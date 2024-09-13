https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/dso-duyurdu-gazze-seridinde-560-binden-fazla-cocuga-cocuk-felci-asisi-yapildi-1087997776.html

DSÖ duyurdu: Gazze Şeridi'nde 560 binden fazla çocuğa 'çocuk felci aşısı' yapıldı

DSÖ duyurdu: Gazze Şeridi'nde 560 binden fazla çocuğa 'çocuk felci aşısı' yapıldı

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1 Eylül'de başlayan aşılama çalışmalarının 12 Eylül Perşembe günü sona erdiğini belirterek Gazze Şeridi'ndeki çocuk felci aşılama... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T17:21+0300

2024-09-13T17:21+0300

2024-09-13T17:30+0300

dünya

israil

israil-filistin

israil-filistin sorunu

aşı

aşı karşıtlığı

aşı zorunluluğu

aşı sertifikası

gazze

gazze şeridi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0a/1059772483_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_379816137a6b262edcaceaafa9a25437.jpg

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki 560 binden fazla çocuğun aşılandığını duyurdu.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, çocuk felci aşılama kampanyasının ilk aşamasında 560 binden fazla çocuğun aşılandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 12 Eylül tarihinde ilk aşaması sona eren aşılama çalışması için Ghebreyesus, bu 'karmaşık' operasyonu gerçekleştiren tüm sağlık ekiplerine minnettar olduğunu belirtti.Gazze'de ateşkes bitti mi?Bölgede ateşkesin yaşanması ile nelerin başarılabileceğini gördüklerini belirten DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus "Bu kampanya, Gazze Şeridi'ndeki günlük hayatın trajik gerçekliği ortasında büyük bir başarıdır" dedi. Gazze'de aşılama nedeniyle verilen ateşkesin, ikinci aşılama aşamasında da devam etmesinin beklendiği ifade edildi.Gazze'de 2. aşılama çalışması ne zaman?16 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci hastalığı açıklandıktan sonra 1 Eylül tarihinde başlayan aşılama çalışmalarının 12 Eylül tarihinde ilk aşaması tamamlandı. 560 binden fazla çocuğun aşılanması tamamlanırken ikinci aşamada 600 binden fazla çocuğun aşılanması bekleniyor. Aşılamanın ikinci aşamasının tarihi henüz açıklanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/dso-duyurdu-gazzede-446-binden-fazla-cocuga-cocuk-felci-asisi-yapildi-1087830069.html

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze ateşkesi bitti mi, gazze ateşkes süresi, gazze ölü sayısı, gazze aşılama, gazze çocuk felci aşısı