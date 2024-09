https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/ankarada-simit-fiyatlarina-zam-1087889306.html

Ankara'da simit fiyatlarına zam



Ankara'da simit fiyatlarına yeniden zam kararı alındı. Başkentte simit fiyatları yüzde 50 zamla 15 TL'ye çıktı. Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

Ankara'da 10 liradan satılan simit fiyatlarına zam geldi. Simit fiyatları yüzde 50 zamla 15 liraya çıktı.Ankara'da simit ne kadar oldu?Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, simit fiyatlarının 15 liraya çıkarılmasıyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Delibaş "Her gün her şeye zam gelirken simit fiyatlarını sabitlemek akıl, mantık işi midir" dedi.Delibaş ocak ayında alınan zam kararına atıfla "Bununla ilgili Danıştay'a dava açtık. Sekiz aydır bu süreci bekliyoruz. Bu süreçte bir sürü esnaf dükkanını kapattı. Doğalgaza, elektriğe, hammaddeye, işçiye her gün zam gelirken bizim simidimizi sabitlemek akıl, mantık işi midir" şeklinde konuştu.Ankara'da Ocak 2024'te de simit fiyatlarının 10 liradan 15 liraya çıkarılması kararlaştırılmış ancak karar sonrasında iptal edilmişti.

