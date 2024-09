https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-rusya-baris-surecinde-yapici-rol-oynadi-1087864197.html

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Rusya, barış sürecinde yapıcı rol oynadı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Rusya, barış sürecinde yapıcı rol oynadı

Sputnik Türkiye

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Rusya’nın Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinde yapıcı rol oynadığını kaydederek öte yandan Moskova ve Erivan’ın... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T14:28+0300

2024-09-10T14:28+0300

2024-09-10T14:31+0300

dünya

ermenistan

ararat mirzoyan

rusya

azerbaycan

barış süreci

barış anlaşması

nikol paşinyan

karabağ

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/11/1043594834_0:17:567:336_1920x0_80_0_0_a647b0718108d1df54cd80d287ab510b.jpg

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen ‘Erivan Diyalogu’ adlı uluslararası konferansta konuşan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, “Rusya çok yapıcı rol oynadı. Rusya, 2020 (Karabağ) savaşından sonra ateşkes belgesinin imzalanmasında başarı elde eden ülke. Rusya; Ermenistan ve Azerbaycan'ı müzakere masasına getiren arabuluculuk sürecini başlatan ülke. Bu rol daha sonra ABD, AB, Fransa ve Almanya gibi diğer ülkeler ve ortaklar tarafından sürdürüldü. Kazakistan'da Azerbaycanlı meslektaşımla yaptığım son görüşmeyi hatırlatmak isterim” ifadesini kullandı.Ermenistan ve Azerbaycan’ın pozisyonlarını birbirine yakınlaştırmaya çalışan tüm ülkelere minnettar olduklarını söyleyen Mirzoyan, “Ancak her ülkenin kendi çıkarları olduğunun ve bu çıkarların her zaman Ermenistan veya Azerbaycan'ın çıkarlarıyla örtüşmek zorunda olmadığının farkındayız. Ermenistan ve Rusya'nın vizyonlarının her zaman örtüşmesi zorunlu değil” dedi.Erivan ve Bakü, 2022’de Rusya, ABD ve AB'nin arabuluculuğunda olası bir barış anlaşmasını görüşmeye başlamıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen yılın Mayıs ayı sonunda, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve Karabağ üzerindeki egemenliğini tanımaya hazır olduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/kremlin-abd-gidilecek-ulke-degil-putin-bm-genel-kuruluna-katilmayacak-1087846608.html

ermenistan

rusya

azerbaycan

karabağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, ararat mirzoyan, rusya, azerbaycan, barış süreci, barış anlaşması, nikol paşinyan, karabağ