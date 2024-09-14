https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/portekiz-savunma-bakanindan-savas-sebebi-olabilecek-aciklama-olivenza-hala-bizim-topragimiz-1088019159.html
Portekiz Savunma Bakanı'ndan 'savaş sebebi' olabilecek açıklama: 'Olivenza hala bizim toprağımız'
Portekiz Savunma Bakanı'ndan 'savaş sebebi' olabilecek açıklama: 'Olivenza hala bizim toprağımız'
Sputnik Türkiye
Portekiz ve İspanya arasında 13'üncü yızyıldan kalma bir toprak kavgası devam ediyor. Portekiz Savunma Bakanı, şu an İspanya'da olan Olivenza ilçesinde iddiada... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T15:21+0300
2024-09-14T15:21+0300
2024-09-14T15:21+0300
dünya
ispanya
portekiz
kral
imparator
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103890/52/1038905269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbe25d0a903ebd899f4651cbcb453156.jpg
Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, İspanya sınırındaki Olivenza ilçesinin Portekiz’e ait olduğunu savunarak, bu konuda haklarından vazgeçmeyeceklerini açıkladı. Olivenza, 1297 yılında Alcacines Antlaşması ile Portekiz’e dahil olmuştu, ancak 1801 Badajoz Antlaşması ile İspanya'ya devredildi. Melo, bu antlaşmanın Portekiz tarafından tanınmadığını ve bölgenin hala Portekiz’e ait olduğunu iddia etti. Olivenza Belediye Başkanı Andrade, bu tür açıklamaların halkı bölmeye çalıştığını belirterek tepki gösterdi. Ana muhalefet lideri Santos ise Melo’nun sözlerini "sorumsuzca" buldu. Geçmişte ne olmuştu? Olivenza, 13. yüzyılda Portekiz Krallığı’na dahil edilmiş bir bölgeydi. Ancak 1801’de Badajoz Antlaşması ile İspanya'ya devredildi. Portekiz bu antlaşmayı hiçbir zaman resmen kabul etmedi. O tarihten beri Olivenza üzerindeki hak iddiaları zaman zaman Portekiz ve İspanya arasında tartışma konusu oldu. Bu durum, iki ülke arasında tarihsel bir anlaşmazlık olarak devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/rus-disisleri-ukrayna-ordusunun-rusya-topraklarina-saldirma-yasaginin-kaldirilmasina-yanit-agir-1088018248.html
ispanya
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103890/52/1038905269_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f4ee17bfa43141b417193c4ce713e3d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ispanya, portekiz, kral, imparator, avrupa
ispanya, portekiz, kral, imparator, avrupa
Portekiz Savunma Bakanı'ndan 'savaş sebebi' olabilecek açıklama: 'Olivenza hala bizim toprağımız'
Portekiz ve İspanya arasında 13'üncü yızyıldan kalma bir toprak kavgası devam ediyor. Portekiz Savunma Bakanı, şu an İspanya'da olan Olivenza ilçesinde iddiada bulundu.
Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, İspanya sınırındaki Olivenza ilçesinin Portekiz’e ait olduğunu savunarak, bu konuda haklarından vazgeçmeyeceklerini açıkladı. Olivenza, 1297 yılında Alcacines Antlaşması ile Portekiz’e dahil olmuştu, ancak 1801 Badajoz Antlaşması ile İspanya'ya devredildi.
Melo, bu antlaşmanın Portekiz tarafından tanınmadığını ve bölgenin hala Portekiz’e ait olduğunu iddia etti. Olivenza Belediye Başkanı Andrade, bu tür açıklamaların halkı bölmeye çalıştığını belirterek tepki gösterdi. Ana muhalefet lideri Santos ise Melo’nun sözlerini "sorumsuzca" buldu.
Olivenza, 13. yüzyılda Portekiz Krallığı’na dahil edilmiş bir bölgeydi. Ancak 1801’de Badajoz Antlaşması ile İspanya'ya devredildi. Portekiz bu antlaşmayı hiçbir zaman resmen kabul etmedi. O tarihten beri Olivenza üzerindeki hak iddiaları zaman zaman Portekiz ve İspanya arasında tartışma konusu oldu.
Bu durum, iki ülke arasında tarihsel bir anlaşmazlık olarak devam ediyor.