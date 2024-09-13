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Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de acil ateşkes çağrısı: Filistin'in BM'ye tam üye olması istendi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de acil ateşkes çağrısı: Filistin'in BM'ye tam üye olması istendi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Madrid’de gerçekleştirilen Filistin konulu toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T22:50+0300
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Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen toplantıda Gazze'de acil ateşkes talebinde bulundu.İspanya'nın başkenti Madrid'te Filistin konulu toplantıda Gazze'de yaşanan saldırıların sona ermesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası vesilesiyle New York'ta yeni bir toplantı yapılması kararı alındı. Filistin konulu toplantıya katılan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Bakan Hakan Fidan tarafından toplantıya iştirak edildiği İİT ve Arap Ligi Temas Grubu’nun diğer üyeleriyle beraber, İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği’nin de toplantıda bulunduğunu açıkladı.Filistin'in tanınması ve iki devletli çözümBakanlık toplantıda, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirmekte olduğu soykırımın ve Batı Şeria’da işlediği suçların durdurulması için atılabilecek adımların ele alındığını, Gazze’de devam eden ateşkes görüşmeleri ve Gazze’ye yönelik insani yardım çabalarının değerlendirildiğini belirtti. Filistin’in tanınması ve iki devletli çözüme ulaşılabilmesi için yapılması gerekenlerin toplantıda görüşüldüğünü duyurdu.Gazze'de ateşkes olacak mı?Toplantı sonunda kabul edilen bildiride, Filistin’in bir an önce tanınması ve iki devletli çözüme destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunulduğu, artan uluslararası hukuk ihlallerine değinilerek, Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve Batı Şeria’da Filistinlileri hedef alan saldırılara son verilmesi gerektiği açıklandı.BM'de toplantı kararıBakanlık tarafından bildiride ayrıca, Gazze’ye acil ve kesintisiz insani yardım ulaşması gerektiği belirtilerek BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) çalışmalarına destek beyan edildiği ifade edildi. Eylül ayı sonunda yapılacak olan BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası vesilesiyle New York’ta yeni bir toplantı yapılması kararlaştırıldığı belirtildi.Bakan Hakan Fidan'dan Gazze açıklamasıDışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda, Filistin Devleti’nin BM’ye tam üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik ortak girişimlerin artırılması gerektiğini ve bu adımların karşısında duran ülkeler üzerinde baskı kurulması gerektiğini açıkladı. Bakan Fidan'ın ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması yönünde çağrıda bulunduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/dso-duyurdu-gazze-seridinde-560-binden-fazla-cocuga-cocuk-felci-asisi-yapildi-1087997776.html
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dışişleri bakanlığı, hakan fidan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin komisyonu, filistin uzlaşısı, ispanya, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, bm genel sekreterliği
dışişleri bakanlığı, hakan fidan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin komisyonu, filistin uzlaşısı, ispanya, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, bm genel sekreterliği

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de acil ateşkes çağrısı: Filistin'in BM'ye tam üye olması istendi

22:50 13.09.2024 (güncellendi: 22:56 13.09.2024)
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA / Arda Küçükkaya
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Madrid’de gerçekleştirilen Filistin konulu toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Filistin'de acil ve kalıcı ateşkes konusunda kararlılıkla çalışmaya devam edileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda Filistin'in BM'ye tam üye olması gerekliliğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen toplantıda Gazze'de acil ateşkes talebinde bulundu.
İspanya'nın başkenti Madrid'te Filistin konulu toplantıda Gazze'de yaşanan saldırıların sona ermesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası vesilesiyle New York'ta yeni bir toplantı yapılması kararı alındı. Filistin konulu toplantıya katılan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Bakan Hakan Fidan tarafından toplantıya iştirak edildiği İİT ve Arap Ligi Temas Grubu’nun diğer üyeleriyle beraber, İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği’nin de toplantıda bulunduğunu açıkladı.

Filistin'in tanınması ve iki devletli çözüm

Bakanlık toplantıda, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirmekte olduğu soykırımın ve Batı Şeria’da işlediği suçların durdurulması için atılabilecek adımların ele alındığını, Gazze’de devam eden ateşkes görüşmeleri ve Gazze’ye yönelik insani yardım çabalarının değerlendirildiğini belirtti. Filistin’in tanınması ve iki devletli çözüme ulaşılabilmesi için yapılması gerekenlerin toplantıda görüşüldüğünü duyurdu.

Gazze'de ateşkes olacak mı?

Toplantı sonunda kabul edilen bildiride, Filistin’in bir an önce tanınması ve iki devletli çözüme destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunulduğu, artan uluslararası hukuk ihlallerine değinilerek, Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve Batı Şeria’da Filistinlileri hedef alan saldırılara son verilmesi gerektiği açıklandı.

BM'de toplantı kararı

Bakanlık tarafından bildiride ayrıca, Gazze’ye acil ve kesintisiz insani yardım ulaşması gerektiği belirtilerek BM Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) çalışmalarına destek beyan edildiği ifade edildi. Eylül ayı sonunda yapılacak olan BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası vesilesiyle New York’ta yeni bir toplantı yapılması kararlaştırıldığı belirtildi.

Bakan Hakan Fidan'dan Gazze açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda, Filistin Devleti’nin BM’ye tam üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik ortak girişimlerin artırılması gerektiğini ve bu adımların karşısında duran ülkeler üzerinde baskı kurulması gerektiğini açıkladı. Bakan Fidan'ın ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması yönünde çağrıda bulunduğu ifade edildi.
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