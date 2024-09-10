https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ziraat-turkiye-kupasi-maclari-ne-zaman-hangi-kanalda-1087875427.html
Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası 10 Eylül Salı günü oynanacak maçlar ile 1. Tur müsabakalarını başlattı. Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor maçı ile açılan... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T18:05+0300
2024-09-10T18:05+0300
2024-09-10T18:05+0300
spor
ziraat türkiye kupası
geçen sezon ziraat türkiye kupası'nda fenerbahçe ile beşiktaş arasında oynanan yarı final rövanş maçı
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Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmaları 10 Eylül Salı günü oynanacak maçlarla başladı.Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri kapsamında 1. tur maçları 10-11-12 Eylül tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası hangi kanalda?Ziraat Türkiye Kupası maçları ASPOR kanalından canlı yayınlanacak. 2024-2025 sezonunda bir üst ligden düşen 6 takım ile Bölgesel Amatör Lig'den yükselen 12 yeni takım Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alacak.Ziraat Türkiye Kupası maçları saat kaçta? 10 Eylül Salı:11 Eylül Çarşamba:12 Eylül Perşembe:Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?Galatasaray henüz 1.Tur ve elemeler tamamlanmadığı için Ziraat Türkiye Kupasında maç yapmayacak.Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası ne zaman?Fenerbahçe alt ligden katılan takımların eleme maçları tamamlandıktan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşme yapacak.Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?Beşiktaş kulübü Ziraat Türkiye Kupası'nda elemeler tamamlandıktan sonra kura çekimi ile katılacak.
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Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 10 Eylül Salı günü oynanacak maçlar ile 1. Tur müsabakalarını başlattı. Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor maçı ile açılan 1.Tur fikstürü 12 Eylül tarihinde sona erecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmaları 10 Eylül Salı günü oynanacak maçlarla başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri kapsamında 1. tur maçları 10-11-12 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası maçları ASPOR kanalından canlı yayınlanacak. 2024-2025 sezonunda bir üst ligden düşen 6 takım ile Bölgesel Amatör Lig'den yükselen 12 yeni takım Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alacak.
Ziraat Türkiye Kupası maçları saat kaçta?
14:00
AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor - Kilis Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
15:00
Sinopspor - Düzce Cam Düzcespor (Sinop Üniversite)
13:30
Çankırı Futbol SK - Kırıkkale FK (Çankırı Atatürk)
14:00
Dersimspor - Adıyaman FK (Tunceli Atatürk)
14:00
Bayburt Özel İdare - Serhat Ardahanspor (Bayburt Genç Osman)
14:00
Şırnak Petrol SK - Kurtalanspor (Şırnak Şehir)
14:00
Bitlis Özgüzelderespor - Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK (Bitlis 8 Ağustos)
14:00
Onuksports Kelkit Hürriyet SK - Kars 36 Spor (Kelkit İlçe)
14:00
Kahramanmaraşspor - Nevşehir Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
14:30
Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Futbol SK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14:30
Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor (Bucak İlçe)
14:30
Yeşil Yalova FK - Yeni Çanspor (Yalova Atatürk)
14:30
Zonguldak Kömürspor - Bartınspor (Karaelmas K. Köksal)
16:00
Uşakspor - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Uşak 1 Eylül)
13:30
23 Elazığ FK - 12 Bingölspor (Elazığ Doğukent)
16:00
Bozüyük Vitraspor - Bursaspor (Gölpazarı İlçe)
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Galatasaray henüz 1.Tur ve elemeler tamamlanmadığı için Ziraat Türkiye Kupasında maç yapmayacak.
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası ne zaman?
Fenerbahçe alt ligden katılan takımların eleme maçları tamamlandıktan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşme yapacak.
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Beşiktaş kulübü Ziraat Türkiye Kupası'nda elemeler tamamlandıktan sonra kura çekimi ile katılacak.