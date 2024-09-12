https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/iki-iett-otobusu-carpisti-yolcular-buyuk-panik-yasadi-1087952357.html
İki İETT otobüsü çarpıştı, yolcular büyük panik yaşadı
İki İETT otobüsü çarpıştı, yolcular büyük panik yaşadı
Sputnik Türkiye
Güngören'de seyir halindeki iki İETT otobüsü çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yolcular büyük korku yaşadı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T18:01+0300
2024-09-12T18:01+0300
2024-09-12T18:01+0300
türkiye
istanbul
iett
otobüs
otobüs kazası
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İstanbul Güngören Merter E-5 Karayolu'nda saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki İETT otobüsüne arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcular büyük panik yaşadı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, yolcuların bir kısmı metrobüse geçti, bir kısmı başka otobüslere tahliye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/kucukcekmecedeki-metrobus-kazasina-iliskin-gozaltina-alinan-8-supheliden-5i-tutuklandi-1087475039.html
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istanbul, iett, otobüs, otobüs kazası
istanbul, iett, otobüs, otobüs kazası
İki İETT otobüsü çarpıştı, yolcular büyük panik yaşadı
Güngören'de seyir halindeki iki İETT otobüsü çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yolcular büyük korku yaşadı.
İstanbul Güngören Merter E-5 Karayolu'nda saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki İETT otobüsüne arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcular büyük panik yaşadı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, yolcuların bir kısmı metrobüse geçti, bir kısmı başka otobüslere tahliye edildi.