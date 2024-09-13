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DSÖ duyurdu: Gazze Şeridi'nde 560 binden fazla çocuğa 'çocuk felci aşısı' yapıldı
DSÖ duyurdu: Gazze Şeridi'nde 560 binden fazla çocuğa 'çocuk felci aşısı' yapıldı
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1 Eylül'de başlayan aşılama çalışmalarının 12 Eylül Perşembe günü sona erdiğini belirterek Gazze Şeridi'ndeki çocuk felci aşılama... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki 560 binden fazla çocuğun aşılandığını duyurdu.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, çocuk felci aşılama kampanyasının ilk aşamasında 560 binden fazla çocuğun aşılandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 12 Eylül tarihinde ilk aşaması sona eren aşılama çalışması için Ghebreyesus, bu 'karmaşık' operasyonu gerçekleştiren tüm sağlık ekiplerine minnettar olduğunu belirtti.Gazze'de ateşkes bitti mi?Bölgede ateşkesin yaşanması ile nelerin başarılabileceğini gördüklerini belirten DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus "Bu kampanya, Gazze Şeridi'ndeki günlük hayatın trajik gerçekliği ortasında büyük bir başarıdır" dedi. Gazze'de aşılama nedeniyle verilen ateşkesin, ikinci aşılama aşamasında da devam etmesinin beklendiği ifade edildi.Gazze'de 2. aşılama çalışması ne zaman?16 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci hastalığı açıklandıktan sonra 1 Eylül tarihinde başlayan aşılama çalışmalarının 12 Eylül tarihinde ilk aşaması tamamlandı. 560 binden fazla çocuğun aşılanması tamamlanırken ikinci aşamada 600 binden fazla çocuğun aşılanması bekleniyor. Aşılamanın ikinci aşamasının tarihi henüz açıklanmadı.
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gazze ateşkesi bitti mi, gazze ateşkes süresi, gazze ölü sayısı, gazze aşılama, gazze çocuk felci aşısı
gazze ateşkesi bitti mi, gazze ateşkes süresi, gazze ölü sayısı, gazze aşılama, gazze çocuk felci aşısı

DSÖ duyurdu: Gazze Şeridi'nde 560 binden fazla çocuğa 'çocuk felci aşısı' yapıldı

17:21 13.09.2024 (güncellendi: 17:30 13.09.2024)
© AAÇocuk - Aşı - Aşılama
Çocuk - Aşı - Aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AA
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1 Eylül'de başlayan aşılama çalışmalarının 12 Eylül Perşembe günü sona erdiğini belirterek Gazze Şeridi'ndeki çocuk felci aşılama kampanyası'nın ilk aşamasında 560 binden fazla çocuğun aşılandığını açıkladı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki 560 binden fazla çocuğun aşılandığını duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, çocuk felci aşılama kampanyasının ilk aşamasında 560 binden fazla çocuğun aşılandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 12 Eylül tarihinde ilk aşaması sona eren aşılama çalışması için Ghebreyesus, bu 'karmaşık' operasyonu gerçekleştiren tüm sağlık ekiplerine minnettar olduğunu belirtti.

Gazze'de ateşkes bitti mi?

Bölgede ateşkesin yaşanması ile nelerin başarılabileceğini gördüklerini belirten DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus "Bu kampanya, Gazze Şeridi'ndeki günlük hayatın trajik gerçekliği ortasında büyük bir başarıdır" dedi. Gazze'de aşılama nedeniyle verilen ateşkesin, ikinci aşılama aşamasında da devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Gazze'de 2. aşılama çalışması ne zaman?

16 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci hastalığı açıklandıktan sonra 1 Eylül tarihinde başlayan aşılama çalışmalarının 12 Eylül tarihinde ilk aşaması tamamlandı. 560 binden fazla çocuğun aşılanması tamamlanırken ikinci aşamada 600 binden fazla çocuğun aşılanması bekleniyor. Aşılamanın ikinci aşamasının tarihi henüz açıklanmadı.
Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyası başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
DÜNYA
DSÖ duyurdu: Gazze'de 446 binden fazla çocuğa 'çocuk felci aşısı' yapıldı
9 Eylül, 17:58
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