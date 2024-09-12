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Bursaspor Bozüyükspor'u 1-0 mağlup etti
Bursaspor Bozüyükspor'u 1-0 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur karşılaşmasında Bozüyükspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçı Bursaspor... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
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Bursaspor Bilecik takımı Bozüyükspor'u 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı.Ziraat Türkiye Kupası'nda başlayan 1. Tur karşılaşmalarında Bozüyükspor ile Bursaspor 12 Eylül'de (bugün) oynanan maçta karşı karşıya geldi. Bursaspor rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek üst tura çıktı. Timsahların golünü 17. dakikada Mücahit Can Akçay kaydetti.ASpor maç dizilişini yanlış yayınladıYayıncı kuruluş ASpor'un maç öncesinde Bursaspor kadro dizilişini hatalı yayınladığı iddia edildi. Bursasporluyuz taraftar sayfası Aspor'un sadece Furkan Emre Ünver‘in yerinin doğru olduğu kaleci Zekeriya Topayan‘ın ortasahada gösterildiğini açıkladı. Aspor konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.Bursaspor ilk 11'i kim?Zekeriya Topayan, Hamza Gür, Furkan Saki, Furkan Emre Ünver, Bilal Güney, Barış Dalkıran, Yiğitali Bayrak, Mustafa Genç, Mehmet Çetin, Bora Yılmaz, Mücahit Can Akçay.Bozüyükspor hangi ilin takımı?Bozüyükspor Bilecik ilinde mücadele eden amatör lig takımı olarak biliniyor. Takım maddi nedenlerden 2015 yılında kapatılmıştı. Ancak başkan Cengiz Özkan tarafından tekrar açıldı.
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bursaspor bozüyükspor, bursaspor ziraat türkiye kupası, bursaspor diziliş hatası
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Bursaspor Bozüyükspor'u 1-0 mağlup etti

18:49 12.09.2024 (güncellendi: 18:53 12.09.2024)
© AA Bitci Timsah Park
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Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur karşılaşmasında Bozüyükspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçı Bursaspor 1-0 yenerek üst tura yükseldi.
Bursaspor Bilecik takımı Bozüyükspor'u 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda başlayan 1. Tur karşılaşmalarında Bozüyükspor ile Bursaspor 12 Eylül'de (bugün) oynanan maçta karşı karşıya geldi. Bursaspor rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek üst tura çıktı. Timsahların golünü 17. dakikada Mücahit Can Akçay kaydetti.

ASpor maç dizilişini yanlış yayınladı

Yayıncı kuruluş ASpor'un maç öncesinde Bursaspor kadro dizilişini hatalı yayınladığı iddia edildi. Bursasporluyuz taraftar sayfası Aspor'un sadece Furkan Emre Ünver‘in yerinin doğru olduğu kaleci Zekeriya Topayan‘ın ortasahada gösterildiğini açıkladı. Aspor konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Bursaspor ilk 11'i kim?

Zekeriya Topayan, Hamza Gür, Furkan Saki, Furkan Emre Ünver, Bilal Güney, Barış Dalkıran, Yiğitali Bayrak, Mustafa Genç, Mehmet Çetin, Bora Yılmaz, Mücahit Can Akçay.

Bozüyükspor hangi ilin takımı?

Bozüyükspor Bilecik ilinde mücadele eden amatör lig takımı olarak biliniyor. Takım maddi nedenlerden 2015 yılında kapatılmıştı. Ancak başkan Cengiz Özkan tarafından tekrar açıldı.
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