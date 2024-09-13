https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/isvec-gonullu-geri-donecek-gocmenlere-kisi-basi-1-milyon-liradan-fazla-para-vermeyi-planliyor-1087991367.html

İsveç, gönüllü geri dönecek göçmenlere kişi başı 1 milyon liradan fazla para vermeyi planlıyor

İsveç, gönüllü geri dönecek göçmenlere kişi başı 1 milyon liradan fazla para vermeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

İsveç Göç Bakanı Johan Forssell, göçmenlerin ülkelerine gönüllü dönüşünü teşvik etmek için kişi başı 1 milyon 200 bin lira vermeyi planlıyor. Bütçe onaylandığı... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T15:29+0300

2024-09-13T15:29+0300

2024-09-13T15:29+0300

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İsveç Göç Bakanı Forssell, 2025 bakanlık bütçesi kapsamında yaptığı basın toplantısında “İsveç toplumuna entegre olmamış kişiler için gönüllü geri dönüş göçünü teşvik etmek için önlemler” aldıklarını belirtti. Bakan Forssell, bu teşvik kapsamında 2026’da, geri dönüş göçü için hibeyi kişi başına 350 bin krona (yaklaşık 1 milyon 200 bin) kadar artırmayı planladıklarını kaydetti.Forssell, bütçe tanıtım toplantısında şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/dunya-saglik-orgutu-m-cicegi-virusune-karsi-ilk-asiya-onay-verdi-1087986627.html

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