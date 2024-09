https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/cumhurbaskani-erdogan-acikladi-bosna-herseke-kimlikle-gidilebilecek--1088020475.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yakında Bosna Hersek'e kimlikle gidilebilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Devlet Başkanı Konseyi Denis Becirovic ile br araya geldi. Savunma sanayiden ikili ilişkilere kadar birçok konu ele alındı. 14.09.2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme öncesinde Becirovic için resmi karşılama töreni düzenlendi.Törenin ardından Erdoğan ve Becirovic görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından Denis Becirovic ile ortak basın toplantısı düzenledi."Bosna Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişme tüm Balkanlara tehdit"Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında Türkiye'nin her daim Bosna Hersek'in yanında olduğunun altını çizdi:"Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini ayrıntılı şekilde ele aldık. Balkanlar odağında bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail karşısında Birleşmiş Milletler nezdinde atılacak adımlar üzerinde durduk. Hepinizin malumu bağımsızlığının ilanından bu yana Türkiye olarak Bosna Hersek'in her daim yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik güçlü desteğimizi de kararlılıkla sürdürmekteyiz. Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu üyeliğimizle hem Bosna Hersek'in hem de bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlıyoruz. Bosna Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanların istikrarına tehdit oluşturacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Bu çerçevede Bosna Hersek'te 6 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerin huzur içinde tamamlanarak hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."Cumurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaret hacminin artırılmasına dikkat çekti:"İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz Tabii bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Bu minvalde karşılıklı ticarete artırma noktasında yapılabilecekler hakkında fikir tatisinde bulunduk. Saraybosna-Belgrad otoyolunun yapımına ilişkin çalışmaları da bu kapsamda ele aldık. Projenin bir an evvel tamamlanmasına dair temennemi Sayın Başkanla paylaştım enerji ve altyapı başta olmak üzere Bosna Hersek'in kalkınmasına yönelik projelere destek vermeye devam edeceğimizi de bu vesileyle kıymetli kardeşime aktardım. Bu yılın ilk 7 ayında Bosna her şeyi ziyaret eden turistler arasında Türk vatandaşlarının komşu ülkeleri de geride bırakarak ilk sırada yer alması sevindiricidir.İki ülke arasında kimlikle seyahat mümkün olacak "Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmayı yakın zamanda imzalayarak halklarımız arasındaki beşeri münasebetleri daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği de gündemimizde yer aldı. Özellikle savunma sanayine yönelik iş birliğimizi. nasıl geliştireceğimizi ne denli geliştireceğimizi değerli kardeşimle ele aldık. Altmış yıldır FETÖ'yle ortak mücadele bağlamındaki beklentilerimiz üzerinde durdum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda mayıs ayında alınan kararla Srebrenitsa soykırımını düşünme ve anma uluslararası günü ilan etti. Türkiye alınan kararı eş sunucu olarak destekledi. Bu temelde biz de 11 Temmuz'u Srebrenitsa soykırımını düşünme ve anma günü olarak ilan ettik. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Merhum Aliya İzzetbegoviç'in unutulan soykırım tekrarlanır sözünden ilhamla soykırımın gelecek nesillere anlatılmasına yönelik gayretlerimizi sürdüreceğiz"'Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız'Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, Srebrenitsa'da yaşanan katliamın bir benzerinin bugün Gazze'de yaşandığını söyledi:"90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz. Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir."Cumhurbaşkanı Erdoğan, "41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle birlikte İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız." dedi.

