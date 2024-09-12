https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/bist-100-gun-sonu-dususle-kapandi-borsa-altin-ve-dolar-ne-kadar-1087953130.html

BİST 100 gün sonu düşüşle kapandı: Borsa, altın ve dolar ne kadar?

BİST 100 gün sonu düşüşle kapandı: Borsa, altın ve dolar ne kadar?

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul sabah saatlerinde yüzde 1.5’e varan yükselişle başlasa da gün içinde kazanımlarını koruyamadı ve düşüş eğilimine geçti. Sabah seansında 9 bin... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T18:22+0300

2024-09-12T18:22+0300

2024-09-12T18:26+0300

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BIST 100 endeksi yüzde 2.12 değer kaybıyla 9 bin 419.66 puandan kapandı. Bankacılık endeksi yüzde 1.45 ve holding endeksi yüzde 1.14 değer kazandı.Gram altın ne kadar? Dolar ve euro kaç lira?Gram altın 2 bin 780 lira seviyesine yükseldi. Dolar yüzde 0.2 değer kaybı yaşayarak 33.91 lira oldu. Euro ise 0.4 yükselişle 37.5 lira seviyesine geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/ak-parti-erzurum-milletvekili-zehra-taskesenlioglu-kimdir-1087952472.html

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