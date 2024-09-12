https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/iki-iett-otobusu-carpisti-yolcular-buyuk-panik-yasadi-1087952357.html

İki İETT otobüsü çarpıştı, yolcular büyük panik yaşadı

İki İETT otobüsü çarpıştı, yolcular büyük panik yaşadı

Sputnik Türkiye

Güngören'de seyir halindeki iki İETT otobüsü çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yolcular büyük korku yaşadı. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T18:01+0300

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2024-09-12T18:01+0300

türkiye

istanbul

iett

otobüs

otobüs kazası

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İstanbul Güngören Merter E-5 Karayolu'nda saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki İETT otobüsüne arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcular büyük panik yaşadı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, yolcuların bir kısmı metrobüse geçti, bir kısmı başka otobüslere tahliye edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/kucukcekmecedeki-metrobus-kazasina-iliskin-gozaltina-alinan-8-supheliden-5i-tutuklandi-1087475039.html

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istanbul, iett, otobüs, otobüs kazası