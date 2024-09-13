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İsveç, gönüllü geri dönecek göçmenlere kişi başı 1 milyon liradan fazla para vermeyi planlıyor
İsveç, gönüllü geri dönecek göçmenlere kişi başı 1 milyon liradan fazla para vermeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
İsveç Göç Bakanı Johan Forssell, göçmenlerin ülkelerine gönüllü dönüşünü teşvik etmek için kişi başı 1 milyon 200 bin lira vermeyi planlıyor. Bütçe onaylandığı... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
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İsveç Göç Bakanı Forssell, 2025 bakanlık bütçesi kapsamında yaptığı basın toplantısında “İsveç toplumuna entegre olmamış kişiler için gönüllü geri dönüş göçünü teşvik etmek için önlemler” aldıklarını belirtti. Bakan Forssell, bu teşvik kapsamında 2026’da, geri dönüş göçü için hibeyi kişi başına 350 bin krona (yaklaşık 1 milyon 200 bin) kadar artırmayı planladıklarını kaydetti.Forssell, bütçe tanıtım toplantısında şunları kaydetti:
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isveç, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi

İsveç, gönüllü geri dönecek göçmenlere kişi başı 1 milyon liradan fazla para vermeyi planlıyor

15:29 13.09.2024
© Fotoğrafİsveç, gönüllü geri dönecek göçmenlere kişi başı 1 milyon liradan fazla para vermeyi planlıyor
İsveç, gönüllü geri dönecek göçmenlere kişi başı 1 milyon liradan fazla para vermeyi planlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© Fotoğraf
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İsveç Göç Bakanı Johan Forssell, göçmenlerin ülkelerine gönüllü dönüşünü teşvik etmek için kişi başı 1 milyon 200 bin lira vermeyi planlıyor. Bütçe onaylandığı takdirde 2026’da uygulanmaya başlanacak.
İsveç Göç Bakanı Forssell, 2025 bakanlık bütçesi kapsamında yaptığı basın toplantısında “İsveç toplumuna entegre olmamış kişiler için gönüllü geri dönüş göçünü teşvik etmek için önlemler” aldıklarını belirtti. Bakan Forssell, bu teşvik kapsamında 2026’da, geri dönüş göçü için hibeyi kişi başına 350 bin krona (yaklaşık 1 milyon 200 bin) kadar artırmayı planladıklarını kaydetti.
Forssell, bütçe tanıtım toplantısında şunları kaydetti:
“Geri dönüş göçünü gönüllülük temelinde teşvik etmek öncelikli bir konudur. Daha önce var olan hibe temelde hiç kullanılmadı ve bu nedenle hükümetle birlikte hibede keskin bir artış öneriyoruz.”
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