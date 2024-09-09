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Hatalı şarj yöntemi pil sağlığını düşürüyor: Telefonlar ne zaman şarj edilmeli?
Hatalı şarj yöntemi pil sağlığını düşürüyor: Telefonlar ne zaman şarj edilmeli?
Sputnik Türkiye
Binlerce lira verilerek alınan telefonlar artık tüm dünyada insanlığın bir parçası. Buna karşın telefonun yüzde kaçta iken şarj edilmesi dair birçok dedikodu... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T10:17+0300
2024-09-09T10:49+0300
yaşam
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telefon görüşmesi
şarj
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Günümüzde akıllı telefonların en önemli özelliğinden biri olan uzun batarya kullanımı herkes tarafından biliniyor. Fakat bazı yanlış kullanımlar telefonun bataryasına zarar verip pil sağlığının düşmesine sebep oluyor. O zaman, en iyi şarj etme kuralları nedir? Telefon şarj edilirken neye dikkat edilmeli?Apple'ın forumlarındaki yazıya göre, ilk olarak telefon şarjının tamamen bitmesine gerek yok, hatta bu davranış uzun süre zarfında telefona zarar veriyor. Bununla, telefonu sadece yüzde 100 olunca şarjdan çıkarmanın da pozitif bir etkisi bulunmuyor. Telefon yüzde kaçta şarja takılmalı?Telefona zaman vermeden yapılacak en iyi şarj yöntemi, batarya yüzde 40 ila 80 arasında iken şarj etmek. Bu batarya aralığında pil sağlığında herhangi bir değişim olmadığı belirtilirken, şarj ederken de telefonun kapatılmaması gerektiği de yazılıyor. Fakat yine de en mantıklı versiyon, telefonu her gece şarj etmek. Otomatik olarak şarj yüzde 100'de durduğu için aşırı şarj edilmiyor, ayrıca güne tam gün şarjla başlıyorsunuz. Bununla birlikte gece telefon yedeklemeleri ve diğer internete yükleme işlemlerini yaptığı için gün içinde internet harcamazsınız. Telefon yüzde 0'da kapandığında aslında şarj sıfır değildir, pilin tamamen bitmesini önlemek için cihazda hala yeterli şarj vardır. Aynı şekilde, yüzde 100 pilin depolayabileceği maksimum değer değildir, aşırı şarjı önlemek için maksimum değerin biraz altında şarjı durdurur.Yapılabilecek en büyük hata ne? Yapabileceğiniz en kötü şey pili yüzde 0'a kadar boşaltıp hemen şarj etmemektir. Sıfıra ulaşıp kapandıktan sonra az miktarda enerji kalır, ancak uzun süre şarjsız bırakırsanız akü biter ve ölür. Bu yüzden batarya sıfıra ulaşırsa, birkaç saat içinde telefonunuzu hızlıca şarj edin. Şarj cihazınız olmadığında sıfıra inme riskini önlemek ve telefona ihtiyaç duyabileceğiniz beklenmedik kapanmaları önlemek için %20'nin altına düştüğünde şarj etmek en iyisidir. Telefon, %20'nin altında pil simgesinin rengini sarıya çevirerek yardımcı olur ve kalan şarjı mümkün olduğunca uzun süre korumak için Düşük Güç modunu etkinleştirir.Ayrıca, bir telefonu asla periyodik olarak şarj etmeden haftalarca veya aylarca kullanılmadan bırakmayın. Uzun süre kullanılmayacaksa Apple, yüzde 50 civarında şarjda bırakılmasını öneriyor. Sahte şarj aleti kullanmak telefona zarar verir mi? Telefonunuzu şarj etmek için yalnızca yüksek kaliteli USB güç kaynakları kullanmalısınız. Bu kaynakların Apple veya telefon markasına ait olması gerekmez (Fakat genelde markaların şarj aleti en iyisidir). Mesela, Apple'ın 'Made for Iphone standartlarını karşılamayan kablolar telefonunuza zarar verecek, pil sağlığını düşürecektir.
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telefon ne zaman şarj edilmeli, telefon saat kaçta şarj edilmeli, iphone ne zaman şarj edilmeli, samsung ne zaman şarj edilmeli, telefon yüzde kaçta şarj edilmeli, telefon tamamen şarj edilmeli mi, şarj ederken telefon kapatılmalı mı, telefon nasıl şarj edilir
telefon ne zaman şarj edilmeli, telefon saat kaçta şarj edilmeli, iphone ne zaman şarj edilmeli, samsung ne zaman şarj edilmeli, telefon yüzde kaçta şarj edilmeli, telefon tamamen şarj edilmeli mi, şarj ederken telefon kapatılmalı mı, telefon nasıl şarj edilir

Hatalı şarj yöntemi pil sağlığını düşürüyor: Telefonlar ne zaman şarj edilmeli?

10:17 09.09.2024 (güncellendi: 10:49 09.09.2024)
© İHATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
© İHA
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Binlerce lira verilerek alınan telefonlar artık tüm dünyada insanlığın bir parçası. Buna karşın telefonun yüzde kaçta iken şarj edilmesi dair birçok dedikodu var. Peki, telefon en iyi hangi zamanda şarj edilir?
Günümüzde akıllı telefonların en önemli özelliğinden biri olan uzun batarya kullanımı herkes tarafından biliniyor. Fakat bazı yanlış kullanımlar telefonun bataryasına zarar verip pil sağlığının düşmesine sebep oluyor. O zaman, en iyi şarj etme kuralları nedir?

Telefon şarj edilirken neye dikkat edilmeli?

Apple'ın forumlarındaki yazıya göre, ilk olarak telefon şarjının tamamen bitmesine gerek yok, hatta bu davranış uzun süre zarfında telefona zarar veriyor. Bununla, telefonu sadece yüzde 100 olunca şarjdan çıkarmanın da pozitif bir etkisi bulunmuyor.

Telefon yüzde kaçta şarja takılmalı?

Telefona zaman vermeden yapılacak en iyi şarj yöntemi, batarya yüzde 40 ila 80 arasında iken şarj etmek. Bu batarya aralığında pil sağlığında herhangi bir değişim olmadığı belirtilirken, şarj ederken de telefonun kapatılmaması gerektiği de yazılıyor.
Fakat yine de en mantıklı versiyon, telefonu her gece şarj etmek. Otomatik olarak şarj yüzde 100'de durduğu için aşırı şarj edilmiyor, ayrıca güne tam gün şarjla başlıyorsunuz. Bununla birlikte gece telefon yedeklemeleri ve diğer internete yükleme işlemlerini yaptığı için gün içinde internet harcamazsınız.
Telefon yüzde 0'da kapandığında aslında şarj sıfır değildir, pilin tamamen bitmesini önlemek için cihazda hala yeterli şarj vardır. Aynı şekilde, yüzde 100 pilin depolayabileceği maksimum değer değildir, aşırı şarjı önlemek için maksimum değerin biraz altında şarjı durdurur.

Yapılabilecek en büyük hata ne?

Yapabileceğiniz en kötü şey pili yüzde 0'a kadar boşaltıp hemen şarj etmemektir. Sıfıra ulaşıp kapandıktan sonra az miktarda enerji kalır, ancak uzun süre şarjsız bırakırsanız akü biter ve ölür. Bu yüzden batarya sıfıra ulaşırsa, birkaç saat içinde telefonunuzu hızlıca şarj edin.
Şarj cihazınız olmadığında sıfıra inme riskini önlemek ve telefona ihtiyaç duyabileceğiniz beklenmedik kapanmaları önlemek için %20'nin altına düştüğünde şarj etmek en iyisidir. Telefon, %20'nin altında pil simgesinin rengini sarıya çevirerek yardımcı olur ve kalan şarjı mümkün olduğunca uzun süre korumak için Düşük Güç modunu etkinleştirir.
Ayrıca, bir telefonu asla periyodik olarak şarj etmeden haftalarca veya aylarca kullanılmadan bırakmayın. Uzun süre kullanılmayacaksa Apple, yüzde 50 civarında şarjda bırakılmasını öneriyor.

Sahte şarj aleti kullanmak telefona zarar verir mi?

Telefonunuzu şarj etmek için yalnızca yüksek kaliteli USB güç kaynakları kullanmalısınız. Bu kaynakların Apple veya telefon markasına ait olması gerekmez (Fakat genelde markaların şarj aleti en iyisidir).
Mesela, Apple'ın 'Made for Iphone standartlarını karşılamayan kablolar telefonunuza zarar verecek, pil sağlığını düşürecektir.
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