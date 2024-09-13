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Dünya Sağlık Örgütü, M Çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
Dünya Sağlık Örgütü, M Çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği (mpox) virüsüne karşı ön yeterlilik alan ilk aşının "MVA-BN" olduğunu duyurdu. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T14:05+0300
2024-09-13T14:08+0300
maymun çiçeği virüsü
dünya sağlık örgütü (dsö)
aşı
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Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bavarian Nordic'in ürettiği 'MVA-BN' aşısının, DSÖ'nün M çiçeği virüsüne karşı ön yeterlilik alan aşı listesine eklendiği bildirildi.Açıklamada, ön yeterlilik onayının, acil ihtiyaç duyan topluluklarda bu hayati ürüne zamanında erişimi kolaylaştırmasının, bulaşmayı azaltmasının ve salgının kontrol altına alınmasına yardımcı olmasının beklendiği belirtildi.DSÖ'ye bağlı Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu'nun (SAGE) tüm mevcut kanıtları incelediği ve yüksek maruz kalma riski bulunan kişiler için MVA-BN aşısının kullanılmasını önerdiği kaydedilen açıklamada, aşının 18 yaşın üzerindeki kişilerde 4 hafta arayla 2 doz olarak uygulanabileceği ifade edildi.18 yaşın altındakiler için lisanslı değilAçıklamada, MVA-BN'nin şu anda 18 yaşın altındakiler için lisanslı olmadığı vurgulanarak, aşının bebeklerde, çocuklarda, ergenlerde, hamilelerde ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde 'endikasyon dışı' kullanılabileceği bildirildi.Önemli bir adım vurgusuKonuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bunun hem Afrika'daki mevcut salgınlar hem de gelecekte hastalığa karşı mücadele için önemli bir adım olduğunu belirtti.Ghebreyesus, "Aşılara en çok ihtiyaç duyulan yerlerde eşit erişimi sağlamak için artık üretim, tedarik, bağış ve dağıtımda acil bir ölçek artırmaya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.M Çiçeği virüsü nedir?
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maymun çiçeği virüsü, dünya sağlık örgütü (dsö), aşı
maymun çiçeği virüsü, dünya sağlık örgütü (dsö), aşı

Dünya Sağlık Örgütü, M Çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verdi

14:05 13.09.2024 (güncellendi: 14:08 13.09.2024)
© İHA / İHA-AW681728 maymun çiçeği virüsü,
 maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© İHA / İHA-AW681728
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği (mpox) virüsüne karşı ön yeterlilik alan ilk aşının "MVA-BN" olduğunu duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bavarian Nordic'in ürettiği 'MVA-BN' aşısının, DSÖ'nün M çiçeği virüsüne karşı ön yeterlilik alan aşı listesine eklendiği bildirildi.
Açıklamada, ön yeterlilik onayının, acil ihtiyaç duyan topluluklarda bu hayati ürüne zamanında erişimi kolaylaştırmasının, bulaşmayı azaltmasının ve salgının kontrol altına alınmasına yardımcı olmasının beklendiği belirtildi.
DSÖ'ye bağlı Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu'nun (SAGE) tüm mevcut kanıtları incelediği ve yüksek maruz kalma riski bulunan kişiler için MVA-BN aşısının kullanılmasını önerdiği kaydedilen açıklamada, aşının 18 yaşın üzerindeki kişilerde 4 hafta arayla 2 doz olarak uygulanabileceği ifade edildi.

18 yaşın altındakiler için lisanslı değil

Açıklamada, MVA-BN'nin şu anda 18 yaşın altındakiler için lisanslı olmadığı vurgulanarak, aşının bebeklerde, çocuklarda, ergenlerde, hamilelerde ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde 'endikasyon dışı' kullanılabileceği bildirildi.

Önemli bir adım vurgusu

Konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bunun hem Afrika'daki mevcut salgınlar hem de gelecekte hastalığa karşı mücadele için önemli bir adım olduğunu belirtti.
Ghebreyesus, "Aşılara en çok ihtiyaç duyulan yerlerde eşit erişimi sağlamak için artık üretim, tedarik, bağış ve dağıtımda acil bir ölçek artırmaya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

M Çiçeği virüsü nedir?

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor. İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor.

Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor. Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti. M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

Mpox, maymun çiçeği virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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