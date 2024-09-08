https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/zamli-fiyat-duyuruldu-cay-fiyati-artti-1087793472.html

Zamlı fiyat duyuruldu: Çay fiyatı arttı

Zamlı fiyat duyuruldu: Çay fiyatı arttı

Sputnik Türkiye

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), yarından itibaren geçerli olmak üzere perakende satışlarında yüzde 18 zam yaptı. Buna göre 1 kiloluk tiryaki çayının... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T16:15+0300

2024-09-08T16:15+0300

2024-09-08T16:15+0300

ekonomi

çay

çay

zam

ekonomi

gıda fiyatları

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medyea hesabından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (Çaykur) zamlı tarifesini paylaştı.Çaylara yüzde 18 zam yapılan tarife 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.Buna göre 1 kilogram tiryaki çayının tavsiye edilen satış fiyatı 262 TL'ye çıktı. Turist çayının kiloluk paketi 268 TL olurken filiz çayının kilogramlık paketi 282 TL'ye çıktı.İki kez zamÇaykur bu yıl mayıs ve temmuz aylarında çay fiyatlarına zam yapmıştı. Mayıs ayı başında yaş çay alım fiyatına destekleme bedeli dahil yüzde 68 zam yapılmasının ardından temmuz ayında yüzde 24 zam gelmişti.TÜİK verisine göre ağustos ayında 'çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri' grubunda yüzde 11,43'lük artış görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/caya-zam-geldi-1085564380.html

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çay, çay fiyatları, çay zam