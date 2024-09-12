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BİST 100 gün sonu düşüşle kapandı: Borsa, altın ve dolar ne kadar?
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Borsa İstanbul sabah saatlerinde yüzde 1.5’e varan yükselişle başlasa da gün içinde kazanımlarını koruyamadı ve düşüş eğilimine geçti. Sabah seansında 9 bin... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
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BIST 100 endeksi yüzde 2.12 değer kaybıyla 9 bin 419.66 puandan kapandı. Bankacılık endeksi yüzde 1.45 ve holding endeksi yüzde 1.14 değer kazandı.Gram altın ne kadar? Dolar ve euro kaç lira?Gram altın 2 bin 780 lira seviyesine yükseldi. Dolar yüzde 0.2 değer kaybı yaşayarak 33.91 lira oldu. Euro ise 0.4 yükselişle 37.5 lira seviyesine geldi.
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altın ne kadar, gram altın fiyatı, borsa kapanış, borsa açılış, dolar tl, euro tl
altın ne kadar, gram altın fiyatı, borsa kapanış, borsa açılış, dolar tl, euro tl

BİST 100 gün sonu düşüşle kapandı: Borsa, altın ve dolar ne kadar?

18:22 12.09.2024 (güncellendi: 18:26 12.09.2024)
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Borsa İstanbul sabah saatlerinde yüzde 1.5’e varan yükselişle başlasa da gün içinde kazanımlarını koruyamadı ve düşüş eğilimine geçti. Sabah seansında 9 bin 550 puana kadar toparlandıktan sonra hafif düşüş yaşadı. ECB faiz kararından sonra 9 bin 550 puanı tekrar test etti, ancak sert satışlarla 9 bin 310 seviyesine geriledi.
BIST 100 endeksi yüzde 2.12 değer kaybıyla 9 bin 419.66 puandan kapandı. Bankacılık endeksi yüzde 1.45 ve holding endeksi yüzde 1.14 değer kazandı.

Gram altın ne kadar? Dolar ve euro kaç lira?

Gram altın 2 bin 780 lira seviyesine yükseldi. Dolar yüzde 0.2 değer kaybı yaşayarak 33.91 lira oldu. Euro ise 0.4 yükselişle 37.5 lira seviyesine geldi.
En çok gerileyen sektörler: Ticaret, sigorta, KOBİ.
Artıda kalan sektörler: Ulaştırma, metal eşya, inşaat, bankalar.
En çok yükselen hisseler (BIST 100):
BRSAN
PGSUS
TOASO
FROTO
ARCLK
En çok düşen hisseler (BIST 100):
TURSG
SDTTR
SOKM
BIMAS
AKFGY
Borsa İstanbul genelinde en çok kazandıran hisseler:
AKENR
BALAT
TDGYO
En çok kaybettiren hisseler:
CEMZY
OZATD
AKYHO
BAYRK
ONCSM
Döviz piyasası:
Dolar/TL: yüzde 0.2 düşüşle 33.91
Euro/TL: yüzde 0.4 yükselişle 37.5
Gram altın: yüzde 1.3 yükselişle 2 bin 780 TL
Zehra Taşkesenlioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?
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