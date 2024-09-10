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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Rusya, barış sürecinde yapıcı rol oynadı
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Rusya, barış sürecinde yapıcı rol oynadı
Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Rusya’nın Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinde yapıcı rol oynadığını kaydederek öte yandan Moskova ve Erivan’ın... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T14:28+0300
2024-09-10T14:31+0300
dünya
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barış süreci
barış anlaşması
nikol paşinyan
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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen ‘Erivan Diyalogu’ adlı uluslararası konferansta konuşan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, “Rusya çok yapıcı rol oynadı. Rusya, 2020 (Karabağ) savaşından sonra ateşkes belgesinin imzalanmasında başarı elde eden ülke. Rusya; Ermenistan ve Azerbaycan'ı müzakere masasına getiren arabuluculuk sürecini başlatan ülke. Bu rol daha sonra ABD, AB, Fransa ve Almanya gibi diğer ülkeler ve ortaklar tarafından sürdürüldü. Kazakistan'da Azerbaycanlı meslektaşımla yaptığım son görüşmeyi hatırlatmak isterim” ifadesini kullandı.Ermenistan ve Azerbaycan’ın pozisyonlarını birbirine yakınlaştırmaya çalışan tüm ülkelere minnettar olduklarını söyleyen Mirzoyan, “Ancak her ülkenin kendi çıkarları olduğunun ve bu çıkarların her zaman Ermenistan veya Azerbaycan'ın çıkarlarıyla örtüşmek zorunda olmadığının farkındayız. Ermenistan ve Rusya'nın vizyonlarının her zaman örtüşmesi zorunlu değil” dedi.Erivan ve Bakü, 2022’de Rusya, ABD ve AB'nin arabuluculuğunda olası bir barış anlaşmasını görüşmeye başlamıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen yılın Mayıs ayı sonunda, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve Karabağ üzerindeki egemenliğini tanımaya hazır olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/kremlin-abd-gidilecek-ulke-degil-putin-bm-genel-kuruluna-katilmayacak-1087846608.html
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ermenistan, ararat mirzoyan, rusya, azerbaycan, barış süreci, barış anlaşması, nikol paşinyan, karabağ
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Rusya, barış sürecinde yapıcı rol oynadı

14:28 10.09.2024 (güncellendi: 14:31 10.09.2024)
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Ararat Mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Rusya’nın Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinde yapıcı rol oynadığını kaydederek öte yandan Moskova ve Erivan’ın çıkar ve vizyonlarının her zaman örtüşmek zorunda olmadığını savundu.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen ‘Erivan Diyalogu’ adlı uluslararası konferansta konuşan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, “Rusya çok yapıcı rol oynadı. Rusya, 2020 (Karabağ) savaşından sonra ateşkes belgesinin imzalanmasında başarı elde eden ülke. Rusya; Ermenistan ve Azerbaycan'ı müzakere masasına getiren arabuluculuk sürecini başlatan ülke. Bu rol daha sonra ABD, AB, Fransa ve Almanya gibi diğer ülkeler ve ortaklar tarafından sürdürüldü. Kazakistan'da Azerbaycanlı meslektaşımla yaptığım son görüşmeyi hatırlatmak isterim” ifadesini kullandı.
Ermenistan ve Azerbaycan’ın pozisyonlarını birbirine yakınlaştırmaya çalışan tüm ülkelere minnettar olduklarını söyleyen Mirzoyan, “Ancak her ülkenin kendi çıkarları olduğunun ve bu çıkarların her zaman Ermenistan veya Azerbaycan'ın çıkarlarıyla örtüşmek zorunda olmadığının farkındayız. Ermenistan ve Rusya'nın vizyonlarının her zaman örtüşmesi zorunlu değil” dedi.
Erivan ve Bakü, 2022’de Rusya, ABD ve AB'nin arabuluculuğunda olası bir barış anlaşmasını görüşmeye başlamıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen yılın Mayıs ayı sonunda, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve Karabağ üzerindeki egemenliğini tanımaya hazır olduğunu açıklamıştı.
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