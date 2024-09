https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/pitbull-cinsi-kopek-ata-saldirdi-at-agir-yaralandi-1087879617.html

Pitbull cinsi köpek ata saldırdı: At ağır yaralandı

Bursa'nın Yunuseli Mahallesi'nde sahipsiz at, pitbull cinsi sokak köpeğinin bacaklarını ısırması sonucu ağır yaralandı. Köpek kendisinden kaçmaya çalışan atı... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at ağır yaralandı.Bursa'da sokak köpeği sahibi bilinmeyen atı kovalayarak saldırıda bulundu. Saldırıda atın bacaklarını parçalayan (yasaklı ırk) pitbull cep telefonu kameralarına yakalandı. İhbar üzerine ekipler köpeği arama çalışması başlattı. At ağır yaralandıYasaklı ırk pitbull tarafından bacaklarından ısırılan at ağır yaralandı. Olay cep telefonu kameralarına yansıdı.Türkiye'de yasaklanan köpek cinsleri (ırkları) hangileri?Türkiye'de yasaklanan köpek ırkları Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully olarak biliniyor.Pitbull nedir? Türkiye'de neden yasaklandı?Amerikan Pit Bull Terrier, terrier ve buldog köpeklerinin çiftleştirilmesiyle elde edilmiş melez bir köpek ırkı olarak bilinir. Çoğu ülkede yasaklı ırk olarak kabul ediliyor.Amerikan Pitbull Terrier ırk köpekleri sahipleri olarak yalnızca bir kişiyi tanıdığı için eğitim verilmesi zor bir köpek olarak ifade ediliyor. Tehlike olarak algıladıkları canlılarla inatla mücadele etmeleri nedeniyle eğitilmeleri en zor cins olarak görülüyor.

