmacısı Richa Chaudhary, 'ticari olarak kullanılabilecek olan bataryanın alüminyum kadar sert ve karbon fiber kompozitten yapılmış olduğunu' duyurdu.

Daha düşük ağırlık daha az enerji gerektirir

Hem enerjiden tasarruf eden hem de gelecek nesilleri düşünerek, hafif ve enerji tasarruflu araçların üretiminin önemini vurgulayan araştırmacılar, telefon, bilgisayar gibi araçların yanında otomotiv ve havacılık endüstrileri için de önemli adımlar atıyor.
Elektrikli hava araçlarındaki en büyük zorluğun, pil güç kaynağının enerji yoğunluğunu dengelemek olduğunu çünkü pil enerjisinin ortalama olarak jet yakıtlardan 40 kat daha ağır olduğunu söyleyen bilim insanları, yeni üretilen pillerin nispeten küçük alanlara yerleştirilebileceğini bildirdi.
Bu konuda yapılan eleştirilere göre, yerleştirilen pillerin değiştirilmesi inanılmaz derecede zorlaşabileceğini çünkü yeni üretilen pillerin, yapının ayrılmaz bir parçası olarak üretileceğini söylüyor.
Araştırmacılar ise, bir elektrikli arabayı çalıştırmak için gereken enerji miktarını da azaltabileceklerini iddia ediyor. Elektrikli arabalara bu piller eklenerek yüzde 70'e kadar daha uzun süre gidebileceklerini gösteren hesaplamalarda bulunduklarını belirten ekip pil üzerindeki araştırmalarını geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Araştırmalar devam edecek

Piller üzerinde birçok olasılığı araştıran ekip, 2018'de ilk kez araştırmalarını paylaştıklarında büyük ilgi görmüş, ve desteklenmişti. İlk atılımlarını 2021'de ürettikleri pille yaptılar, bir lityum-iyon bataryanın kapasitesinin yaklaşık yüzde 20’si kadar olan 24 watt-saat enerji yoğunluğuna sahip bir batarya ürettiler.
Üzerinde yapılan çalışmaların devam etmesiyle bataryanın son versiyonu, kilogram başına 30 watt-saat enerji yoğunluğuna ulaşabildiği duyurulmuştu.
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
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Hatalı şarj yöntemi pil sağlığını düşürüyor: Telefonlar ne zaman şarj edilmeli?
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