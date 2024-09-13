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İsrail’de ankette çarpıcı sonuç: Halkın yüzde 56'sı 'ulusal birlik hükümeti' istiyor
İsrail’de ankette çarpıcı sonuç: Halkın yüzde 56'sı 'ulusal birlik hükümeti' istiyor
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İsrail'de yapılan bir ankete göre halkın yarısından fazlası Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin geri getirilmesi ve Meclis seçimleri tarihinin belirlenmesi için çalışacak 'ulusal birlik hükümeti' kurulmasını destekliyor.İsrail'de Maariv gazetesinin yayımladığı "Lazar Araştırma Enstitüsü" tarafından yapılan ankete göre, İsraillilerin yüzde 56'sı Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi ve seçim tarihlerinin belirlenmesi için bir 'ulusal birlik hükümeti' kurulmasını destekliyor.Katılımcıların yüzde 22'si bu tür bir hükümete karşı çıkarken, yüzde 22'lik bir kesim ise görüş belirtmedi.Anket sonuçlarına göre, eğer bugün seçim yapılsa, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin İsrail Meclisi'nde 24 sandalye kazanması bekleniyor. Bu, Likud'un 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırı başlattığından bu yana aldığı en yüksek anket sonucu olarak değerlendiriliyor.Ankette 120 sandalyelik İsrail Meclisi'nde Likud'un ardından Ulusal Birlik Partisi 21, Gelecek Var Partisi 15 ve Evimiz İsrail Partisi 14 sandalye alacağı öngörülüyor. Sonuçlara göre hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşmak için, Netanyahu'yu destekleyen kesim 53 sandalye, muhalefet 58 sandalye ve Arap meclis üyeleri ise 9 sandalye kazanacak gibi görünüyor.Hükümet liderliği için Netanyahu'yu uygun görenlerin oranı yüzde 41 iken, yüzde 40'ı Gantz'i uygun buluyor. Netanyahu ile muhalefet lideri Lapid arasındaki kıyaslamada ise yüzde 47'si Netanyahu'yu, yüzde 34'ü Lapid'i daha uygun buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/lubnandan-israile-roket-saldirisi-hava-savunma-sistemleri-devreye-girdi-1087992802.html
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benyamin netanyahu, israil-filistin, israil, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, hamas, hamas, filistin

İsrail’de ankette çarpıcı sonuç: Halkın yüzde 56'sı 'ulusal birlik hükümeti' istiyor

16:21 13.09.2024 (güncellendi: 16:38 13.09.2024)
© AP Photo / Ronen Zvulunİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Ronen Zvulun
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İsrail'de yapılan bir ankete göre halkın yarısından fazlası Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin geri getirilmesi ve Meclis seçimleri tarihinin belirlenmesi için çalışacak 'ulusal birlik hükümeti' kurulmasını destekliyor.
İsrail'de yapılan bir ankete göre halkın yarısından fazlası Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin geri getirilmesi ve Meclis seçimleri tarihinin belirlenmesi için çalışacak 'ulusal birlik hükümeti' kurulmasını destekliyor.
İsrail'de Maariv gazetesinin yayımladığı "Lazar Araştırma Enstitüsü" tarafından yapılan ankete göre, İsraillilerin yüzde 56'sı Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi ve seçim tarihlerinin belirlenmesi için bir 'ulusal birlik hükümeti' kurulmasını destekliyor.
Katılımcıların yüzde 22'si bu tür bir hükümete karşı çıkarken, yüzde 22'lik bir kesim ise görüş belirtmedi.
Anket sonuçlarına göre, eğer bugün seçim yapılsa, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin İsrail Meclisi'nde 24 sandalye kazanması bekleniyor. Bu, Likud'un 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırı başlattığından bu yana aldığı en yüksek anket sonucu olarak değerlendiriliyor.
Ankette 120 sandalyelik İsrail Meclisi'nde Likud'un ardından Ulusal Birlik Partisi 21, Gelecek Var Partisi 15 ve Evimiz İsrail Partisi 14 sandalye alacağı öngörülüyor. Sonuçlara göre hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşmak için, Netanyahu'yu destekleyen kesim 53 sandalye, muhalefet 58 sandalye ve Arap meclis üyeleri ise 9 sandalye kazanacak gibi görünüyor.
Hükümet liderliği için Netanyahu'yu uygun görenlerin oranı yüzde 41 iken, yüzde 40'ı Gantz'i uygun buluyor. Netanyahu ile muhalefet lideri Lapid arasındaki kıyaslamada ise yüzde 47'si Netanyahu'yu, yüzde 34'ü Lapid'i daha uygun buluyor.
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