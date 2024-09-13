https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/blinken-israilin-okul-saldirisi-ateskese-ulasmanin-aciliyetini-gosteriyor-1087993683.html
Blinken: İsrail'in okula yaptığı saldırı, ateşkese ulaşmanın aciliyetini gösteriyor
Blinken: İsrail'in okula yaptığı saldırı, ateşkese ulaşmanın aciliyetini gösteriyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun UNRWA'ya ait olan 'okullara yaptığı saldırıların bir kez daha ateşkese ulaşmanın... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T16:32+0300
2024-09-13T16:32+0300
2024-09-13T16:32+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı açıklamada, 'İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırının bir kez daha ateşkese ulaşmanın aciliyetini gösterdiğini' söyledi.Blinken, Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula, İsrail Ordusu'nun düzenlediği saldırıda 6 Birleşmiş Milletler çalışanının öldürülmesine değindi.ABD Dışişleri Bakanı konuşmasında, Gazze'deki ve dünyadaki her bir insani yardım çalışanının faaliyetlerinin korunması ve kolaylaştırılmasının önemini vurgularken, sivilleri tehlikeye atan her eylemin bir an önce sonlandırılması için çağrıda bulundu.Aynı okula yapılan beşinci saldırı11 Eylül'de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen sivillerin sığındığı UNRWA'ya ait El-Cauni Okulu'na düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 18 kişinin öldüğünü duyurmuştu.Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın devamında, bu saldırının İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği 5. saldırı olduğu duyurulmuş; BM Genel Sekreteri, saldırıda 6 Birleşmiş Milletler personelinin öldüğünü açıklamıştı.Okullara sığınan 563 Filistinlinin öldüğü bildirildiİsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de UNRWA'ya ait okullara düzenlediği saldırılarda en az 563 Filistinlinin öldüğü, 1790 kişinin yaralandığı biliniyor. UNRWA'ya ait 190 tesis ve merkezin İsrail'in saldırıları sonucu kısmen ya da tamamen yıkıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/israilde-ankette-carpici-sonuc-halkin-56si-ulusal-birlik-hukumeti-istiyor-1087993491.html
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abd, antony blinken, gazze şeridi, israil-filistin, israil, filistin, hamas
Blinken: İsrail'in okula yaptığı saldırı, ateşkese ulaşmanın aciliyetini gösteriyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun UNRWA'ya ait olan 'okullara yaptığı saldırıların bir kez daha ateşkese ulaşmanın aciliyetini' gösterdiğini vurguladı. 'Saldırılarda ölen Filistinli sığınmacılardan ve BM çalışanlarını tehlikeye atan eylemlerin bir an önce sonlandırılması gerektiğini' söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı açıklamada, 'İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırının bir kez daha ateşkese ulaşmanın aciliyetini gösterdiğini' söyledi.
Blinken, Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula, İsrail Ordusu'nun düzenlediği saldırıda 6 Birleşmiş Milletler çalışanının öldürülmesine değindi.
ABD Dışişleri Bakanı konuşmasında, Gazze'deki ve dünyadaki her bir insani yardım çalışanının faaliyetlerinin korunması ve kolaylaştırılmasının önemini vurgularken, sivilleri tehlikeye atan her eylemin bir an önce sonlandırılması için çağrıda bulundu.
Aynı okula yapılan beşinci saldırı
11 Eylül'de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen sivillerin sığındığı UNRWA'ya ait El-Cauni Okulu'na düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 18 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın devamında, bu saldırının İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği 5. saldırı olduğu duyurulmuş; BM Genel Sekreteri, saldırıda 6 Birleşmiş Milletler personelinin öldüğünü açıklamıştı.
Okullara sığınan 563 Filistinlinin öldüğü bildirildi
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de UNRWA'ya ait okullara düzenlediği saldırılarda en az 563 Filistinlinin öldüğü, 1790 kişinin yaralandığı biliniyor. UNRWA'ya ait 190 tesis ve merkezin İsrail'in saldırıları sonucu kısmen ya da tamamen yıkıldığı bildirildi.