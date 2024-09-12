https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/bursaspor-bozuyuksporu-1-0-maglup-etti--1087953977.html

Bursaspor Bozüyükspor'u 1-0 mağlup etti

Bursaspor Bozüyükspor'u 1-0 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur karşılaşmasında Bozüyükspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçı Bursaspor... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

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Bursaspor Bilecik takımı Bozüyükspor'u 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı.Ziraat Türkiye Kupası'nda başlayan 1. Tur karşılaşmalarında Bozüyükspor ile Bursaspor 12 Eylül'de (bugün) oynanan maçta karşı karşıya geldi. Bursaspor rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek üst tura çıktı. Timsahların golünü 17. dakikada Mücahit Can Akçay kaydetti.ASpor maç dizilişini yanlış yayınladıYayıncı kuruluş ASpor'un maç öncesinde Bursaspor kadro dizilişini hatalı yayınladığı iddia edildi. Bursasporluyuz taraftar sayfası Aspor'un sadece Furkan Emre Ünver‘in yerinin doğru olduğu kaleci Zekeriya Topayan‘ın ortasahada gösterildiğini açıkladı. Aspor konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.Bursaspor ilk 11'i kim?Zekeriya Topayan, Hamza Gür, Furkan Saki, Furkan Emre Ünver, Bilal Güney, Barış Dalkıran, Yiğitali Bayrak, Mustafa Genç, Mehmet Çetin, Bora Yılmaz, Mücahit Can Akçay.Bozüyükspor hangi ilin takımı?Bozüyükspor Bilecik ilinde mücadele eden amatör lig takımı olarak biliniyor. Takım maddi nedenlerden 2015 yılında kapatılmıştı. Ancak başkan Cengiz Özkan tarafından tekrar açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/bist-100-gun-sonu-dususle-kapandi-borsa-altin-ve-dolar-ne-kadar-1087953130.html

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