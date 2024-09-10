https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ziraat-turkiye-kupasi-maclari-ne-zaman-hangi-kanalda-1087875427.html

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası 10 Eylül Salı günü oynanacak maçlar ile 1. Tur müsabakalarını başlattı. Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor maçı ile açılan... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T18:05+0300

2024-09-10T18:05+0300

2024-09-10T18:05+0300

spor

ziraat türkiye kupası

geçen sezon ziraat türkiye kupası'nda fenerbahçe ile beşiktaş arasında oynanan yarı final rövanş maçı

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Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmaları 10 Eylül Salı günü oynanacak maçlarla başladı.Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri kapsamında 1. tur maçları 10-11-12 Eylül tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası hangi kanalda?Ziraat Türkiye Kupası maçları ASPOR kanalından canlı yayınlanacak. 2024-2025 sezonunda bir üst ligden düşen 6 takım ile Bölgesel Amatör Lig'den yükselen 12 yeni takım Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alacak.Ziraat Türkiye Kupası maçları saat kaçta? 10 Eylül Salı:11 Eylül Çarşamba:12 Eylül Perşembe:Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?Galatasaray henüz 1.Tur ve elemeler tamamlanmadığı için Ziraat Türkiye Kupasında maç yapmayacak.Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası ne zaman?Fenerbahçe alt ligden katılan takımların eleme maçları tamamlandıktan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşme yapacak.Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?Beşiktaş kulübü Ziraat Türkiye Kupası'nda elemeler tamamlandıktan sonra kura çekimi ile katılacak.

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