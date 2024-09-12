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BİST 100 gün sonu düşüşle kapandı: Borsa, altın ve dolar ne kadar?
BİST 100 gün sonu düşüşle kapandı: Borsa, altın ve dolar ne kadar?
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Borsa İstanbul sabah saatlerinde yüzde 1.5’e varan yükselişle başlasa da gün içinde kazanımlarını koruyamadı ve düşüş eğilimine geçti. Sabah seansında 9 bin... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T18:22+0300
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BIST 100 endeksi yüzde 2.12 değer kaybıyla 9 bin 419.66 puandan kapandı. Bankacılık endeksi yüzde 1.45 ve holding endeksi yüzde 1.14 değer kazandı.Gram altın ne kadar? Dolar ve euro kaç lira?Gram altın 2 bin 780 lira seviyesine yükseldi. Dolar yüzde 0.2 değer kaybı yaşayarak 33.91 lira oldu. Euro ise 0.4 yükselişle 37.5 lira seviyesine geldi.
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BİST 100 gün sonu düşüşle kapandı: Borsa, altın ve dolar ne kadar?
18:22 12.09.2024 (güncellendi: 18:26 12.09.2024)
Borsa İstanbul sabah saatlerinde yüzde 1.5’e varan yükselişle başlasa da gün içinde kazanımlarını koruyamadı ve düşüş eğilimine geçti. Sabah seansında 9 bin 550 puana kadar toparlandıktan sonra hafif düşüş yaşadı. ECB faiz kararından sonra 9 bin 550 puanı tekrar test etti, ancak sert satışlarla 9 bin 310 seviyesine geriledi.
BIST 100 endeksi yüzde 2.12 değer kaybıyla 9 bin 419.66 puandan kapandı. Bankacılık endeksi yüzde 1.45 ve holding endeksi yüzde 1.14 değer kazandı.
Gram altın ne kadar? Dolar ve euro kaç lira?
Gram altın 2 bin 780 lira seviyesine yükseldi. Dolar yüzde 0.2 değer kaybı yaşayarak 33.91 lira oldu. Euro ise 0.4 yükselişle 37.5 lira seviyesine geldi.
En çok gerileyen sektörler
: Ticaret, sigorta, KOBİ.
Artıda kalan sektörler
: Ulaştırma, metal eşya, inşaat, bankalar.
En çok yükselen hisseler (BIST 100)
:
En çok düşen hisseler (BIST 100)
:
Borsa İstanbul genelinde en çok kazandıran hisseler
:
En çok kaybettiren hisseler
:
Dolar/TL: yüzde 0.2 düşüşle 33.91
Euro/TL: yüzde 0.4 yükselişle 37.5
Gram altın: yüzde 1.3 yükselişle 2 bin 780 TL